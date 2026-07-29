Sheinbaum pide a papás de los 43 esperar a conocer avances tras petición de no crear nueva Comisión de la Verdad

La CNDH publicó una nota aclaratoria sobre la recomendación que hizo por el caso Ayotzinapa. Crédito: CNDH

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Ante la petición de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para que no se cree una nueva Comisión de la Verdad, al considerar que ello retrasaría la investigación, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a que se publiquen los avances.

“Hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 29 de julio.

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La mandataria respondió a la inquietud planteada por algunos familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes han solicitado no crear una nueva Comisión de la Verdad por temor a retrasos en las investigaciones y en el acceso a justicia. Sheinbaum enfatizó que existen “nuevas investigaciones” en curso y que el gobierno mantiene la comunicación directa con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos.

“Por respeto a madres y padres de familia, hay que esperar a que avance el proceso”, sostuvo la mandataria, al tiempo que reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia una vez que existan resultados concretos.

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CIUDAD DE MÉXICO, 26MAYO2026.- Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, llegaron al Hemiciclo a Juárez durante la “140 Acción Global por Ayotzinapa y México”, donde exigieron justicia por la desaparición de los estudiantes. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum elude pedir confianza a padres de normalistas

La presidenta fue cuestionada sobre si pediría confianza a los familiares en la palabra y la labor de su administración sobre los avances en la investigación, sin embargo, la mandataria omitió responder y destacó la existencia de reuniones periódicas.

“Me reúno con ellos cada dos meses, cada tres meses y se informa cuáles son las investigaciones”. Añadió que el caso Ayotzinapa forma parte de los “cien puntos” fundamentales que delineó al inicio de su gobierno.

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El objetivo, subrayó, es claro: “Nuestro objetivo es verdad, justicia y encontrar a los jóvenes. Ese es el objetivo y estamos trabajando para ello junto con la fiscalía”.

Padres de normalistas piden a SCJN no crear nueva Comisión de la Verdad

Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar la sentencia que ordena la creación de una nueva Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala.

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A través de un escrito, las madres y padres expresaron que ello únicamente fragmentaría las investigaciones que actualmente están en marcha y, lejos de significar un avance al caso, sería un retroceso. Por ello, solicitaron a la SCJN que se pronuncie sobre esta posibilidad y diera revés a la orden emitida por un tribunal colegiado.

Esto surge luedo de la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, contenida en el documento 208VG/2026 y publicada en julio de 2026, el cual generó gran polémica tanto a nivel nacional como internacional por su postura respecto al papel del Ejército y de las instancias civiles, así como su repercusión sobre la verdad, la justicia y la memoria del caso de los 43 normalistas desaparecidos.

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