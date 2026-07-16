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Canal de Panamá y combate al gusano barrenador, los temas clave de la cooperación entre México y Panamá

Sheinbaum respalda la neutralidad del Canal de Panamá en su primer encuentro con José Raúl Mulino en Palacio Nacional

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Este video documenta una conferencia matutina celebrada el 16 de julio de 2026. Una líder política se dirige a una audiencia y a los medios de comunicación desde un podio, con el escudo nacional de México y la bandera mexicana al fondo. Un intérprete de lenguaje de señas acompaña la presentación en una ventana secundaria. La mandataria aborda temas como conversaciones con el presidente de Estados Unidos y la vigencia del Acuerdo Torrijos-Carter. El evento transcurre en un amplio salón con público asistente y equipo de iluminación profesional. Se identifica como una 'Conferencia del Pueblo'.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su primer encuentro cara a cara con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, giró en buena parte en torno a un tema estratégico para el comercio mundial: la neutralidad del Canal de Panamá.

Un canal, una economía

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que Panamá tiene múltiples motores de desarrollo económico, “pero quizá el más importante es el canal”. Según Sheinbaum, Mulino es un funcionario con amplia trayectoria en distintas áreas de gobierno que conoce a fondo la realidad de su país y que ha impulsado gestiones relevantes en la materia.

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El respaldo a los Tratados Torrijos-Carter

La presidenta reveló que el tema también ha estado presente en sus conversaciones con el presidente de Estados Unidos, y subrayó que “pesa mucho” que se mantenga vigente lo pactado en el histórico Acuerdo Torrijos-Carter.

Puntos clave de la postura mexicana:

  • Panamá impulsa obras adicionales en la zona del canal.
  • México se declara de acuerdo con las gestiones panameñas.
  • Ambos gobiernos coinciden en que el avance en este frente es significativo.
Claudia Sheinbaum y José Raúl Mulino
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino durante su encuentro en Palacio Nacional. (Presidencia)

Cooperación contra el gusano barrenador

Más allá del canal, Sheinbaum destacó un acuerdo bilateral que ya rinde frutos: la lucha conjunta contra el gusano barrenador del ganado. Panamá cuenta con una planta capaz de producir cerca de 100 millones de moscas estériles, cuya pupa se traslada actualmente a la nueva planta de Chiapas, inaugurada recientemente por el gobierno mexicano.

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De acuerdo con la mandataria, conforme esa infraestructura se consolide, México comenzará a producir por sí mismo estas moscas, reduciendo la dependencia externa. La presidenta reconoció que la colaboración panameña ha sido clave para articular este esfuerzo junto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum y José Raúl Mulino
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino en Palacio Nacional. (captura de pantalla)

Una relación bilateral en expansión

El encuentro, sostenido en Palacio Nacional, se enmarca en una visita oficial más amplia. Mulino llegó acompañado de su esposa, Maricel Cohen, y de funcionarios de su gabinete. Tras más de dos horas de reunión, ambos mandatarios coincidieron en relanzar la cooperación bilateral en áreas como:

  • Comercio e inversión
  • Infraestructura y conectividad
  • Seguridad y combate a la delincuencia
  • Movilidad, turismo, cultura y educación

Por su parte, el mandatario panameño agradeció el respaldo de México a la soberanía nacional y calificó al canal como “herramienta neutral del comercio mundial”. Además, invitó a Sheinbaum a un futuro encuentro con la Organización de los Estados Americanos (OEA) enfocado en seguridad regional.

Con este primer acercamiento directo, ambos gobiernos sientan las bases de una agenda bilateral ampliada, en la que el canal panameño y la cooperación agropecuaria se perfilan como los ejes más visibles de la relación entre ambas naciones.

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