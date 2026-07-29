México
Agregar Infobae enGoogle

Sheinbaum pide a papás de los 43 esperar a conocer avances tras petición de no crear nueva Comisión de la Verdad

Los padres de familia han considerado que ello retrasaría nuevamente las investigaciones

La CNDH publicó una nota aclaratoria sobre la recomendación que hizo por el caso Ayotzinapa. Crédito: CNDH
La CNDH publicó una nota aclaratoria sobre la recomendación que hizo por el caso Ayotzinapa. Crédito: CNDH
Guardar

Ante la petición de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para que no se cree una nueva Comisión de la Verdad, al considerar que ello retrasaría la investigación, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a que se publiquen los avances.

“Hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 29 de julio.

PUBLICIDAD

La mandataria respondió a la inquietud planteada por algunos familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes han solicitado no crear una nueva Comisión de la Verdad por temor a retrasos en las investigaciones y en el acceso a justicia. Sheinbaum enfatizó que existen “nuevas investigaciones” en curso y que el gobierno mantiene la comunicación directa con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos.

“Por respeto a madres y padres de familia, hay que esperar a que avance el proceso”, sostuvo la mandataria, al tiempo que reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia una vez que existan resultados concretos.

PUBLICIDAD

Caso Ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO, 26MAYO2026.- Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, llegaron al Hemiciclo a Juárez durante la “140 Acción Global por Ayotzinapa y México”, donde exigieron justicia por la desaparición de los estudiantes. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum elude pedir confianza a padres de normalistas

La presidenta fue cuestionada sobre si pediría confianza a los familiares en la palabra y la labor de su administración sobre los avances en la investigación, sin embargo, la mandataria omitió responder y destacó la existencia de reuniones periódicas.

“Me reúno con ellos cada dos meses, cada tres meses y se informa cuáles son las investigaciones”. Añadió que el caso Ayotzinapa forma parte de los “cien puntos” fundamentales que delineó al inicio de su gobierno.

El objetivo, subrayó, es claro: “Nuestro objetivo es verdad, justicia y encontrar a los jóvenes. Ese es el objetivo y estamos trabajando para ello junto con la fiscalía”.

Padres de normalistas piden a SCJN no crear nueva Comisión de la Verdad

Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar la sentencia que ordena la creación de una nueva Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala.

A través de un escrito, las madres y padres expresaron que ello únicamente fragmentaría las investigaciones que actualmente están en marcha y, lejos de significar un avance al caso, sería un retroceso. Por ello, solicitaron a la SCJN que se pronuncie sobre esta posibilidad y diera revés a la orden emitida por un tribunal colegiado.

Esto surge luedo de la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, contenida en el documento 208VG/2026 y publicada en julio de 2026, el cual generó gran polémica tanto a nivel nacional como internacional por su postura respecto al papel del Ejército y de las instancias civiles, así como su repercusión sobre la verdad, la justicia y la memoria del caso de los 43 normalistas desaparecidos.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAyotzinapaPalacio NacionalLa MañaneraSCJNIgualaGuerreroPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cruz Azul vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte

La venta de las entradas comenzó el martes pasado

Cruz Azul vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte

Hombre es detenido en Oaxaca por tomar imágenes íntimas y difundirlas en redes, aplican Ley Olimpia

El caso se investiga bajo la Ley Olimpia, recientemente incorporada al Código Penal estatal, como parte de los esfuerzos para combatir la violencia digital de género

Hombre es detenido en Oaxaca por tomar imágenes íntimas y difundirlas en redes, aplican Ley Olimpia

Qué dice el gobierno de San Nicolás sobre el ataque en la casa de Karely Ruiz

La influencer preocupó a sus fans luego de que se reportara un intento de secuestro y asalto en su casa de Nuevo León

Qué dice el gobierno de San Nicolás sobre el ataque en la casa de Karely Ruiz

El Mayo Zambada contaba con al menos 5 casas en Sinaloa y una caja de tráiler equipada para atender su salud

De acuerdo con el periodista José Luis Montenegro, El Mayo Zambada no se quedaba en una sola casa cuando estaba en Sinaloa, pues tenía al menos cinco en diferentes municipios

El Mayo Zambada contaba con al menos 5 casas en Sinaloa y una caja de tráiler equipada para atender su salud

Avanza reconciliación de México con Perú, afirma Sheinbaum: “Keiko Fujimori sabe sobre apoyo a Pedro Castillo”

La presidenta de Perú tomó posesión el pasado 28 de julio, convirtiéndose en la primera mujer en estar al frente del país

Avanza reconciliación de México con Perú, afirma Sheinbaum: “Keiko Fujimori sabe sobre apoyo a Pedro Castillo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mayo Zambada contaba con al menos 5 casas en Sinaloa y una caja de tráiler equipada para atender su salud

El Mayo Zambada contaba con al menos 5 casas en Sinaloa y una caja de tráiler equipada para atender su salud

El asesinato que hizo que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez rompieran su alianza y comenzaran una sangrienta guerra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Colectivo localiza cráneo y fragmentos óseos durante rastreo en La Conquista, al norte de Culiacán

Guerra del Cártel de Sinaloa dejó a la Policía Municipal de Culiacán con 144 bajas: la mayoría optó por el retiro anticipado

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver online ‘Demon Slayer’: El Castillo Infinito’ desde México

Dónde ver online ‘Demon Slayer’: El Castillo Infinito’ desde México

Qué pasa si pones frases en broma en tus transferencias: este error te pone en la mira del SAT

Ultra México 2026: Precios de los boletos, fases de venta y dónde comprarlos antes de que se agoten

Qué dice el gobierno de San Nicolás sobre el ataque en la casa de Karely Ruiz

Flor Vigna y Cynthia Klitbo hablan de la rivalidad de México y Argentina por el Mundial 2026: “Este rollo es pasajero”

DEPORTES

Sheinbaum celebra triunfo de jóvenes deportistas en el mundo: “Es el orgullo de ser mexicanos”

Sheinbaum celebra triunfo de jóvenes deportistas en el mundo: “Es el orgullo de ser mexicanos”

Cruz Azul vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte

México vs Puerto Rico: dónde ver el debut de la Selección Femenina Sub 23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México se adueña del mar Caribe: gana cuatro medallas y lidera el surf en Santo Domingo 2026

México domina la primera jornada de la Natación con 9 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026