Asesinan al abogado penalista Alfredo Duarte en Irapuato: suman al menos 15 integrantes del gremio jurídico asesinados desde 2024

De acuerdo con testigos, la víctima llegó al lugar a bordo de un automóvil Ford Figo rojo con placas de Guanajuato y apenas había descendido de la unidad cuando fue sorprendida por los agresores. (Crédito: X | intervenida con IA)

El abogado penalista identificado como Alfredo Duarte Martínez fue asesinado a balazos la mañana de este martes cuando descendía de su vehículo para ingresar a una tienda de conveniencia, ubicada en el cruce del Cuarto Cinturón Vial y la avenida Malecón del Río, al norte de Irapuato, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego a corta distancia antes de escapar, en un ataque directo que quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 horas, a espaldas de la colonia Las Eras Segunda Sección, muy cerca de Plaza Cibeles. Testigos señalaron que la víctima llegó al lugar a bordo de un automóvil Ford Figo rojo con placas de Guanajuato y apenas había descendido de la unidad cuando fue sorprendida por los agresores.

Sin intercambiar palabras, uno de los motociclistas sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el litigante. Alfredo Duarte recibió al menos cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, y cayó junto a su vehículo, a escasos metros de la entrada de la tienda de conveniencia.

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Tras el ataque, los responsables escaparon a toda velocidad sobre el Cuarto Cinturón Vial y posteriormente se internaron por caminos de terracería, lo que complicó su localización.

El reporte al número de emergencias 911 movilizó a elementos de la Policía Municipal, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y paramédicos, quienes únicamente confirmaron que el abogado ya no presentaba signos vitales.

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Se acordonó la escena del crimen

El cuerpo permaneció cubierto con una sábana blanca mientras peritos de Servicios Periciales y agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional de Irapuato realizaban el procesamiento del lugar, donde aseguraron diversos casquillos percutidos y otras evidencias balísticas.

Al concluir las diligencias ministeriales, personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para practicar la necropsia correspondiente, mientras la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. Hasta el momento no se sabe si el asesinato tendrá que ver con su actividad como abogado.

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Tras conocerse el crimen, colegas, amigos y usuarios de redes sociales expresaron condolencias por la muerte del litigante y exigieron que el caso no quede impune. Una vez que el cuerpo fue retirado del lugar, algunas personas colocaron veladoras en el cajón del estacionamiento donde ocurrió el ataque, como muestra de duelo.

Al menos 15 abogados, litigantes y funcionarios del ámbito jurídico han sido asesinados en Guanajuato desde agosto de 2024

El homicidio de Alfredo Duarte Martínez se sumó a una serie de ataques contra integrantes del gremio jurídico registrados en Guanajuato durante los últimos dos años.

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Entre agosto de 2024 y julio de 2026, al menos 15 abogados, litigantes y funcionarios con formación en Derecho han sido asesinados en distintos municipios del estado, en hechos que, en su mayoría, permanecen sin una resolución pública.

El 9 de agosto de 2024, el abogado Franco Rangel fue asesinado a balazos en la colonia La Cubana, en Abasolo, por hombres armados que huyeron tras cometer el ataque.

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El 23 de agosto de 2024, Jacob Alejandro Rodríguez Amate fue ejecutado dentro de su despacho jurídico, en la colonia Alameda de Celaya. Después del homicidio, los agresores incendiaron el inmueble en un aparente intento por eliminar evidencias.

El 11 de febrero de 2025, el abogado y docente Osnar Baruc Casillas Saavedra fue asesinado cuando llegaba a su domicilio en la colonia Valle de Señora, en León, en un ataque atribuido a sujetos que viajaban en motocicleta.

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El 8 de mayo de 2025, Francisco Arellano Mancera, abogado penalista y catedrático, fue localizado sin vida dentro de su despacho en Celaya, luego de que hombres que se hicieron pasar por clientes ingresaran al inmueble y lo atacaran.

El 14 de marzo de 2025, el abogado, periodista y dirigente de Movimiento Ciudadano Irán Villarreal Belmont fue privado de la libertad en San Luis de la Paz. Horas después fue localizado sin vida, un crimen que provocó condenas de organizaciones civiles y actores políticos.

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El 20 de agosto de 2025, los abogados Carlos Rojas Domínguez y Óscar Guillermo Pérez Murillo fueron asesinados a balazos frente a una vivienda de la colonia Hidalgo del Valle, en León. Ambos ejercían principalmente en las materias civil, mercantil y laboral.

En menos de 24 horas se registraron otros dos homicidios de profesionales del Derecho. El 10 de septiembre de 2025, Gustavo Emilio Delgado Muñoz, coordinador estatal de defensores públicos en materia penal, fue asesinado mientras cargaba combustible en una gasolinera de León. Al día siguiente, Sara Zavala Rodríguez, abogada y exdirectora del organismo operador de agua de Abasolo, fue atacada y asesinada cuando circulaba por la avenida Conalep, en Pénjamo.

El 25 de septiembre de 2025, Juan Alberto Camarillo Zavala, abogado y jefe regional de la Fiscalía General del Estado, fue privado de la libertad cuando se dirigía a trabajar sobre la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo. Su cuerpo fue localizado horas después.

Otro caso ocurrió el 20 de noviembre de 2025, cuando María Antonieta Luna Bautista, mediadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Guanajuato, fue atacada a balazos mientras transitaba por la carretera San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo. La funcionaria falleció a consecuencia de las heridas.

La violencia contra el gremio continuó en 2026. El 3 de junio, los abogados Tiburcio Villegas Ornelas y su hijo José Antonio Tiburcio Villegas Rodríguez fueron asesinados durante un ataque armado en Dolores Hidalgo. Poco más de un mes después, el 12 de julio, Jesús Armando Rosales Álvarez, abogado y dirigente juvenil del PAN en Pénjamo, murió junto con otras tres personas durante una agresión ocurrida en una convivencia familiar.

Con el asesinato de Alfredo Duarte Martínez, ocurrido este 21 de julio de 2026 en Irapuato, el número de integrantes del gremio jurídico asesinados en Guanajuato durante los últimos dos años ascendió, al menos, a 15, en un contexto marcado por la violencia que afecta a distintos sectores de la sociedad y por investigaciones que, en varios de estos casos, aún no han derivado en sentencias públicas contra los responsables.