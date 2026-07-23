México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de julio

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,92 pesos mexicanos, registrando un incremento del 0,4% respecto al precio previo de 19,84 pesos mexicanos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un ligero descenso del 0,06%, mientras que en el contexto interanual, su valor ha caído un 7,89%.

PUBLICIDAD

El euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva en los últimos días, marcando un incremento tras un día de valorización. La volatilidad actual se sitúa en 6,95%, superior a la volatilidad de referencia de 5,57%, sugiriendo un periodo de inestabilidad en el tipo de cambio.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Laura Bozzo revela que quiere un novio como Erling Haaland: “Pido uno así en mi cama”

La conductora peruana habló sobre el delantero del Manchester City

Laura Bozzo revela que quiere un novio como Erling Haaland: “Pido uno así en mi cama”

Belinda recibe amenazas de muerte tras polémica con Kenia Os y Danna: “No estoy acostumbrada”

La cantante explicó por qué eliminó un mensaje en redes sociales, pidió poner límites a la violencia digital y aclaró el origen de la polémica que la involucró con Danna y Kenia Os

Belinda recibe amenazas de muerte tras polémica con Kenia Os y Danna: “No estoy acostumbrada”

Inflación en México cae a 3.10% en julio 2026: estos son los productos que más subieron y bajaron

Jitomate y cremas bajan; transporte aéreo y naranja suben. Aquí el detalle

Inflación en México cae a 3.10% en julio 2026: estos son los productos que más subieron y bajaron

Así fue la expulsión de Azalia Ojeda “Lady Polanco”, en Survivor México

La conductora fue eliminada de la competencia de TV Azteca en el primer duelo. En el pasado, protagonizó polémicas como Lady Polanco y una detención en el Estado de México por intento de cobro de cheque robado

Así fue la expulsión de Azalia Ojeda “Lady Polanco”, en Survivor México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal: permanecerá en el Altiplano

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal: permanecerá en el Altiplano

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 23 de julio: riña en penal de Aguaruto deja un interno muerto por arma blanca

FGR investigará asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

Activan sesión permanente de seguridad en Morelos tras asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Laura Bozzo revela que quiere un novio como Erling Haaland: “Pido uno así en mi cama”

Laura Bozzo revela que quiere un novio como Erling Haaland: “Pido uno así en mi cama”

Belinda recibe amenazas de muerte tras polémica con Kenia Os y Danna: “No estoy acostumbrada”

Así fue la expulsión de Azalia Ojeda “Lady Polanco”, en Survivor México

Despido de Alejandra Jaramillo de Univisión polariza redes entre mexicanos y ecuatorianos: “Chao, bye, sayonara”

De Laura Bozzo a Fátima Bosch: artistas e influencers piden justicia por Rocky, el perrito que murió tras ser arrastrado en Saltillo

DEPORTES

Checo Pérez apuesta por una actuación sólida en Hungría antes del parón de verano

Checo Pérez apuesta por una actuación sólida en Hungría antes del parón de verano

Canelo Álvarez se excusa por su derrota ante Crawford: “Mi mente no estaba ahí”

América está interesado en David Vázquez, promesa de la MLS

Quién es Antonio Portales, mexicano que disputará la Champions League tras fichar en Europa

La millonaria cifra que recibirá Tigres por Ángel Correa si se cumple el acuerdo con River Plate