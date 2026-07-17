SNTE ya perfila desaparición de la “nefasta” USICAMM para el próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión. (Foto: SNTE)

Mientras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salieron a protestar este 16 de julio en Ciudad de México, la otra parte del magisterio que conforma el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destacó en una reciente reunión la desaparición de la USICAMM como uno de sus objetivos para lo que resta del 2026.

SNTE apuesta por la desaparición de la USICAMM

“No tenemos ninguna duda de que, en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, desaparece la nefasta USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros)”, detalló el secretario general del Sindicato, Alfonso Cepeda Salas. Agregó que buscarán la construcción de un nuevo mecanismo que sustituya la actual forma de asignación de plazas magisteriales.

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Elogiando la “buena” relación que tienen con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el dirigente afirmó que se han impulsado soluciones en materia de basificación, movilidad laboral, promociones, recategorizaciones, pago de prestaciones y respeto a los derechos adquiridos.

En cuanto a derechos laborales y seguridad social, destacó la recuperación de licencias amparadas por los Acuerdos Presidenciales 754 y 529 por ausencias laborales justificadas por motivos de salud, con goce de sueldo íntegro, así como la creación de permisos para cuidados maternos, paternos y para la atención de hijos con cáncer, medidas que refuerzan la protección de las familias.

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Además, la consolidación de la basificación como política permanente y la incorporación, desde enero de 2027, del personal contratado mediante nombramientos temporales o por honorarios a los procesos de regularización laboral, dará mayor certeza y estabilidad a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación.

Propuesta de Mario Delgado para desaparecer la USICAMM.

La CNTE denuncia falta de cumplimiento en acuerdos con la SEP y el ISSSTE

Este jueves, integrantes de la CNTE volvieron a las calles de la capital para denunciar la falta de respuesta de la SEP y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que no han convocado a ninguna de las reuniones de seguimiento pactadas desde finales de junio.

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La movilización, que arrancó a las 9:00 horas frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos en Isabel la Católica 165, reunió a maestros de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México.

El centro del reclamo son dos reuniones que jamás se agendaron. La primera debía celebrarse entre el 22 y el 26 de junio con el secretario de Educación, Mario Delgado.

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La segunda correspondía a una mesa de trabajo entre las secciones metropolitanas y el director del ISSSTE, Martí Batres, para atender asuntos de seguridad social.

La CNTE regresará a las calles para exigir avances en los acuerdos alcanzados con las autoridades educativas.

Ambas quedaron asentadas en una minuta de la mesa tripartita que las autoridades firmaron, pero ninguna se realizó.

Pedro Hernández, dirigente de la coordinadora, lo resumió ante los medios: “Nos han dado largas, no se ha fijado una fecha precisa”.

Las demandas que acumula la disidencia magisterial

Detrás de las marchas hay un pliego de exigencias concretas. La más urgente, según Hernández, es la basificación de cerca de 2 mil 500 docentes que forman un tercer padrón y que aún no cuentan con plaza definitiva.

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La brecha en el aguinaldo es otro punto de tensión: mientras los maestros del Estado de México reciben 90 días de salario por ese concepto, los de la Ciudad de México cobran 40.

El pliego incluye además un bono para docentes jubilados en la capital y la recontratación de maestros interinos que, según la coordinadora, fueron desplazados cuando regresaron los titulares de sus plazas.

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Los maestros han increpado a Sheinbaum en repetidas ocasiones tras negarse a tener una reunión con la CNTE. (Captura de pantalla)

Protesta pacífica, pero con advertencia

Los maestros aseguraron que la manifestación no interrumpiría la circulación vehicular. Sin embargo, la organización fue explícita: si las autoridades no reactivaban la mesa de diálogo ese mismo día, evaluaría nuevas acciones de protesta.

“Vamos a analizar si hoy se reactiva la mesa y cumplimiento de acuerdos, pues estaremos entonces informándolo”, advirtió Hernández.

La movilización se produce en pleno receso escolar, lo que subraya la determinación del magisterio de mantener presión sobre la SEP y el ISSSTE aun fuera del calendario lectivo.

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