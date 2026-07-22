El Museo Franz Mayer celebra su 40 aniversario con ‘Noche chavorruca’: fechas y actividades

Este video promociona la celebración del 40 aniversario del Museo Franz Mayer. El evento presenta una fiesta con temática de los años 90, incluyendo actividades como baile, visitas guiadas, una conferencia sobre Franz Mayer y un pastel de cumpleaños. Se invita a los participantes a vestir atuendos de los años 90. Se observan un patio de museo, gráficos de explosión, elementos culturales de los 90 como Tamagotchis y portadas de revistas, fotografías históricas y ejemplos de moda de la época. Es una campaña promocional de un evento.

El Museo Franz Mayer cumple 40 años compartiendo historias, arte y cultura con los capitalinos y, para celebrar en grande su aniversario, ha preparado una sorpresa que hará viajar directamente en el tiempo.

Si recuerdas con cariño los Tamagotchis, los peinados extravagantes, la ropa colorida y mucha de la vibrante cultura pop con la que crecieron las personas que ahora rondan los 40 años, este evento está diseñado especialmente para ti. El recinto cultural llevará a cabo una increíble “Noche chavorruca”, una fiesta temática llena de nostalgia, diversión noventera y recuerdos inolvidables que promete ser el evento del verano en la Ciudad de México.

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¿Qué te espera en la ‘Noche chavorruca’ del Museo Franz Mayer?

La “Noche chavorruca” es una celebración inmersiva que busca reunir a todos los amantes de la década de los 90 y principios de los años 2000. Como parte central de los festejos por sus cuatro décadas de existencia, el Museo Franz Mayer ha decidido alejarse de las galas tradicionales y organizar una velada totalmente diferente y cercana al público.

La campaña promocional del Museo Franz Mayer presenta la Noche Chavorruca, una actividad para conmemorar su 40 aniversario. (Museo Franz Mayer )

El objetivo principal es que los asistentes puedan revivir la moda, la música y las tendencias que marcaron su infancia y juventud o que simplemente quieren pasar un buen momento en uno de los recintos culturales más importantes de la Ciudad de México, al mismo tiempo que celebran la historia y el legado de uno de los museos de diseño y artes decorativas más importantes de la capital.

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Actividades retro que te harán viajar a los 90

Si alguna vez grabaste tus canciones favoritas de la radio en un casete, usabas donas de colores en el cabello o te aprendías de memoria las coreografías de las bandas pop del momento, prepárate, porque esta fiesta estará repleta de dinámicas retro.

Entre las principales actividades destacan:

Baile con coreografías noventeras : Saca a relucir tus mejores pasos en la pista al ritmo de los grandes clásicos musicales de la época.

Estética unisex retro : Podrás someterte a un cambio de look exprés con peinados inspirados directamente en la moda de la última década del milenio.

Taller de pulseras Scoubidou : Reconecta con tu infancia y pon a prueba tu destreza manual creando estas icónicas pulseras trenzadas con hilos de plástico neón.

Charla sobre la historia del museo : Además del entretenimiento, habrá un espacio para repasar la trayectoria, las anécdotas y el impacto del Museo Franz Mayer a lo largo de estos 40 años.

Pastel y tradicionales mañanitas: Como en toda buena fiesta de cumpleaños, no faltará el corte de pastel para conmemorar junto a los visitantes el aniversario de la institución.

Fechas, horarios y precio de los boletos

No te quedes fuera de esta gran fiesta dedicada a la nostalgia y al arte en el corazón de la CDMX. Apunta bien todos los detalles logísticos para que asegures tu lugar y no te pierdas la celebración:

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Fecha : Miércoles, 29 de julio de 2026.

Horario : De 18:00 a 22:00 horas.

Lugar : Instalaciones del Museo Franz Mayer, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Costo de entrada: $130 pesos por persona.

El edificio del Museo Franz Mayer exhibe su entrada principal de piedra ornamentada y un patio frontal con una fuente. (Secretaría de Cultura)

Tu boleto es un pase muy completo, ya que incluye el acceso general al museo, la entrada a las increíbles exposiciones vigentes y la participación en todas las dinámicas especiales. El evento es apto para visitantes desde los 3 años y el recinto cuenta con rampas y elevadores. ¡Prepara tus mejores “garritas noventeras” y únete al festejo!