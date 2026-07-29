Juan Pablo Melendres y Jonathan Melendres suman dos medallas de oro en Surf en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México dominó el surf en Santo Domingo 2026 (Cortesía)

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El cierre de las pruebas de surf en los Juegos Centroamericanos tuvo un desenlace que favoreció a la delegación mexicana. Juan Pablo Melendres y Jonathan Melendres subieron a lo más alto del podio y aportaron dos preseas doradas que consolidan el paso de México en la competencia.

En la modalidad de Longboard, la final presentó un enfrentamiento ajustado entre Jonathan Melendres y el panameño Agustín Cedeño. La puntuación final, 13.60 frente a 12.27, reflejó la intensidad del duelo. El tercer puesto fue para Heriberto Torres, también representante mexicano, completando así una destacada actuación nacional en esta prueba.

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Por su parte, la categoría de SUP ofreció una final entre compatriotas. Juan Pablo Melendres superó a Giovanni Bercian con una diferencia clara: 14.60 contra 11.06. El bronce quedó en manos de Max Torres, de Puerto Rico.

Juan Pablo Melendres y Jonathan Melendres subieron a lo más alto del podio y aportaron dos preseas doradas que consolidan el paso de México en la competencia (X@OlimpismoMex)

Ambos hermanos, al consagrarse campeones en sus respectivas modalidades, aportaron a la suma de medallas para México, reafirmando el dominio nacional en el surf regional. El resultado de la final de Longboard fue Jonathan Melendres 13.60, Agustín Cedeño 12.27, mientras que en SUP, Juan Pablo Melendres se impuso 14.60 a 11.06 sobre Giovanni Bercian.

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El surf mexicano celebró así una doble consagración familiar, con los Melendres como protagonistas del día.

Juan Pablo Melendres y Jonathan Melendres subieron a lo más alto del podio y aportaron dos preseas doradas que consolidan el paso de México en la competencia (Cortesía)

Más medallas de México en Centroamericanos

México consolida su liderazgo en el tiro con arco durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. En la final individual femenil, Alejandra Valencia se impone a Ana Paula Vázquez con marcador de 6-2 y se cuelga la medalla de oro, en una disputa que destaca la presencia nacional en el podio. El enfrentamiento se realiza ante tribunas llenas de aficionados mexicanos en Santo Domingo.

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En la rama por equipos mixtos, Matías Grande y Alejandra Valencia dominan de principio a fin a la pareja colombiana de Ana María Rendón y Santiago Arcila. La dupla mexicana gana el oro con un contundente 6-0, resultado que confirma la experiencia y solidez de ambos arqueros en el circuito regional.

Ángela Ruíz, también representante nacional, finaliza en la cuarta posición tras caer en el duelo por el bronce ante la colombiana Rendón. El reglamento impide que tres atletas de un mismo país suban al podio, por lo que la medalla de tercer lugar corresponde a la arquera cafetera.

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La destacada actuación del equipo mexicano en tiro con arco contribuye al objetivo de la delegación de mantenerse entre los primeros lugares del medallero general. México, único país que ha participado en todas las ediciones de la justa, busca superar el récord histórico de 4,500 medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Estos logros reafirman la fortaleza de México en tiro con arco y fortalecen la proyección de la delegación rumbo a los próximos compromisos internacionales.