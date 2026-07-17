México modifica turismo en Tulum: abre playas públicas y reduce costos de entradas a zonas turísticas tras quejas de visitantes

Anuncian nuevas medidas que buscan mejorar el turismo en Tulum, Quintana Roo

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, anunció nuevas medidas que buscan mejorar el turismo en Tulum, Quintana Roo, luego de que surgieran denuncias y quejas sobre altos costos en la zona y la privatización de las playas.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada este viernes 17 de julio en el estado de Quintana Roo, se anunciaron las dos principales medidas que buscan garantizar el acceso libre y gratuito a las playas, así como la disminución de precios en zonas arqueológicas.

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