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Persisten problemas con el agua en Ecatepec: habitantes realizan otra vez manifestación frente a la Suprema Corte

La diputada del PVEM, Miriam Silva Mata, advirtió que, de ser necesario, llegarán a instancias internacionales

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La denuncia central es que colonias del municipio de Ecatepec, como Nueva Aragón, Media Luna y Fuentes de Aragón, no cuentan con el vital servicio desde 2020
La denuncia central es que colonias del municipio de Ecatepec, como Nueva Aragón, Media Luna y Fuentes de Aragón, no cuentan con el vital servicio desde 2020. (@miriamsilvamata )

En menos de cinco días, vecinos de Ecatepec organizan segunda manifestación frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México para exigir soluciones ante la falta de agua que enfrentan desde hace más de 5 años.

La denuncia central es que colonias del municipio de Ecatepec, como Nueva Aragón, Media Luna y Fuentes de Aragón, no cuentan con el vital servicio desde 2020, sin embargo, también han argumentado que en las ocasiones en las que llega el agua, se encuentra en pésimas condiciones. Por ello, con carteles, pancartas y fotografías del estado del agua que llega a los municipios mexiquenses, los vecinos exigieron que el máximo tribunal finalmente discuta y resuelva los proyectos que tiene pendientes 13/2026 y 14/2026.

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“No nos vamos a rendir. Si no hay justicia, acudiremos a instancias internacionales”, escribió a través de sus redes sociales la legisladora ecatepense del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Miriam Silva Mata, quien ha acompañado el movimiento desde sus inicios.

Desde el 26 de mayo existe en la Suprema Corte un proyecto de resolución para atender el caso, sin embargo, habitantes denuncian que desde entonces no ha sido votado, por lo que no puede avanzarse hacia una resolución favorable.

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La denuncia central es que colonias del municipio de Ecatepec, como Nueva Aragón, Media Luna y Fuentes de Aragón, no cuentan con el vital servicio desde 2020
La denuncia central es que colonias del municipio de Ecatepec, como Nueva Aragón, Media Luna y Fuentes de Aragón, no cuentan con el vital servicio desde 2020. (@miriamsilvamata )

Las manifestaciones en la Suprema Corte persisten

El pasado 9 de julio, habitantes de Ecatepec ya se habían manifestado frente al recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la capital del país para exigir el suministro de agua potable limpia. Las protestas han sido convocadas por la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Miriam Silva Mata. La del 9 de julio consistió en una cadena humana, que fue la tercera ocasión en la que los vecinos realizaron una cadena humana, con la finalidad de visibilizar la problemática de desabasto y contaminación del agua que enfrentan desde hace meses.

Ha sido la legisladora del PVEM la que mayor difusión ha dado a las manifestaciones, sin embargo, los vecinos han exigido desde 2020 que las autoridades solucionen dicho problema, que incluso han denunciado, ha traído afectaciones por tener contacto con agua contaminada.

La manifestación, convocada por la diputada local del PVEM, inició alrededor de las 9 de la mañana, y se trataba de la Tercera Cadena Humana por el agua limpia en Ecatepec
La manifestación del 9 de julio inició alrededor de las 9 de la mañana, y se trataba de la Tercera Cadena Humana por el agua limpia en Ecatepec. (@miriamsilvamata )

Denuncian que miles de familias deben comprar pipas o almacenar agua de dudosa procedencia para cubrir necesidades básicas, mientras que en varias ocasiones han recibido agua contaminada.

Ambas movilizaciones coinciden con la discusión en la Corte de dos amparos (13/2026 y 14/2026) relacionados con la restauración del abasto de agua limpia en más de 164 comunidades del municipio, entre ellas Nueva Aragón, Media Luna y Fuentes de Aragón.

Según la diputada Silva, la eventual resolución obligaría a autoridades federales, estatales y municipales a coordinarse, invertir recursos para renovar la red hidráulica, combatir el robo de agua y garantizar el acceso efectivo. Los vecinos sostienen que la intervención de la Corte es clave para que las autoridades cumplan con su obligación constitucional de garantizar el derecho humano al agua potable de calidad.

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