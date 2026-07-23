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Así fue la expulsión de Azalia Ojeda “Lady Polanco”, en Survivor México

La conductora fue eliminada de la competencia de TV Azteca en el primer duelo. En el pasado, protagonizó polémicas como Lady Polanco y una detención en el Estado de México por intento de cobro de cheque robado

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Big Brother - Azalia - La Negra - Lady Polanco
La conductora, de 53 años, llegó al reality de TV Azteca cargando dos décadas de polémica: desde su paso por Big Brother México en 2002 —donde acumuló ocho de cada diez votos en contra Azalia Ojeda (Foto: Twitter / @azalialanegra)

Azalia Ojeda, conocida como “La Negra”, fue la primera eliminada de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026 tras perder el duelo de extinción ante la bombera Sheila.

La conductora, de 53 años, llegó al reality de TV Azteca cargando dos décadas de polémica: desde su paso por Big Brother México en 2002 —donde acumuló ocho de cada diez votos en contra— hasta el escándalo viral de 2011 que la convirtió en “Lady Polanco” y su detención en 2021 por intentar cobrar un cheque de 350 mil pesos con reporte de robo.

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Su salida del programa repitió el patrón que la persigue: antes de que Sheila pudiera darle la mano, Azalia la rechazó y la insultó frente a las cámaras.

Este miércoles habrá juego de extinción @SurvivorMX/Redes Sociales

Cómo se definió la primera eliminación

El primer duelo de extinción de la temporada enfrentó a tres participantes seleccionados en el concejo tribal: Bobby Larios, del equipo Halcones, y Azalia y Sheila, ambas del equipo Jaguares. El marcador final de la jornada había quedado 5 a 4 calaveras a favor de los Halcones, lo que derivó en esa terna para el duelo.

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La prueba consistía en encender fuego con pedernal para activar un mecanismo. Quien lo lograra primero quedaba a salvo; quien no lo consiguiera, abandonaba la competencia.

Bobby Larios fue el primero en activar el mecanismo y aseguró su permanencia. La definición quedó entre las dos mujeres del equipo Jaguares: Azalia logró prender el fuego en dos ocasiones, pero la lluvia le apagó la llama en el momento decisivo. La prueba se suspendió por condiciones climáticas y, al reanudarla, Sheila encendió de inmediato.

Azalia apagó su antorcha y se convirtió en la primera sobreviviente expulsada de La Reliquia en Llamas.

Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento.
Azalia apagó su antorcha y se convirtió en la primera sobreviviente expulsada de La Reliquia en Llamas. (TW Survivor)

De Big Brother a “Lady Polanco”: el historial de una figura polémica

Azalia habló en rede sociales
(Foto: Twitter / @azalialanegra)

La historia pública de Azalia Ojeda Díaz arrancó en 2002, cuando integró el elenco de la primera temporada de Big Brother México, el formato de telerrealidad que debutaba en el país. Su carácter explosivo y su lenguaje altisonante dividieron a la audiencia desde las primeras semanas.

Fue expulsada en la quinta gala de nominación con ocho de cada diez votos en contra, una cifra que ningún otro participante de esa edición alcanzó, según reportó El Universal. Tras el programa, grabó un álbum llamado Farsante, participó en la telenovela Velo de novia y compitió en Nuestra Belleza México, certamen del que aseguró haber sufrido maltrato por parte de Lupita Jones.

El escándalo que la volvió viral en 2011

En agosto de 2011, un video la captó en visible estado de ebriedad mientras insultaba a policías en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Las frases que se le escucharon —“asalariado de mierda” y “a mí no me das miedo, cabrón”— circularon de inmediato en redes sociales, que la bautizaron como “Lady Polanco”.

El apodo trascendió a su persona: el término se popularizó para describir a cualquier persona que, amparada en una posición de privilegio, mostrara actitudes similares en público. El altercado derivó en investigaciones por presuntos ultrajes a la autoridad.

Ojeda ofreció su versión tiempo después. Sostuvo que unos sujetos la habían asaltado y que, al pedir ayuda a los policías, estos le exigieron que bajara de su camioneta porque el vehículo supuestamente tenía reporte de robo.

Azalia Ojeda (Foto: Twitter @azalialanegra)
El apodo trascendió a su persona: el término se popularizó para describir a cualquier persona que, amparada en una posición de privilegio, mostrara actitudes similares en público (Foto: Twitter @azalialanegra)

Detención en 2021 por un cheque con reporte de robo

En mayo de 2021, Azalia fue detenida en una sucursal bancaria de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. La causa: intentar cobrar un cheque de 350 mil pesos que pertenecía a una chequera sustraída durante un robo a casa habitación en Naucalpan días antes, según informó la Fiscalía General del Estado de México.

Permaneció a disposición de las autoridades mientras se determinaba su situación jurídica. Tras ese episodio, volvió a alejarse de la opinión pública.

El regreso a las pantallas y el cierre abrupto en Survivor

Fogata encendida en la arena de una playa con el mar y un atardecer de fondo. Piezas de un logo de piedra y madera con motivos indígenas dispersas.
Al anunciarse su participación, declaró que venía “dispuesta a revolucionar las playas” y que haría “hasta lo imposible” para ganar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco años después de su detención y más de dos décadas desde Big Brother, TV Azteca la confirmó como participante de Survivor México: La Reliquia en Llamas 2026, conducido por Carlos Guerrero “Warrior”. Ojeda, de 53 años, llegó al programa junto a figuras como el influencer Rey Grupero, el actor Bobby Larios y el atleta Javier Márquez.

Al anunciarse su participación, declaró que venía “dispuesta a revolucionar las playas” y que haría “hasta lo imposible” para ganar. Su paso, sin embargo, duró apenas la primera semana de competencia.

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