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En México hay cada vez menos nacimientos: Segob

Hay en el país una fecundidad promedio de 1.6 hijos por mujer, mientras el envejecimiento de la población elevó la presión sobre pensiones, salud, vivienda y educación

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Nueve adultos, padres y madres de diversas etnias, posan con cochecitos de bebé, un portabebés y una cuna, bajo un gráfico que muestra la caída de las tasas de natalidad.
Padres y madres de diversas etnias en Estados Unidos posan con artículos de bebé mientras un gráfico muestra el descenso de las tasas de natalidad, reflejando una preocupación demográfica nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México registró menos nacimientos y una fecundidad de 1.6 hijos por mujer, mientras el envejecimiento de la población elevó la presión sobre pensiones, salud, vivienda y educación, de acuerdo con lo expuesto durante la sesión ordinaria del Conapo encabezada esta semana por la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria señaló que el país mantuvo una tasa de crecimiento poblacional menor a 1% anual. Dijo que esa transformación demográfica modificó la demanda de educación, salud, vivienda, empleo, cuidados, protección social e infraestructura.

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Rodríguez sostuvo que también aumentó la movilidad humana y persistieron profundas diferencias territoriales, por lo que las respuestas públicas no pudieron ser iguales en todo el país. Durante el acto realizado en el salón Revolución de Bucareli afirmó que la política de población debía ajustarse a esa nueva estructura demográfica.

La fecundidad quedó por debajo del nivel de reemplazo generacional

Siete bebés de diferentes tonos de piel, algunos sentados, otros gateando o envueltos en mantas, sobre una línea roja descendente en un fondo blanco y celeste.
Bebés de diferentes tonos de piel se posicionan sobre una línea descendente roja, representando la disminución de la natalidad en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Habitación de maternidad con múltiples cunas de hospital vacías, y en el centro, una cuna de madera con dos bebés envueltos en mantas.
Una sala de maternidad en Argentina muestra cunas vacías y dos recién nacidos en una cuna central, lo que indica la baja natalidad en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída de la natalidad mostró una dimensión más amplia al compararse con el umbral necesario para el relevo entre generaciones. La tasa de 1.60 hijos por mujer quedó por debajo del 2.1 requerido para garantizar el reemplazo generacional.

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Al mismo tiempo, el índice de envejecimiento pasó de 21.3% en 2000 a 47.7% en 2025. Ese avance describió un país con menos nacimientos y una proporción cada vez mayor de personas de edad avanzada.

La secretaria de Gobernación dijo en un comunicado que el trabajo del Conapo permitió construir respuestas comunes entre instituciones frente a estos cambios. Añadió que la política de población constituyó una responsabilidad compartida y un componente estratégico para el desarrollo del país.

En la misma sesión, la secretaria técnica del organismo Gabriela Rodríguez presentó las líneas generales del Programa Nacional de Población 2026-2030. Lo planteó como el instrumento que orientaría la política nacional en la materia durante los siguientes años.

Ilustración de un bebé sentado, envuelto en una manta azul, rodeado por grandes manos protectoras. Una mochila abierta con un biberón y dos botellas pequeñas está sobre una mesa cercana.
Un bebé envuelto en una manta azul es protegido por manos adultas, simbolizando el resguardo del DIF, mientras una mochila con biberón y botellas de alcohol subraya la importancia del cuidado infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodríguez afirmó que 17 dependencias y entidades refrendaron su compromiso con una política de población basada en evidencia, con enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva e interculturalidad. Ese respaldo institucional se produjo en medio de un cambio demográfico que ya tuvo efectos visibles en el sistema educativo y en el gasto social.

La baja natalidad ya se reflejó en las aulas y en el gasto público

La reducción de nacimientos también apareció en la matrícula de educación básica. Entre los ciclos 2019-2020 y 2024-2025 disminuyó 7.5% en preescolar, primaria y secundaria, con una caída más marcada en el primer nivel.

Para el ciclo 2025-2026 no se inscribieron 2.3 millones de niños de entre tres y cinco años. La SEP atendió solo 3.8 millones, una cobertura de 61.5% para ese grupo de edad.

Tres mujeres en un jardín. Una mujer embarazada, otra con un niño rubio, y una tercera con un bebé, todas sonriendo. El sol brilla al fondo.
Las reconocidas figuras públicas Laura Tobón, La Segura y Lina Tejeiro comparten un emotivo momento celebrando la maternidad, con La Segura y Laura junto a sus hijos y Lina Tejeiro luciendo su embarazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador de la UNAM Julián Flores Arellano explicó que, cuando se preguntó a jóvenes por qué no deseaban tener hijos, expusieron razones económicas y sociales. También consideraron las condiciones que heredarían a sus posibles hijos, los conflictos políticos, el tema ambiental y la seguridad social, elementos que, según describió, formaron un escenario pesimista.

El envejecimiento, por su parte, aumentó las obligaciones fiscales y sanitarias del Estado. México contó con casi 18 millones de personas adultas mayores de 60 años o más.

Para atender seis enfermedades crónico-degenerativas que afectaron a esa población, el IMSS y el ISSSTE destinaron casi 100 mil millones de pesos al año. A ese gasto se sumó el pago de pensiones, rubro para el que el gobierno federal destinó 2.16 billones de pesos en 2025.

Esa cifra equivalió a 6% del PIB y a 23.5% del gasto público total. El dato mostró que la transformación demográfica no solo describió menos nacimientos, sino una reasignación creciente de recursos públicos hacia obligaciones asociadas al envejecimiento.

Una recepcionista con mascarilla asiste a una pareja en una ventanilla de hospital, mientras el hombre señala papeles y la mujer, con un bebé llorando en brazos, se muestra afligida
Una pareja visiblemente angustiada, reflejando el estrés de los costos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión en torno a la política poblacional quedó así ligada a dos procesos simultáneos: la reducción sostenida de la natalidad y el aumento de la población adulta mayor. Ambos fenómenos obligaron a revisar las necesidades de escuelas, servicios médicos, sistemas de cuidados, vivienda y protección social en distintas regiones del país.

  • México registró una tasa de fecundidad de 1.6 hijos por mujer y un crecimiento poblacional menor a 1% anual.
  • El índice de envejecimiento subió de 21.3% en 2000 a 47.7% en 2025, con casi 18 millones de adultos mayores.
  • La baja natalidad redujo la matrícula escolar y el envejecimiento elevó el gasto en salud y pensiones, que alcanzó 2.16 billones de pesos en 2025.

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