Canal de Panamá y combate al gusano barrenador, los temas clave de la cooperación entre México y Panamá

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su primer encuentro cara a cara con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, giró en buena parte en torno a un tema estratégico para el comercio mundial: la neutralidad del Canal de Panamá.
Un canal, una economía
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que Panamá tiene múltiples motores de desarrollo económico, “pero quizá el más importante es el canal”. Según Sheinbaum, Mulino es un funcionario con amplia trayectoria en distintas áreas de gobierno que conoce a fondo la realidad de su país y que ha impulsado gestiones relevantes en la materia.
PUBLICIDAD
El respaldo a los Tratados Torrijos-Carter
La presidenta reveló que el tema también ha estado presente en sus conversaciones con el presidente de Estados Unidos, y subrayó que “pesa mucho” que se mantenga vigente lo pactado en el histórico Acuerdo Torrijos-Carter.
Puntos clave de la postura mexicana:
- Panamá impulsa obras adicionales en la zona del canal.
- México se declara de acuerdo con las gestiones panameñas.
- Ambos gobiernos coinciden en que el avance en este frente es significativo.
Cooperación contra el gusano barrenador
Más allá del canal, Sheinbaum destacó un acuerdo bilateral que ya rinde frutos: la lucha conjunta contra el gusano barrenador del ganado. Panamá cuenta con una planta capaz de producir cerca de 100 millones de moscas estériles, cuya pupa se traslada actualmente a la nueva planta de Chiapas, inaugurada recientemente por el gobierno mexicano.
PUBLICIDAD
De acuerdo con la mandataria, conforme esa infraestructura se consolide, México comenzará a producir por sí mismo estas moscas, reduciendo la dependencia externa. La presidenta reconoció que la colaboración panameña ha sido clave para articular este esfuerzo junto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Una relación bilateral en expansión
El encuentro, sostenido en Palacio Nacional, se enmarca en una visita oficial más amplia. Mulino llegó acompañado de su esposa, Maricel Cohen, y de funcionarios de su gabinete. Tras más de dos horas de reunión, ambos mandatarios coincidieron en relanzar la cooperación bilateral en áreas como:
PUBLICIDAD
- Comercio e inversión
- Infraestructura y conectividad
- Seguridad y combate a la delincuencia
- Movilidad, turismo, cultura y educación
Por su parte, el mandatario panameño agradeció el respaldo de México a la soberanía nacional y calificó al canal como “herramienta neutral del comercio mundial”. Además, invitó a Sheinbaum a un futuro encuentro con la Organización de los Estados Americanos (OEA) enfocado en seguridad regional.
Con este primer acercamiento directo, ambos gobiernos sientan las bases de una agenda bilateral ampliada, en la que el canal panameño y la cooperación agropecuaria se perfilan como los ejes más visibles de la relación entre ambas naciones.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD