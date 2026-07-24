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¿Se despide de Tigres? Tatiana Flores publica un mensaje que desata rumores en la Liga MX Femenil

La futbolista publicó una reflexión sobre los cambios en la vida y alimentó las versiones de una posible salida del conjunto regiomontano

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La jugadaora publicó en sus redes sociales un escrito que deja su futuro en el aire a pocos días del comienzo de la Liga MX Femenil

A tan solo unos días del inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, Tatiana Flores se convirtió en tema de conversación luego de compartir un mensaje en redes sociales que fue interpretado por muchos aficionados como una posible señal de que su etapa con Tigres Femenil podría estar cerca de terminar.

La publicación no hace referencia directa al club regiomontano ni confirma alguna decisión sobre su carrera. Sin embargo, el contenido del mensaje fue suficiente para despertar rumores sobre un posible cambio de equipo, especialmente por el momento en el que fue difundido, cuando las Amazonas afinan detalles para el arranque de una nueva temporada.

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Desde su incorporación al conjunto felino en 2024, la atacante no ha logrado consolidarse como una pieza habitual en el once inicial. Aunque ha formado parte del plantel, la competencia interna y la calidad de la plantilla han limitado su participación, situación que ha alimentado las especulaciones sobre una posible búsqueda de nuevos horizontes para tener mayor protagonismo.

La publicación que desató las especulaciones

La futbolista publicó una reflexión sobre los cambios en la vida y alimentó las versiones de una posible salida del conjunto regiomontano.
La futbolista publicó una reflexión sobre los cambios en la vida y alimentó las versiones de una posible salida del conjunto regiomontano.

El mensaje compartido por la futbolista llamó la atención por el tono de reflexión con el que fue escrito y porque muchos seguidores lo relacionaron con su presente deportivo.

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“Cuando ya no perteneces a un lugar, la vida se encarga de ponerte escenarios incómodos hasta que salgas de ahí, y aunque todo te parezca caótico, sólo está ocurriendo porque te espera algo mejor. Hazle caso a la vida cuando te saquen de donde no debes estar”.

Las palabras fueron interpretadas por numerosos usuarios como una posible indirecta sobre su situación dentro del equipo universitario, donde no ha conseguido la regularidad que esperaba desde su llegada.

Para aumentar aún más las especulaciones, Tatiana acompañó la publicación con una frase breve que dio pie a múltiples interpretaciones.

“Viene algo mejor”.

Aunque la futbolista no explicó el significado de ese mensaje ni aclaró si estaba relacionado con su carrera profesional, la publicación rápidamente se viralizó entre los aficionados de la Liga MX Femenil.

Reacciones divididas entre los aficionados

Seguidores de las Amazonas reaccionaron con críticas y especulaciones tras el mensaje compartido por la atacante en sus redes sociales.
Seguidores de las Amazonas reaccionaron con críticas y especulaciones tras el mensaje compartido por la atacante en sus redes sociales.

Lejos de generar únicamente mensajes de apoyo, la publicación provocó una gran cantidad de comentarios críticos por parte de algunos seguidores de Tigres, quienes cuestionaron el rendimiento que ha mostrado la delantera desde que llegó al club.

Entre las respuestas que más llamaron la atención aparecieron opiniones como: “De que we si no juegas jajjajaa”: “Pero cuál lugares incómodos si te la vives viajando, en la alberca y te pagan sin chambear”: “Tatiana no tienes nivel para estar en tigres ya son 2 años y nunca pudiste ser titular el problema no son los entrenadores sino tu que no alcanzaste el nivel.”

Otros usuarios también hicieron comentarios relacionados con la poca actividad que ha tenido dentro del terreno de juego.

“Jajajajaja si nunca jugaste, fuiste la influencer mejor pagada de la liga MX femenil jajajaja”; “Eres banca de la banca”; “De que se queja si bien sabe que la trajeron para Marketing JAJAJAJAJAJAJA”; “Mejor dedicate al modelaje, la armas más allá que en el futbol”.

Sin confirmación sobre una salida

Los fans cuestionaron el rendimiento que ha mostrado la delantera desde que llegó al club.
Los fans cuestionaron el rendimiento que ha mostrado la delantera desde que llegó al club.

Hasta el momento, ni Tatiana Flores ni Tigres Femenil han emitido algún comunicado sobre una posible baja o negociación con otro equipo, por lo que todo permanece en el terreno de la especulación.

Sin embargo, el momento elegido para publicar ese mensaje, combinado con la falta de continuidad que ha tenido la atacante durante las últimas temporadas, ha sido suficiente para convertirla nuevamente en tendencia.

Con el Apertura 2026 a punto de comenzar, la incertidumbre permanece entre los aficionados de las Amazonas, quienes esperan conocer si las palabras de la delantera fueron únicamente una reflexión personal o el primer indicio de un cambio importante en su carrera deportiva.

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