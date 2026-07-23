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Belinda recibe amenazas de muerte tras polémica con Kenia Os y Danna: “No estoy acostumbrada”

La cantante explicó por qué eliminó un mensaje en redes sociales, pidió poner límites a la violencia digital y aclaró el origen de la polémica que la involucró con Danna y Kenia Os

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Una colaboración que es muy esperado por los fans
La cantante Kenia Os habló sobre la pausa en la colaboración con Danna y Belinda. (Composición fotográfica-Cuartoscuro)

La polémica que rodeó a Belinda por sus recientes declaraciones sobre una colaboración con Danna escaló a un nivel que la propia cantante calificó como preocupante. A través de un audio compartido en su canal de difusión de Instagram, la artista reveló que comenzó a recibir amenazas de muerte y miles de mensajes de odio tras la controversia que también involucró a Kenia Os.

La intérprete explicó que decidió eliminar un comunicado previo por una razón muy distinta a la que se especuló en redes sociales. Según contó, el volumen de ataques afectó su bienestar emocional, por lo que optó por retirar la publicación para proteger su salud mental y evitar que la confrontación entre fandoms siguiera creciendo.

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"Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites“, expresó Belinda, quien insistió en que nunca ha promovido la violencia contra ninguna persona.

Belinda pide detener el odio entre fandoms

Belinda
(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

En su mensaje, la cantante hizo un llamado a sus seguidores para no responder con agresiones cuando reciban comentarios negativos en redes sociales. Afirmó que el ambiente digital ya está cargado de violencia y pidió privilegiar el respeto y la empatía por encima de las diferencias entre comunidades de fans.

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"Quiero pedirles que, por favor, recibamos los comentarios positivos. Cuando recibamos comentarios negativos, nosotros no respondamos con odio ni con hate, porque estamos en un mundo en el que ya demasiado odio hay en general“, señaló.

Belinda también explicó que la eliminación de su publicación no significó un cambio de postura ni un ataque hacia alguna de sus colegas. “Por salud mental borré mi comentario. No porque tenga algo contra nadie. Soy la persona más amorosa, cariñosa que existe en el mundo. Quiero llevar una bonita relación con todas mis compañeras, sobre todo porque las mujeres merecemos muchísimo respeto”, afirmó.

La aclaración sobre Danna y el origen de la controversia

(IG: @applemusic)
(IG: @applemusic)

La cantante aprovechó el audio para precisar que sus palabras sobre la colaboración con Danna fueron interpretadas fuera de contexto. Explicó que su comentario hacía referencia a la historia que ambas comparten como artistas infantiles que crecieron frente a las cámaras desde muy pequeñas.

"Cuando me refería a que nunca se había dado una colaboración era específicamente entre Danna y yo, porque crecimos juntas en las novelas cuando éramos niñas y hemos tenido una carrera parecida en cuanto a los inicios“, explicó.

Belinda subrayó que en ningún momento buscó minimizar la trayectoria de otras artistas. “Sin demeritar a nadie, porque yo nunca hago menos absolutamente a nadie”, añadió, al tiempo que reiteró su respeto por todas sus compañeras dentro de la industria musical.

Danna también llamó a frenar los rumores

(IG: @belindapop // @shakira // @danna // keniaos)
(IG: @belindapop // @shakira // @danna // keniaos)

La controversia comenzó después de una entrevista de Belinda en la que habló sobre su próxima colaboración con Danna. Parte del público interpretó sus declaraciones como un desaire hacia Kenia Os, con quien anteriormente lanzó la canción “Jackpot”, lo que provocó una intensa conversación en redes sociales.

Ante la ola de especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre Belinda y Kenia Os, Danna publicó un mensaje en redes sociales para pedir a sus seguidores que dejaran de alimentar los comentarios negativos. Posteriormente, Belinda calificó la presunta enemistad como “ficticia”, aseguró que mantiene una buena relación con Kenia Os y recordó que ambas ya colaboraron anteriormente.

Mientras tanto, el tema que Belinda, Danna y Kenia Os grabaron juntas en 2025 continúa sin fecha de lanzamiento debido a cuestiones administrativas relacionadas con la disquera, según han explicado las propias artistas. En paralelo, Belinda y Danna siguen adelante con otro proyecto musical en conjunto.

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