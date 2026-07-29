Cuatrero vuelve a luchar en León pese a las protestas por el caso de Stephanie Vaquer: colectivos cuestionan su participación

La presencia del luchador en la Feria de Verano 2026 volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre violencia contra las mujeres y la organización de eventos públicos.

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La reaparición del luchador mexicano Cuatrero en un evento público volvió a generar controversia. Aunque diversos colectivos feministas solicitaron que se cancelara su presentación debido al proceso judicial que enfrenta por el caso de la luchadora Stephanie Vaquer, el integrante de la dinastía luchística sí formó parte de la función principal de la Feria de Verano 2026, celebrada en León, Guanajuato.

Su participación en el espectáculo, anunciado como un evento dirigido al público familiar, provocó críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, las cuales consideraron que permitir su presencia envía un mensaje equivocado en un contexto donde la violencia de género sigue siendo una problemática importante en el estado.

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Colectivos feministas cuestionan la organización del evento

La presencia del luchador en la Feria de Verano 2026 volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre violencia contra las mujeres y la organización de eventos públicos.

Previo a la función, integrantes de la Red Feminista León manifestaron su rechazo a que el luchador fuera incluido en la cartelera, al recordar que actualmente enfrenta un proceso derivado de una sentencia condenatoria por tentativa de feminicidio y violencia familiar, misma que aún no se encuentra firme debido a los recursos legales promovidos por su defensa.

La activista Alejandra Aguilera subrayó que el hecho de que Cuatrero pueda continuar el proceso en libertad bajo supervisión judicial no cambia la gravedad de los delitos por los que fue condenado.

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“Estamos hablando de una persona que fue encontrada culpable de los delitos de tentativa de feminicidio y de violencia familiar, y que en algún momento fue sentenciado a más de 12 años de prisión. Después el Poder Judicial determinó que esa resolución cambiara y que hoy pueda cumplir esa sentencia en libertad bajo ciertas medidas. Eso puede ser una decisión legal, pero no borra el actuar ni la gravedad de los hechos por los que esta persona fue condenada”, expresó.

La representante del colectivo también pidió revisar la forma en que se autorizan este tipo de espectáculos dentro del municipio, al señalar que León carece de una Comisión Municipal de Lucha Libre, organismo que en otras ciudades supervisa aspectos relacionados con la realización de funciones.

“Vale la pena preguntarnos quién supervisa este tipo de eventos, quién los trae y bajo qué criterios se autorizan, porque también existe una responsabilidad de quienes organizan y promueven estos espectáculos de verificar previamente si la persona es apta para un evento familiar, como se vende la Feria de León”, indicó.

Señalan el impacto del mensaje que se envía al público

El luchador continúa enfrentando un proceso judicial por tentativa de feminicidio y violencia familiar, mientras su defensa busca modificar la sentencia.

Para las organizaciones feministas, el debate va más allá de la situación jurídica del luchador y alcanza una dimensión ética relacionada con la imagen que proyectan los eventos organizados por instituciones públicas o privadas.

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Alejandra Aguilera recordó que Guanajuato enfrenta un contexto complejo respecto a la violencia contra las mujeres y consideró que permitir la participación de una persona sentenciada por tentativa de feminicidio resulta contradictorio.

“Cuando se trata de alguien que fue sentenciado por tentativa de feminicidio, por supuesto que el mensaje importa, sobre todo aquí en Guanajuato, donde vivimos una realidad muy dura para las mujeres. Apenas hace dos años se decretó la Alerta de Violencia de Género para 17 municipios porque el propio Estado reconoció que existe una problemática grave de violencia hacia las mujeres”, sostuvo.

Pese a los llamados realizados antes del evento, la función no sufrió modificaciones y Cuatrero apareció en la lucha estelar acompañado por Chessman, Coco Rojo y Lion Dog I y II.

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El caso judicial de Stephanie Vaquer

Organizaciones feministas pidieron cancelar la participación del luchador por el caso de Stephanie Vaquer, aunque finalmente subió al cuadrilátero en la lucha estelar.

El proceso legal comenzó en marzo de 2023, cuando la luchadora Stephanie Vaquer denunció haber sido víctima de una agresión física en un domicilio de la Ciudad de México.

Tras la denuncia, Cuatrero fue detenido y vinculado a proceso ese mismo año. Permaneció cerca de dos años en prisión preventiva hasta obtener un amparo que le permitió enfrentar el juicio en libertad bajo determinadas condiciones.

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Posteriormente, el 12 de mayo de 2026, un juez emitió una sentencia condenatoria por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar. La resolución también contempla la reparación del daño y diversas medidas de protección para la víctima.

No obstante, la defensa del luchador anunció que recurrirá a todas las instancias legales disponibles con el objetivo de modificar o revertir la resolución.

Las medidas cautelares y lo que sigue en el proceso

Mientras continúan las apelaciones, Cuatrero deberá cumplir con las condiciones impuestas por la autoridad judicial. Entre ellas se encuentran presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades cada tres semanas, abstenerse de acercarse a Stephanie Vaquer o ejercer cualquier acto de violencia en su contra, cumplir con la reparación del daño que determine el juez y permanecer sujeto a vigilancia judicial.

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El desenlace definitivo dependerá de los recursos legales que aún se encuentran en trámite. En caso de que la sentencia sea confirmada, el tiempo que ya permaneció en prisión preventiva será descontado de la pena restante, por lo que todavía tendría alrededor de 10 años y ocho meses por cumplir en prisión. Si el fallo cambia durante las siguientes etapas del proceso, el panorama jurídico podría modificarse.

Mientras tanto, el luchador mantiene la posibilidad de continuar con su carrera profesional, siempre que respete las restricciones impuestas por las autoridades, en un caso que sigue generando atención tanto dentro como fuera del mundo de la lucha libre.

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