Maestro calma a sus alumnos durante fuerte sismo y su reacción conmueve a miles en redes

La serenidad del docente evitó el pánico entre sus estudiantes y convirtió su actuación en un ejemplo de cómo responder durante un sismo.

El terremoto de magnitud 7.4 registrado la mañana del 17 de julio, cuyo epicentro se localizó a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, dejó múltiples imágenes que reflejaron la intensidad del movimiento telúrico. Sin embargo, una de las escenas que más impacto causó en redes sociales no ocurrió en territorio mexicano, sino en una comunidad de Guatemala, donde un maestro fue captado guiando con serenidad a sus alumnos en plena emergencia.

El protagonista del video es Jorge Mario Montúfar de León, un profesor de primaria que impartía una actividad escolar en el caserío Ojo de Agua cuando comenzó el fuerte sismo. El movimiento también se sintió con intensidad en distintas zonas del país centroamericano, sorprendiendo tanto a estudiantes como a docentes.

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De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el profesor estaba grabando una actividad dentro del salón cuando inició el temblor. En cuestión de segundos, los niños comenzaron a mostrar señales de miedo y algunos gritaron debido a la fuerza del movimiento.

Su voz tranquila y la evacuación organizada de un salón de clases generaron miles de mensajes de admiración en plataformas digitales.

Lejos de perder el control de la situación, el docente conservó la calma y comenzó a dar instrucciones claras para evitar el pánico entre los menores. Primero pidió que buscaran protección debajo de sus pupitres y, una vez que el momento más intenso del sismo pasó, organizó una evacuación ordenada hacia una zona segura.

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El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron la serenidad con la que el profesor enfrentó una situación de alto riesgo.

En la grabación puede escucharse al maestro hablar constantemente con los menores para transmitirles confianza mientras seguían el protocolo de seguridad.

“Bueno no griten, no griten, métanse abajo (de sus mesas) ya va a pasar, no tengan miedo, no tengan miedo, este temblor fue bien fuerte, pero no tengan miedo. Por favor, ahora salgan con un cuadernito en su cabeza, salgan, poco a poco, abran la puerta, por favor, abran la puerta, con cuidado para abajo, al patio, vamos al patio, este temblor si fue bien fuerte, pero no tengan miedo”, fueron las palabras pronunciadas por Jorge Mario Montúfar de León mientras conducía a los estudiantes.

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La serenidad del docente evitó el pánico entre sus estudiantes y convirtió su actuación en un ejemplo de cómo responder durante un sismo.

La actitud del docente fue ampliamente elogiada por usuarios de redes sociales, quienes resaltaron que su tranquilidad ayudó a impedir que el miedo se propagara entre los niños y permitió que la evacuación se realizara sin incidentes.

El reconocimiento no solo llegó por parte de internautas. Diversas instituciones relacionadas con la gestión de riesgos y Protección Civil compartieron el video como un ejemplo de la importancia de mantener la calma durante una emergencia sísmica.

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Incluso la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México, perteneciente al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), difundió la grabación a través de sus redes sociales para destacar la reacción del profesor.

“Este caso destaca que un buen actuar ante un sismo y conocer las medidas de protección correctas durante el evento ayuda ampliamente a afrontar la situación con éxito, evitando el pánico colectivo y salvando vidas”, señaló la plataforma al referirse al caso.

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Sismo

Especialistas en Protección Civil recuerdan que, durante un sismo, conservar la calma es uno de los factores más importantes para reducir riesgos. Seguir los protocolos establecidos, evitar correr o empujar y evacuar únicamente cuando las condiciones lo permitan son acciones que pueden marcar la diferencia durante una emergencia.

El video de Jorge Mario Montúfar de León se ha convertido en uno de los contenidos más compartidos tras el terremoto, no solo por mostrar la intensidad del fenómeno natural, sino también porque refleja la importancia del liderazgo y la preparación en momentos críticos.

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Mientras continúan las evaluaciones tras el sismo que sacudió el sur de México y parte de Centroamérica, la actuación del docente permanece como un ejemplo de responsabilidad y sangre fría, demostrando que una respuesta adecuada puede brindar tranquilidad, evitar el caos y proteger la vida de decenas de estudiantes en cuestión de segundos.