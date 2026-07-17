Detienen en Jalisco a exreo acusado de violación que escapó de una cárcel en California

Micha era buscado por violación y escaparse de una prisión en California, fue identificado y capturado para ser extraditado Foto: Fiscalía Jalisco

La Policía de Jalisco rastreó, localizó y capturó a Miguel “N” tras una solicitud de apoyo de la agencia federal estadounidense U.S. Marshals, que lo buscaba desde hacía casi 30 años por una condena por violación y por el delito de escape de institución penal, luego de fugarse de una prisión federal en California.

El detenido, identificado como Micha “N”, de 49 años, aparentemente cambió su nombre para ocultarse. Tras confirmar su identidad, las autoridades lo trasladaron al Instituto Nacional de Migración para iniciar los trámites de traslado ante la corte del Distrito Este de California.

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La corporación estatal informó que el aseguramiento ocurrió derivado de labores de inteligencia y del uso de tecnología operativa, entre ellas la Unidad de Drones y el C2 Móvil Cybertruck, con apoyo del Escuadrón Aerotáctico Titán. El objetivo era ubicar al hombre señalado como “objetivo mayor” por su condición de prófugo.

El reporte detalló que U.S. Marshals pidió colaboración para localizar a un hombre que había escapado de una prisión en California, donde cumplía una condena por violación. Además de esa sentencia, el sujeto contaba con una orden de aprehensión por el delito de escape de institución penal, derivada de la fuga ocurrida hace casi tres décadas.

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Michael se cambió el nombre a Miguel y vivió desapercibido en Jalisco Foto: Fiscalía de Jalisco

Para la búsqueda, la Comisaría de Inteligencia y el personal de la Policía Cibernética determinaron que el hombre podía estar escondiéndose en el Área Metropolitana de Guadalajara. Con esa hipótesis, las áreas operativas definieron puntos que presuntamente frecuentaba, a partir de una coordinación descrita como sincronización operativa multiplataforma.

Con esa información, se desplegó un operativo que integró recursos terrestres y aéreos. Las autoridades señalaron que el uso de drones y del C2 Móvil permitió ampliar el rastreo y sostener vigilancia sobre posibles zonas de presencia del objetivo, hasta lograr su ubicación.

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El hombre de 49 años es buscado por el crimen de violación y por fugarse de la cárcel Foto: Fiscalía Jalisco

El hombre fue ubicado en una zona comercial en el cruce de Avenida Adolfo López Mateos y Avenida El Palomar, en el municipio de Tlajomulco. Una vez corroborada su identidad, se concretó su aseguramiento y se efectuó el traslado para el procedimiento migratorio correspondiente.

Las autoridades indicaron que el traslado al Instituto Nacional de Migración tuvo el propósito de iniciar el proceso para su traslado ante la corte del Distrito Este de California, como parte de los trámites derivados de la solicitud de búsqueda y de los señalamientos vigentes en su contra en Estados Unidos.

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La Policía de Jalisco capturó a Miguel “N” , buscado desde hacía casi 30 años por violación y escape de prisión en California.

El detenido, Micha “N” , tenía 49 años y presuntamente cambió su identidad para ocultarse en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Fue ubicado en Tlajomulco y trasladado al Instituto Nacional de Migración para iniciar trámites ante la corte del Distrito Este de California.