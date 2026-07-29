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Yanet García cambia de cuarto en La Casa de los Famosos México 2026: “Se llevó hasta el colchón”

La decisión de la conductora provocó comentarios entre sus compañeros, quienes comenzaron a especular sobre si volverá a descansar con el mismo equipo

La casa de los famosos
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)
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La decisión de Yanet García de cambiar de habitación para dormir se convirtió en uno de los temas de conversación dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Aunque la conductora sigue formando parte del cuarto Ibiza, decidió pasar la noche en Malibú debido a que, según explicó previamente, los ronquidos de algunos compañeros no la dejaban descansar.

Mientras Yahir la ayudaba a trasladar su colchón al nuevo espacio, los habitantes que permanecieron en Ibiza comenzaron a comentar la situación. Entre bromas y sorpresa, uno de ellos preguntó: “¿Crees que esa Yanetita regresará o no?”, a lo que otro respondió sin dudar: “No. Para nosotros ya se la llevó el Mar”.

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La escena tomó un tono más relajado cuando notaron que Yanet no solo había cambiado de cama, sino que también se llevó su colchón. “Sí, se llevó el colchón”, comentó uno de los habitantes, mientras otro remató entre risas: “Se llevó todo”, provocando las carcajadas del grupo.

Los habitantes de Ibiza dudan que Yanet García regrese a dormir con ellos

quien es yanet garcía -México- 21 julio
La famosa fue confirmada para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

La conversación dejó claro que varios habitantes interpretaron el cambio como algo más que una simple noche de descanso. “Hoy está mientras su cajón, pero mañana lo saco”, comentó uno de los integrantes, dando a entender que veía poco probable el regreso inmediato de la conductora al cuarto.

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Sin embargo, otro participante reconoció que la situación le generó cierta tristeza. “Eso genuinamente me agüita”, expresó, antes de que la charla derivara en las posibles razones detrás de la decisión de Yanet García.

Durante la conversación también surgió la teoría de que el cambio no estaría relacionado únicamente con los ronquidos. “Chance... no fue tanto los ronquidos”, comentó uno de los habitantes".

El cambio de habitación abrió un debate sobre la convivencia en la casa

La casa de los famosos
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Mientras analizaban la situación, algunos habitantes consideraron que cambiarse de cuarto no era la mejor forma de enfrentar las incomodidades propias del reality. Uno de ellos comentó que todos atraviesan situaciones complicadas dentro del programa y que forman parte de la experiencia.

“Todos estamos bien incómodos por algo. A eso venimos, a estar incómodos”, dijo uno de los participantes. Otro reforzó esa idea al señalar: “No estamos de vacaciones, estamos genuinamente trabajando”, dejando ver que consideran la convivencia como parte esencial del reto.

Pese a ello, también hablaron sobre la posibilidad de realizar intercambios entre habitaciones si la producción lo autorizaba. Incluso surgió la propuesta de que Gema Garoa pudiera ocupar el lugar de Yanet en Ibiza, aunque todo quedó como una conversación entre los habitantes.

Yanet García seguirá siendo parte del cuarto Ibiza

Yanet García OnlyFans
(Foto: Instagram/@iamyanetgarcia)

Aunque Yanet García decidió dormir en el cuarto Malibú, el cambio únicamente corresponde al descanso nocturno. La conductora continúa perteneciendo oficialmente al cuarto Ibiza, encabezado por Aldo Rendón e integrado por Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

Para pasar la noche, Yanet se instaló en el cuarto Malibú, liderado por Fede Vigevani, donde también se encuentran Masad Altamimi, Gema Garoa, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir, quien fue el encargado de ayudarla a mover su colchón.

Por ahora, la decisión responde a su intención de descansar mejor debido a los ronquidos que, según explicó anteriormente, le impedían dormir. Sin embargo, las reacciones de sus compañeros dejaron abierta la incógnita sobre si volverá a pasar las noches en Ibiza o si mantendrá esta nueva dinámica dentro de la casa.

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