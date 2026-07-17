México

SNTE ya perfila desaparición de la “nefasta” USICAMM para el próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión

El magisterio se encuentra dividido y la disidencia se manifestó este 16 de julio

Guardar
Google icon
SNTE ya perfila desaparición de la “nefasta” USICAMM para el próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión. (Foto: SNTE)
SNTE ya perfila desaparición de la “nefasta” USICAMM para el próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión. (Foto: SNTE)

Mientras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salieron a protestar este 16 de julio en Ciudad de México, la otra parte del magisterio que conforma el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destacó en una reciente reunión la desaparición de la USICAMM como uno de sus objetivos para lo que resta del 2026.

SNTE apuesta por la desaparición de la USICAMM

“No tenemos ninguna duda de que, en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, desaparece la nefasta USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros)”, detalló el secretario general del Sindicato, Alfonso Cepeda Salas. Agregó que buscarán la construcción de un nuevo mecanismo que sustituya la actual forma de asignación de plazas magisteriales.

PUBLICIDAD

Elogiando la “buena” relación que tienen con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el dirigente afirmó que se han impulsado soluciones en materia de basificación, movilidad laboral, promociones, recategorizaciones, pago de prestaciones y respeto a los derechos adquiridos.

En cuanto a derechos laborales y seguridad social, destacó la recuperación de licencias amparadas por los Acuerdos Presidenciales 754 y 529 por ausencias laborales justificadas por motivos de salud, con goce de sueldo íntegro, así como la creación de permisos para cuidados maternos, paternos y para la atención de hijos con cáncer, medidas que refuerzan la protección de las familias.

PUBLICIDAD

Además, la consolidación de la basificación como política permanente y la incorporación, desde enero de 2027, del personal contratado mediante nombramientos temporales o por honorarios a los procesos de regularización laboral, dará mayor certeza y estabilidad a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación.

Propuesta de Mario Delgado para desaparecer la USICAMM.
Propuesta de Mario Delgado para desaparecer la USICAMM.

La CNTE denuncia falta de cumplimiento en acuerdos con la SEP y el ISSSTE

Este jueves, integrantes de la CNTE volvieron a las calles de la capital para denunciar la falta de respuesta de la SEP y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que no han convocado a ninguna de las reuniones de seguimiento pactadas desde finales de junio.

La movilización, que arrancó a las 9:00 horas frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos en Isabel la Católica 165, reunió a maestros de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México.

El centro del reclamo son dos reuniones que jamás se agendaron. La primera debía celebrarse entre el 22 y el 26 de junio con el secretario de Educación, Mario Delgado.

La segunda correspondía a una mesa de trabajo entre las secciones metropolitanas y el director del ISSSTE, Martí Batres, para atender asuntos de seguridad social.

La CNTE regresará a las calles para exigir avances en los acuerdos alcanzados con las autoridades educativas.
La CNTE regresará a las calles para exigir avances en los acuerdos alcanzados con las autoridades educativas.

Ambas quedaron asentadas en una minuta de la mesa tripartita que las autoridades firmaron, pero ninguna se realizó.

Pedro Hernández, dirigente de la coordinadora, lo resumió ante los medios: “Nos han dado largas, no se ha fijado una fecha precisa”.

Las demandas que acumula la disidencia magisterial

Detrás de las marchas hay un pliego de exigencias concretas. La más urgente, según Hernández, es la basificación de cerca de 2 mil 500 docentes que forman un tercer padrón y que aún no cuentan con plaza definitiva.

La brecha en el aguinaldo es otro punto de tensión: mientras los maestros del Estado de México reciben 90 días de salario por ese concepto, los de la Ciudad de México cobran 40.

El pliego incluye además un bono para docentes jubilados en la capital y la recontratación de maestros interinos que, según la coordinadora, fueron desplazados cuando regresaron los titulares de sus plazas.

Los maestros han increpado a Sheinbaum en repetidas ocasiones tras negarse a tener una reunión con la CNTE. (Captura de pantalla)
Los maestros han increpado a Sheinbaum en repetidas ocasiones tras negarse a tener una reunión con la CNTE. (Captura de pantalla)

Protesta pacífica, pero con advertencia

Los maestros aseguraron que la manifestación no interrumpiría la circulación vehicular. Sin embargo, la organización fue explícita: si las autoridades no reactivaban la mesa de diálogo ese mismo día, evaluaría nuevas acciones de protesta.

“Vamos a analizar si hoy se reactiva la mesa y cumplimiento de acuerdos, pues estaremos entonces informándolo”, advirtió Hernández.

La movilización se produce en pleno receso escolar, lo que subraya la determinación del magisterio de mantener presión sobre la SEP y el ISSSTE aun fuera del calendario lectivo.

Temas Relacionados

SNTECNTESEPUSICAMMCongreso de la UniónPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

El hijo de Julio César Chávez buscará continuar con su carrera en el boxeo pese a los escándalos personales que ha tenido

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar la playera de Inglaterra: “Somos cien por ciento mexicanos”

Los cuestionamientos hacia el atacante surgieron tras la eliminación de la Selección Mexicana ante los ingleses en el Estadio Azteca

Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar la playera de Inglaterra: “Somos cien por ciento mexicanos”

Así luce el Estadio Banorte para recibir el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

Luego de que dejara de usarse para el Mundial 2026, el mítico estadio ya se prepara para la actividad del futbol mexicano

Así luce el Estadio Banorte para recibir el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

INAH y autoridades ejidales de Villa de Chalco celebran convenio para conservación del sitio arqueológico Los Tlalteles

Según el INAH, el convenio impulsará la investigación, conservación, protección legal y divulgación del sitio arqueológico

INAH y autoridades ejidales de Villa de Chalco celebran convenio para conservación del sitio arqueológico Los Tlalteles

Ghost estrena “2 Big To Rig” en cines: los conciertos de CDMX llegan a IMAX

“2 Big To Rig” documenta las dos noches de Ghost en Ciudad de México con material nunca visto y escenas exclusivas del escenario y bastidores

Ghost estrena “2 Big To Rig” en cines: los conciertos de CDMX llegan a IMAX
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR acusa a Ernesto Ruffo de liderar la mayor red de tráfico de huachicol y estima daños millonarios a la nación

FGR acusa a Ernesto Ruffo de liderar la mayor red de tráfico de huachicol y estima daños millonarios a la nación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Otro golpe a “Los Olmos Fragoso”: cae en Coacalco Samantha “N”, presunta robacasas

Cae Ricardo Thompson Navarro, presunto socio de Ingemar, empresa del exgobernador Ernesto Ruffo investigada por huachicol fiscal

Tras designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, Marco Rubio reafirma que EEUU nunca cesará

ENTRETENIMIENTO

Ghost estrena “2 Big To Rig” en cines: los conciertos de CDMX llegan a IMAX

Ghost estrena “2 Big To Rig” en cines: los conciertos de CDMX llegan a IMAX

¿Pedro Sola podría ir a la cárcel si se aprueba la ley que inspiraron sus declaraciones contra los perros?

El jugoso sueldo que le ofrecieron a Sylvia Pasquel para entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Camila Sodi reaparece en silla de ruedas tras su cirugía de matriz

Gala Montes recibe críticas en redes tras video con Eleazar Gómez: “Tres pesos de coherencia”

DEPORTES

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar la playera de Inglaterra: “Somos cien por ciento mexicanos”

Así luce el Estadio Banorte para recibir el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

Gobierno de Querétaro prohíbe acceso a la porra de Cruz Azul en el Estadio Corregidora

Toluca confirma fichaje de estrella mundialista para hacer dupla con Paulinho