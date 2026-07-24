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Así quedó Isaac del Toro en la Etapa 19 del Tour de Francia 2026: el mexicano sigue peleando el podio

El corredor de 22 años resistió una de las etapas más duras del Tour y mantiene sus aspiraciones de cerrar la competencia dentro del podio general

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(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a ser protagonista en el Tour de Francia 2026 al disputar este viernes 24 de julio la Etapa 19, considerada una de las jornadas más exigentes de la presente edición.

El recorrido llevó al pelotón de Gap a Alpe d’Huez, con 127.9 kilómetros y 3,500 metros de desnivel acumulado, siendo la etapa en línea más corta de la competencia, pero también una de las más duras.

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Tras finalizar la etapa 18 en el puesto 17, el pedalista del UAE Team Emirates buscaba mantenerse entre los mejores de la clasificación general.

Isaac del Toro termina séptimo y conserva el tercer lugar general

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)
(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El mexicano, de 22 años, cruzó la meta en la séptima posición, con un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 38 segundos, resultado que le permitió conservar el tercer lugar de la clasificación general.

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Los tres primeros lugares de la etapa fueron:

  • Tadej Pogačar (Eslovenia / UAE Team Emirates)
  • Lenny Martinez (Francia / Bahrain Victorious)
  • Richard Carapaz (Ecuador / EF Education-EasyPost)

Clasificación general tras la Etapa 19

  • 1. Tadej Pogačar (Eslovenia) – 67h 53′00′'
  • 2. Remco Evenepoel (Bélgica) – +7′11′'
  • 3. Isaac del Toro (México) – +9′42′'
  • 4. Paul Seixas (Francia) – +10′06′'
  • 5. Lenny Martinez (Francia) – +13′00′'
  • 6. Mattias Skjelmose (Dinamarca) – +13′09′'
  • 7. Juan Ayuso (España) – +15′58′'
  • 8. Richard Carapaz (Ecuador) – +21′15′'
  • 9. Tom Pidcock (Reino Unido) – +21′30′'
  • 10. Jordan Jegat (Francia) – +23′21′'

UAE confía en Del Toro y Pogačar pese a los problemas físicos del equipo

Infografía del Tour de Francia. Muestra ciclistas en carretera, montañas y el Arco del Triunfo. Contiene datos sobre etapas, kilómetros, participantes, maillots y premios económicos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes del inicio de la etapa, Mauro Gianetti, director general del UAE Team Emirates, aseguró que el equipo mantiene la confianza pese a los problemas físicos que han afectado a varios de sus corredores.

"Por ahora todo va bien. Desgraciadamente ayer tuvo que abandonar Brandon (McNulty) y Tim (Wellens) no se sentía bien, pero consiguió acabar. La buena noticia es que Adam (Yates) va mejor. Y que tanto Tadej (Pogačar) como Isaac (del Toro) están bien“, declaró.

El dirigente descartó que exista un virus dentro del equipo y explicó que los inconvenientes responden principalmente al desgaste acumulado de la competencia.

"No es un virus, Adam tiene un problema estomacal, Tim y Brandon se han hecho todas las pruebas y puede ser que tengan fatiga. El resto estamos todos bien“, señaló.

McNulty abandonó el Tour durante la etapa anterior, mientras que Wellens logró concluir la jornada pese a presentar molestias físicas. Gianetti confió en recuperar a ambos corredores para afrontar el cierre de la competencia.

Con tres etapas por disputarse, Isaac del Toro continúa como uno de los mejores ciclistas del Tour y se mantiene firme en el podio provisional, además de seguir como uno de los referentes del UAE Team Emirates junto al líder de la carrera, Tadej Pogačar.

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