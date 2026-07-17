México modifica turismo en Tulum: abre playas públicas y reduce costos de entradas a zonas turísticas tras quejas de visitantes

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, anunció nuevas medidas que buscan mejorar el turismo en Tulum, Quintana Roo, luego de que surgieran denuncias y quejas sobre altos costos en la zona y la privatización de las playas.
Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada este viernes 17 de julio en el estado de Quintana Roo, se anunciaron las dos principales medidas que buscan garantizar el acceso libre y gratuito a las playas, así como la disminución de precios en zonas arqueológicas.
PUBLICIDAD
En desarrollo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Temblor hoy en México: se registra fuerte sismo en Chiapas de 6.6 escala de Richter
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
Guía para armys y girlies: cómo vivir y dónde ver tu primer ‘viernes botanero’ de la Liga MX hoy 17 de julio
Si después del Mundial 2026 decidiste seguir viendo futbol nacional, te contamos todos los detalles para que lo vivas al máximo
Quién es Juan Martínez, el futbolista más joven en Liga MX después de Gilberto Mora
Queretaro se hizo de los servicios de Martínez, joven promesa de futbol mexicano
Detienen en Jalisco a exreo acusado de violación que escapó de una cárcel en California
Michael decidió llamarse Miguel para vivir en Jalisco escondido, pero las autoridades estadounidenses y mexicanas colaboraron para que fuera capturado
Dólar hoy en México: cotización de apertura del 17 de julio
La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior
MÁS NOTICIAS