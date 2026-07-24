México busca mantener “trato preferencial” en relación comercial con EEUU, dice Sheinbaum tras nuevos aranceles de Trump

Claudia Sheinbaum (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno prioriza asegurar condiciones que otorguen certidumbre a los sectores estratégicos, como el automotriz, el acero y el aluminio, frente a las medidas adoptadas por la administración estadounidense encabezada por Donald Trump.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes 24 de julio, realizada desde Cuernavaca, Morelos, la mandataria habló sobre los recientes aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. Destacó que esta decisión unilateral no solo afecta a México, sino a todos los países, sin embargo, subrayó que el objetivo es mantener un “trato preferencial” en su relación comercial con el país del norte.

PUBLICIDAD

En desarrollo