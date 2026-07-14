México

Jornada de adopción de mascotas en CDMX: dónde y cuándo puedes llevar a casa un perro o gato

La Glorieta de los Insurgentes recibe este jueves una actividad sin costo donde capitalinos podrán convivir con animales resguardados, entregar papeles y comenzar ahí mismo el proceso para sumarlos a su familia

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Jornada de adopción metele un gol a la adopción/SSC STC

La SSC y el Metro de la CDMX convocan este jueves a una jornada gratuita de adopción de perros y gatos en la Glorieta de los Insurgentes, enmarcada en la fiebre mundialista que vive la capital.

La campaña “¡Métele un Gol a la Adopción!”, impulsada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de su Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro mediante su Centro de Transferencia Canina (CTC), se realizará el jueves 16 de julio de 2026, de 12:00 a 16:00 horas, en la Glorieta de los Insurgentes.

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Perro husky blanco y marrón con arnés, sentado. Detrás, una pancarta blanca con texto verde y logotipos del Gobierno de la Ciudad de México. Un trofeo dorado.
Quienes asistan podrán conocer a los animales disponibles, interactuar con ellos y, si cumplen los requisitos, iniciar el trámite de adopción ese mismo día. (SSC/BVA)

La jornada ofrece a los capitalinos la oportunidad de llevarse a casa un perro o gato rescatado sin ningún costo. Quienes asistan podrán conocer a los animales disponibles, interactuar con ellos y, si cumplen los requisitos, iniciar el trámite de adopción ese mismo día.

Centro de Tranferencia Canina STC/Instagram

Qué animales estarán disponibles

Un cachorro y un gatito con pañuelos de banderas, un balón de fútbol, varias banderas nacionales, un monumento y un tren con texto informativo
Un flyer digital anuncia un evento de adopción de perros y gatos organizado por la Brigada de Vigilancia Animal para el 16 de julio de 2026 en la Glorieta de los Insurgentes, Ciudad de México. (Gobierno CDMX/SSC, STC)

La BVA de la SSC resguarda de forma permanente perros y gatos rescatados en la vía pública. El CTC del Metro, por su parte, alberga canes encontrados dentro de las instalaciones y vías de la red del sistema de transporte.

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Todos los animales del CTC se entregan bañados, esterilizados y desparasitados, con su cuadro básico de vacunación completo. La adopción es gratuita en ambos casos.

Un perro de pelaje oscuro tendido boca arriba en el césped, con una correa roja extendida y la sombra de una persona en el suelo
Una vez concretada la entrega, las autoridades realizan visitas domiciliarias de seguimiento para verificar que el animal se encuentre en condiciones adecuadas y que la adaptación avance favorablemente. (Gobierno CDMX/SSC, STC)

Qué necesitas para adoptar

Para participar en el proceso de adopción, los interesados deben presentar tres documentos: identificación oficial vigente —INE, pasaporte o licencia—, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, y el formato de adopción debidamente llenado.

Una vez concretada la entrega, las autoridades realizan visitas domiciliarias de seguimiento para verificar que el animal se encuentre en condiciones adecuadas y que la adaptación avance favorablemente.

Si no puedes adoptar, puedes donar

Gobierno y organizaciones animalistas establecen mesas de trabajo para revisar la legislación y mejorar el bienestar animal en CDMX
Gobierno y organizaciones animalistas establecen mesas de trabajo para revisar la legislación y mejorar el bienestar animal en CDMX (GobiernoCDMX/FB)

Quienes no estén en posibilidad de adoptar pueden apoyar con donaciones en especie. El CTC recibe alimento para mascotas, platos, correas, collares, cobijas y juguetes.

El centro se ubica en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, frente a la estación de Metrobús Colegio de Bachilleres 1 de la Línea 6. Atiende de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, y recibe consultas al correo ctc@metro.cdmx.gob.mx.

Otras jornadas de adopción en la CDMX este mes

El jueves 16 no es la única oportunidad. El domingo 19 de julio, el Wooftop Condesa —Aguascalientes 158, piso 2, dentro del Hotel Andaz Condesa— alberga el Fan Fest Perruno, un evento gratuito de 12:00 a 19:00 horas organizado por HéroesXAdopción.

Además, cada segundo domingo del mes, Paseo de la Reforma se convierte en escenario de “Ciudad para las Mascotas”, iniciativa de Mars Petcare México con pasarelas de adopción del programa PEDIGREE Adóptame, orientación veterinaria gratuita y sesiones con entrenadores caninos. Las próximas fechas son 9 de agosto, 13 de septiembre y 11 de octubre, siempre de 8:00 a 13:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete.

Para quienes prefieran adoptar fuera de los eventos, la Agencia de Atención Animal (AGATAN) mantiene un catálogo permanente de perros y gatos disponibles en sus sedes de Chapultepec e Iztapalapa, consultable en agatan.cdmx.gob.mx. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) opera la plataforma Adopta CDMX en paot.org.mx/adoptacdmx, donde más de mil 900 animales han encontrado hogar desde su lanzamiento en 2020.

Cómo llegar a la Glorieta de los Insurgentes

El lugar tiene acceso directo desde dos opciones de transporte público. La estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro cuenta con salida directa a la glorieta; quienes vengan desde el poniente o planeen continuar hacia Chapultepec pueden usar esa misma línea.

La segunda alternativa es el Metrobús: la estación Glorieta Insurgentes, sobre la Línea 1, también desemboca directamente en la plaza. Desde esa línea es posible transbordar a la Línea 7, que circula por Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

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