Euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de julio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,92 pesos mexicanos, registrando un incremento del 0,4% respecto al precio previo de 19,84 pesos mexicanos, según datos de Dow Jones.
En la última semana, los euros experimentaron un ligero descenso del 0,06%, mientras que en el contexto interanual, su valor ha caído un 7,89%.
PUBLICIDAD
El euro a peso mexicano muestra una tendencia positiva en los últimos días, marcando un incremento tras un día de valorización. La volatilidad actual se sitúa en 6,95%, superior a la volatilidad de referencia de 5,57%, sugiriendo un periodo de inestabilidad en el tipo de cambio.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Laura Bozzo revela que quiere un novio como Erling Haaland: “Pido uno así en mi cama”
La conductora peruana habló sobre el delantero del Manchester City
Belinda recibe amenazas de muerte tras polémica con Kenia Os y Danna: “No estoy acostumbrada”
La cantante explicó por qué eliminó un mensaje en redes sociales, pidió poner límites a la violencia digital y aclaró el origen de la polémica que la involucró con Danna y Kenia Os
Inflación en México cae a 3.10% en julio 2026: estos son los productos que más subieron y bajaron
Jitomate y cremas bajan; transporte aéreo y naranja suben. Aquí el detalle
Así fue la expulsión de Azalia Ojeda “Lady Polanco”, en Survivor México
La conductora fue eliminada de la competencia de TV Azteca en el primer duelo. En el pasado, protagonizó polémicas como Lady Polanco y una detención en el Estado de México por intento de cobro de cheque robado
EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de julio
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México
MÁS NOTICIAS