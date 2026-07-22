México

Cinco playas mexicanas imperdibles para surfear este verano

Desde Oaxaca hasta Nayarit, te presentamos cinco rincones del litoral mexicano donde podrás disfrutar de olas gigantes y paisajes únicos

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Infografía con un surfista en una playa con palmeras, torre salvavidas y secciones de consejos sobre información del mar y condiciones veraniegas en México.
Claves para surfear seguro en playas de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este verano, cinco playas mexicanas destacan como destinos esenciales para quienes desean experimentar el surf bajo las mejores condiciones.

Estas costas, reconocidas por la fuerza de sus olas y la riqueza de su entorno natural, atraen tanto a surfistas experimentados como a quienes buscan iniciarse en este deporte.

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Puerto Escondido, Sayulita, Barra de la Cruz, La Punta y Playa Revolcadero ofrecen una variedad de experiencias y ambientes que justifican su reputación.

El surf se puede practicar durante todo el año, pero la temporada veraniega es especialmente favorable por sus condiciones de viento y oleaje, según autoridades turísticas y ambientales.

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Playa Zicatela, Puerto Escondido

Puerto Escondido es el punto de encuentro para quienes buscan emociones fuertes.

En Playa Zicatela, la ola conocida como “Mexpipe” alcanza hasta 15 metros de altura durante el verano, lo que la sitúa entre las olas más grandes del mundo.

Este fenómeno convierte a la playa en escenario de competencias internacionales y en un imán para surfistas profesionales.

El ambiente en Zicatela combina gastronomía, opciones de hospedaje variadas y una vida nocturna animada.

Además de surfear, los visitantes pueden tomar clases, practicar paracaidismo y disfrutar de actividades alternativas.

El acceso está facilitado por la cercanía con el centro y una señalización clara.

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En Playa Zicatela, la ola conocida como “Mexpipe” alcanza hasta 15 metros de altura durante el verano, lo que la sitúa entre las olas más grandes del mundo. FOTO: ARTURO PÉREZ ALFONSO /CUARTOSCURO.COM

Sayulita, Nayarit

Sayulita, en la costa de Nayarit, se ha consolidado como un referente nacional e internacional.

Según datos de la Secretaría de Turismo, este destino se distingue por su ambiente cosmopolita, su clima tropical con una temperatura promedio anual de 25 grados y su playa de arena dorada.

Las olas constantes permiten la práctica tanto a principiantes como a expertos.

El entorno cultural es otro de sus grandes atractivos: artistas, músicos y viajeros de todo el mundo confluyen en un lugar donde la creatividad y la hospitalidad predominan.

Además del surf, hay alternativas como kayak, paddleboard y excursiones de avistamiento de aves y ballenas.

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son los destinos imperdibles del estado
Sayulita, en la costa de Nayarit, se ha consolidado como un referente nacional e internacional. (Sectur)

Barra de la Cruz, Oaxaca

Barra de la Cruz es un santuario natural en la costa oaxaqueña, famoso por sus olas limpias y largas.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas señala que aquí anidan tortugas marinas de especies como la golfina, prieta y laúd, lo que refuerza el valor ecológico del lugar.

La playa es accesible por la carretera federal 200, atravesando paisajes agrícolas y el Río Chacalapa, donde se ha mejorado el paso con la construcción de un vado.

La comunidad local, compuesta por alrededor de mil trescientos habitantes, participa activamente en la protección ambiental y en el turismo sustentable.

Barra de la Cruz ofrece no solo olas perfectas para surfear sino también un entorno en el que la biodiversidad es protagonista y la relación con la naturaleza es prioritaria.

Una tortuga marina gris en una depresión de arena clara en la playa, con el océano y un cielo anaranjado al fondo. Hay vegetación costera
Barra de la Cruz es un santuario natural en la costa oaxaqueña, famoso por sus olas limpias y largas. (Gobierno de México)

La Punta, Puerto Escondido

En el extremo sur de Zicatela se ubica La Punta, uno de los rincones más relajados de Puerto Escondido.

Su ambiente bohemio y tranquilo lo hacen ideal para quienes buscan surfear sin el bullicio de los grandes torneos.

Las olas son aptas para todos los niveles y existen escuelas locales para quienes quieren dar sus primeros pasos en el surf.

La playa está rodeada de palmeras, bares y pequeños restaurantes que ofrecen gastronomía local.

Al atardecer, el cielo se transforma en un espectáculo de colores, enmarcando la diversidad cultural y la calidez de la comunidad.

Influenza aviar
En el extremo sur de Zicatela se ubica La Punta, uno de los rincones más relajados de Puerto Escondido. (@PROFEPA_Mx)

Playa Revolcadero, Guerrero

Playa Revolcadero, en la zona de Acapulco Diamante, se extiende por cuatro kilómetros y es conocida por la fuerza de su oleaje.

Esta característica la convierte en un lugar ideal para surfistas experimentados y para quienes buscan deportes acuáticos exigentes.

La arena de tono oscuro y la proximidad de la Laguna de Tres Palos le imprimen un paisaje particular.

En Revolcadero es necesario extremar precauciones debido a las corrientes, especialmente si se es principiante.

Además del surf, la playa ofrece actividades como paseos en cuatrimoto y vuelos en aeroplano ultraligero, así como una oferta gastronómica centrada en mariscos frescos.

Playa Revolcadero, México
Acantilados de playa Revolcadero en la zona de Punta Diamante. (Kevin Bocek/ Wikipedia)

Consejos para surfear este verano en México

Durante la temporada de verano, las condiciones de viento y marea favorecen la formación de olas en estas playas.

Cada destino tiene un entorno particular: desde la potencia de Zicatela hasta la tranquilidad de La Punta, pasando por la biodiversidad de Barra de la Cruz y la energía cultural de Sayulita.

Autoridades ambientales y turísticas recomiendan informarse sobre las condiciones del mar y seguir las indicaciones locales para vivir una experiencia segura y enriquecedora.

Por la calidad de sus olas, la riqueza natural y la vida comunitaria, estas cinco playas mexicanas se distinguen como escenarios inigualables para disfrutar del surf y del verano en la costa del Pacífico.

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