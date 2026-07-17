Así fue la expulsión del ‘Búfalo’ Aguirre por cubrirse la boca: ¿qué es la Ley Prestianni que ya se aplica en la Liga MX?

(Captura de pantalla)

Tigres se quedó con un hombre menos antes del descanso y terminó cayendo 3-1 frente a Xolos de Tijuana, luego de que Rodrigo “Búfalo” Aguirre fuera expulsado tras la revisión del VAR.

El delantero recibió la tarjeta roja luego de cubrirse la boca durante un intercambio con un jugador rival, acción que el árbitro consideró sancionable.

La jugada ocurrió en los minutos finales del primer tiempo y rápidamente se convirtió en el tema de conversación de la primera jornada, pues marcó la primera expulsión en la historia de la Liga MX bajo la nueva normativa implementada para el Apertura 2026, conocida como la Ley Prestianni.

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¿Por qué expulsaron a Rodrigo Aguirre?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La jugada ocurrió cuando Aguirre discutía con Jesús Gómez. Durante el intercambio, el delantero de Tigres se cubrió la boca con la mano, por lo que el VAR llamó al árbitro Ismael López para revisar la acción.

Tras observar la repetición, el silbante determinó que el atacante se había cubierto la boca “en una situación de conflicto”, motivo por el que decidió mostrarle la tarjeta roja directa y dejar al conjunto regiomontano con un hombre menos.

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(Captura de pantalla)

La decisión está respaldada por la llamada Ley Prestianni, también conocida como Ley Vinícius-Prestianni, una normativa impulsada por la FIFA y la IFAB que sanciona con expulsión directa a cualquier futbolista que se cubra deliberadamente la boca con la mano o la camiseta mientras confronta, discute o insulta a un rival.

La medida nació tras un incidente registrado en la Champions League entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni. En aquella ocasión, el brasileño denunció insultos racistas, pero la investigación se complicó porque el jugador argentino ocultó sus palabras al cubrirse la boca.

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Así fue el polémico insulto de Prestianni a Vinícius Jr.

A partir de ese caso, la FIFA promovió esta regla para combatir el racismo, los insultos y cualquier agresión verbal que busque ocultarse de las cámaras.

Xolos aprovechó la superioridad numérica

(Captura de pantalla)

Antes de la expulsión, ambos equipos habían visto cómo el árbitro anuló un gol por lado. Xolos había marcado por conducto de Ignacio Rivero, pero la anotación fue invalidada por un fuera de lugar previo de Diego Abreu. Más tarde, Rómulo Zwarg envió el balón al fondo de la portería para Tigres, aunque el tanto fue anulado por una falta sobre el arquero Antonio Rodríguez.

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El marcador finalmente se abrió al minuto 31, cuando Ramiro Árciga venció a Nahuel Guzmán con un disparo cruzado para colocar el 1-0.

Ya en el complemento, Tigres logró igualar el encuentro pese a tener un jugador menos. Tras un tiro de esquina, Joaquim prolongó el balón y Ozziel Herrera apareció para rematar de cabeza y poner el 1-1.

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Sin embargo, en el tiempo agregado apareció Mourad El Ghezouani para definir el partido. El delantero marroquí convirtió un penal al 90+6 y, minutos después, aprovechó un rebote con Nahuel Guzmán adelantado para marcar el 3-1 definitivo, sellando el triunfo de Xolos sobre Tigres.