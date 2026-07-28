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Registros oficiales de Pemex revelan repunte de las tomas clandestinas: identifica tres mil 386 casos

La petrolera mexicana está lejos de acabar con el huachicol, pese a los esfuerzos que han hecho los gobiernos de Morena

Entre enero y abril de 2026, las tomas clandestinas en México fueron al alza. Foto: Saúl López / Cuartoscuro
Entre enero y abril de 2026, las tomas clandestinas en México fueron al alza. Foto: Saúl López / Cuartoscuro
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De acuerdo con registros oficiales de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), las tomas clandestinas en los ductos aumentaron 3.7 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado.

Los datos de la empresa productiva del Estado contabilizaron que, entre enero y abril de 2026, se detectaron tres mil 836 tomas clandestinas, frente a las tres mil 699 detectadas en el mismo lapso de 2025, lo que representa 137 casos más.

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Hidalgo y Michoacán, líderes en tomas clandestinas

En lo que va de 2026, Hidalgo se mantiene como el estado con mayor incidencia en este delito, al contabilizar 986 tomas clandestinas en los primeros cuatro meses del año. Le siguen Jalisco, con 740 casos; Puebla, con 362; Estado de México, con 329; Guanajuato, con 304; Querétaro, con 263, y Nuevo León, con 214.

Mientras Hidalgo se mantiene en primer lugar en ductos pinchados a nivel nacional, Michoacán reportó el mayor incremento porcentual entre los estado con mayor incidencia al reportar un incremento del 155.56 por ciento durante el primer cuatrimestre del año en curso, ya que entre enero y abril de 2025 se detectaron nueve tomas clandestinas, en el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 23.

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Tras el cierre del estrecho de Ormuz, Pemex enviará un millón de barriles de petróleo a Japón. Crédito: Bloomberg / Susana González
Hidalgo es el estado con el mayor número de tomas clandestinas. Crédito: Bloomberg / Susana González

Estado de México y Puebla también van al alza

Detrás de Michoacán, el Estado de México registró un alza en tomas clandestinas detectadas por autoridades: pasó de 196 en el primer cuatrimestre de 2025 a 329 en el mismo periodo de 2026, un aumento de 67.86 por ciento.

En Puebla, el incremento es de 37.64 por ciento, al subir de 263 a 362 tomas. Jalisco reporta un crecimiento de 25.64 por ciento, al pasar de 589 a 740 casos, mientras que Veracruz aumenta 18.08 por ciento, con un alza de 94 a 111 incidentes.

Entidades que registran menos tomas clandestinas

Algunas entidades reportan una baja en la detección de tomas clandestinas: Sonora pasó de 18 a cuatro registros, una reducción de 77.78 por ciento, de acuerdo con los datos de Pemex.

La disminución también se observa en Coahuila, donde los casos bajaron de 130 a 41 entre enero y abril de 2025, para una reducción de 68.46 por ciento; en Tlaxcala, con una caída de 67.95 por ciento al pasar de 78 a 25, y en Tamaulipas, donde los registros descienden 66.67 por ciento, de 285 a 95.

Causa en Común ve “debilidad institucional”

En una entrevista de El Economista a Nancy Canjura, vocera e investigadora de Causa en Común, consideró que el incremento en las tomas clandestinas del país evidencia una “debilidad institucional” que no ha cambiado ni con Morena en el poder.

“El robo de hidrocarburos implica una gran pérdida económica para el Estado. Los incrementos en la detección de tomas clandestinas son un indicador de la debilidad institucional que prevalece sobre el tema, a pesar de que en el discurso se ha planteado una estrategia para prevenir este delito”, comentó Canjura Luna.

Pemex es parte de los grandes contribuyentes supervisados por el SAT. Crédito: X/ @Pemex
Causa en Común ve "debilidad institucional" para detener el robo de combustibles. Crédito: X/ @Pemex

La experta también advirtió que el gobierno federal y Pemex mantienen fallas en el control y la coordinación institucional para frenar el robo de combustible, pese al énfasis oficial en mecanismos como la trazabilidad.

Persisten problemas estructurales en Pemex

Asimismo, sostiene que persisten “problemas estructurales en el control de la infraestructura de Pemex y en la coordinación entre las instituciones responsables de proteger un recurso considerado estratégico para la seguridad nacional”.

“Se habla de la importancia del robo de hidrocarburos, pero no hay una correspondencia en recursos, interés ni fortalecimiento institucional. En el discurso se reconoce el problema, pero en la práctica no vemos que eso se materialice”, afirmó.

Se decomisa combustible robado, pero las tomas clandestinas no cesan. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas
Se decomisa combustible robado, pero las tomas clandestinas no cesan. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

También recordó que las tomas clandestinas han provocado explosiones y accidentes con saldo fatal para comunidades enteras, además de fortalecer financieramente a las organizaciones delictivas.

Parece que el “combate al huachicol” se quedó en puro discurso, pues, en pleno 2026, las tomas clandestinas en ductos de Pemex han ido al alza en varios estados del país.

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