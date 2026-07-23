Euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de julio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,92 pesos mexicanos, registrando un incremento del 0,4% respecto al precio previo de 19,84 pesos mexicanos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un ligero descenso del 0,06%, mientras que en el contexto interanual, su valor ha caído un 7,89%.

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El euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva en los últimos días, marcando un incremento tras un día de valorización. La volatilidad actual se sitúa en 6,95%, superior a la volatilidad de referencia de 5,57%, sugiriendo un periodo de inestabilidad en el tipo de cambio.