Fracaso en revisión del T-MEC afectaría toda la economía de México: Kenia López Rabadán pide “buenas noticias” en tercera ronda

Kenia López Rabadán pidió al gobierno entregar "buenas noticias" en comercio exterior. | Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, advirtió que un fracaso en la tercera ronda de revisión entre México y Estados Unidos del Tratado Comercial (T-MEC), afectaría a toda la economía nacional, por lo que pidió al gobierno federal entregar “buenas noticias”.

En conferencia de prensa realizada en San Lázaro, la legisladora dijo que la tercera ronda de revisión bilateral comenzó ayer, en medio de tensiones diplomáticas, amenazas de Estados Unidos y dudas sobre el Estado de derecho.

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“Un segundo descalabro seguido en materia del T-MEC podría tener impactos negativos directos, no solo en algunas ramas de nuestro comercio, sino en toda la economía nacional”, alertó la diputada.

Insistió en que la prosperidad nacional depende de la confianza y la estabilidad en las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.

Apertura del proceso de revisión del T-MEC

La presidenta resaltó que la revisión se produce después de que Estados Unidos anunció la imposición de aranceles del 50% a diversos productos de Canadá, lo que complica el panorama de la negociación.

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A este contexto se suman las declaraciones del director de la DEA sobre la intención de perseguir tanto a narcotraficantes como a funcionarios corruptos, así como la preocupación del gobierno estadounidense por la presencia de espías rusos en territorio mexicano.

Para López Rabadán, todos estos elementos hacen que la revisión del T-MEC sea una de las negociaciones más complejas de los últimos años.

Llamado al Estado de derecho

Al ser cuestionada sobre las recientes advertencias de las autoridades estadounidenses, la diputada subrayó la necesidad de dar señales claras de legalidad y de respeto a la ley, sin importar el apellido, el partido político o el cargo del implicado, al asegurar que esto es clave para que México sea percibido como un socio comercial confiable.

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“No debemos ni esperar una justicia de afuera de nuestra nación, ni esperar a que alguien nos reclame aplicar la ley en México”, afirmó.

Sobre los 15 mil millones que Estados Unidos incautará al narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, López Rabadán sostuvo que lo ideal sería que la justicia, las investigaciones y las sanciones ocurran en México.

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“Si la justicia se hubiera dado en nuestro país, no tendríamos que reclamar ningún recurso a nadie”, puntualizó.

Consideró que reclamar estos bienes a Estados Unidos es una obligación, pero insistió en que el objetivo debe ser que los procesos judiciales se lleven a cabo en territorio nacional, por una cuestión no solo monetaria, sino ética.

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Presupuesto y seguridad ante posibles escenarios

Ante la posibilidad de que la revisión del T-MEC no tenga resultados optimistas, la diputada señaló que una de las facultades más importantes del Congreso es definir cómo se asignan los recursos públicos.

Dijo que el próximo ejercicio fiscal 2026 deberá priorizar la seguridad y la salud del país, así como la capacidad de reacción ante escenarios adversos en el comercio exterior.

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López Rabadán expresó su esperanza de que las negociaciones concluyan positivamente antes de que se discuta el presupuesto, y reiteró que la prosperidad de México depende de acuerdos comerciales sólidos y de un Estado de derecho fortalecido.

Caso Zacatecas y Ernesto Ruffo

Sobre el hallazgo de cuerpos en Zacatecas, la diputada pidió esperar los resultados de la investigación de la fiscalía y expresó su solidaridad con las familias afectadas.

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Reiteró su postura sobre el caso de Ernesto Rufo Apple, a quien calificó como “preso político”, y criticó el entramado institucional que permite la impunidad y la persecución de opositores.

López Rabadán afirmó que México no necesita “cortinas de humo”, sino legalidad, seguridad y justicia. Por ello, recalcó que el país debe demostrar a sus socios comerciales y a la ciudadanía que es confiable y que vale la pena contribuir al desarrollo nacional.

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No obstante, al ser cuestionada sobre el reclamo por los asesinatos de migrantes a manos del ICE en Estados Unidos, la presidenta de la Mesa Directiva fue enfática en la necesidad de cerrar filas en defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior.

Sostuvo que “todas las ventanillas se pueden tocar” para proteger la vida de los connacionales y reiteró el compromiso del Congreso en acompañar las demandas de justicia.

López Rabadán consideró que nadie debería tener derecho a quitar la vida a un migrante y recordó que casi 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, apoyando a sus familias en México mediante el envío de remesas, lo que sostiene parte de la economía nacional.

La diputada reconoció que existe una merma y un fracaso en el Estado de derecho cuando hay impunidad, presos políticos y masacres.

En este contexto, subrayó la importancia de avanzar en las áreas de mejora que están en análisis en la revisión del T-MEC: reglas para resolver disputas comerciales, mecanismos para combatir el tráfico de armas y drogas, y medidas para fortalecer la transparencia institucional.

Sostuvo que estos puntos son vitales para garantizar la confianza de los socios comerciales y la prosperidad nacional.