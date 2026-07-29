“Si la empresa cometió fraude, que se castigue”: Sheinbaum defiende honestidad de alumnos que presentaron examen a la UNAM

Este video es la cobertura de una conferencia de prensa. Claudia Sheinbaum, vestida con un atuendo de manga tres cuartos oscuro con patrones geométricos en tonos rosa y verde, se dirige a un público desde un podio con micrófonos. Detrás de ella, un banner blanco contiene el texto 'Conferencia del Pueblo' y 'Ciudad de México'. En una ventana inferior derecha, una intérprete de lenguaje de señas realiza la interpretación simultánea. Sheinbaum aborda la falla en un examen de la UNAM, vinculándola a la falta de acuerdo sobre el uso de la inteligencia artificial.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció respecto a la reciente polémica sobre las irregularidades detectadas en los resultados de los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En su conferencia La Mañanera del Pueblo de este miércoles, defendió la integridad de los aspirantes y pidió que se llegue al fondo del problema, urgiendo a la institución a resolver la situación a la brevedad.

Sobre la Máxima Casa de Estudios y la urgencia de dar respuestas claras, Sheinbaum expresó:

“La UNAM es una gran institución: podremos tener nuestras diferencias y ni siquiera diferencias, podemos tener nuestra opinión como universitaria de lo que ha venido ocurriendo en la UNAM, pero ni siquiera es el momento para plantear lo que tiene que resolver la UNAM por el propio prestigio de la universidad y para dar certidumbre a los jóvenes”.

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Para explicar el origen de las irregularidades durante la prueba, descartó que existiera dolo por parte de los involucrados y apuntó hacia posibles fallas logísticas relacionadas con las nuevas herramientas digitales:

Aseguró que “no hubo mala intención de nadie” .

Sugirió que durante la aplicación del examen “a lo mejor no se pusieron de acuerdo con el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial”.

Insistió en que este problema se tiene que resolver pronto para proteger el prestigio de la universidad y, sobre todo, para darle certidumbre y tranquilidad a todos los jóvenes aspirantes. Además, reiteró su apoyo a las autoridades universitarias para lo que ellas consideren necesario.

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Sheinbaum Pardo exhortó a los aspirantes de ingreso a nivel superior a considerar otras ofertas educativas en otras instituciones, como la Universidad Rosario Castellanos.

Territorium pide audiencia ante la UNAM para presentar evidencia sobre el examen de ingreso 2026

La empresa Territorium contratada por la UNAM para vigilar a los aspirantes durante la aplicación del examen, solicitó a la universidad comparecer ante la Comisión Técnica que revisa las anomalías y busca alternativas para esta problemática, proceso en el que participaron 158 mil personas y que derivó en la suspensión temporal de inscripciones.

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La empresa envió una carta al doctor Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión, para solicitar que se le permita exponer la evidencia técnica, académica y operativa que dice haber reunido durante la aplicación del examen. También pide responder preguntas directamente ante los integrantes del grupo investigador.

La firma envía una carta al doctor Eduardo Bárzana García para exponer información técnica, académica y operativa que asegura haber reunido durante la prueba en la que compitieron más de 158 mil aspirantes

En la solicitud, la compañía sostuvo que su sistema operó “conforme a lo previsto” dentro de los servicios contratados, que atendió simultáneamente a más de 10 mil participantes por turno y que cumplió con los estándares de seguridad establecidos para la aplicación.

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Los cofundadores Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Gerardo de Jesús Sáenz González señalaron que la tecnología de Territorium es utilizada por más de 300 instituciones en Estados Unidos y por más de 12 millones de estudiantes en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Medio Oriente y Sudáfrica.

Por su parte, la Comisión Técnica continúa deliberando, hasta ahora analiza tres alternativas:

Mantener los resultados actuales. Revisar los casos detectados como sospechosos. Anular el examen para reaplicarlo.

La institución suspendió de manera provisional los trámites de entrega de documentos e inscripción para el ciclo escolar 2026-2027, tras denuncias de aspirantes y académicos sobre el presunto uso de herramientas externas para obtener ventajas indebidas. La medida no afecta a quienes ingresan mediante Pase Reglamentado.

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El rector Leonardo Lomelí Vanegas informó que las conclusiones se darán a conocer en los próximos días. Hasta ahora, no se confirma oficialmente si Territorium será recibida en audiencia.