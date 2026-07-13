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Autoridades de Jalisco detienen a presunto feminicida que abandonó a su víctima en un barranco tras creerla muerta

El caso de Karen Miranda Ayala Torres avanzó tras una denuncia por desaparición y una investigación paralela que permitió ubicar al señalado

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Autoridades de Jalisco detienen a presunto feminicida que abandonó a su víctima en un barranco tras creerla muerta. Crédito: Fiscalía de Guadalajara
Autoridades de Jalisco detienen a presunto feminicida que abandonó a su víctima en un barranco tras creerla muerta. Crédito: Fiscalía de Guadalajara

La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a Iván “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karen Miranda Ayala Torres, de 20 años, ocurrido en el municipio de Tonalá tras una convivencia en un balneario el pasado 7 de julio. El cuerpo de la joven fue hallado el 10 de julio en un barranco de la colonia Prados de los Tulipanes, según informó la dependencia. El detenido fue trasladado a un complejo penitenciario y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.

La Fiscalía del Estado de Jalisco capturó a Iván “N” mediante una orden de aprehensión gestionada por la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios. Según la dependencia, los hechos se remontan al 7 de julio, cuando el imputado y Miranda Ayala Torres se encontraban en un balneario del municipio de Tonalá.

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“La disputa derivó en un forcejeo durante el cual Iván ‘N’ presuntamente empujó a la joven, quien se golpeó la cabeza y quedó inconsciente,” de acuerdo con lo que indicó la investigación ministerial.

Cuerpo abandonado en un barranco

Al creer que la víctima había fallecido, el imputado trasladó el cuerpo en un vehículo y lo abandonó en un barranco de la colonia Prados de los Tulipanes, en el mismo municipio de Tonalá, según se desprende de las indagatorias de la Fiscalía del Estado.

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Equipo forense en trajes blancos trabaja tras cinta amarilla en escena de crimen rural, junto a una cabaña de madera. Un oficial y un hombre esposado observan.
Al creer que la víctima había fallecido, el imputado trasladó el cuerpo en un vehículo y lo abandonó en un barranco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo de Karen Miranda Ayala Torres no fue localizado de inmediato. Su familia había interpuesto una denuncia por desaparición ante las autoridades, lo que activó una carpeta de investigación paralela que contribuyó a dar con su paradero. El hallazgo se produjo el 10 de julio, de acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía del Estado.

De la denuncia por desaparición a la orden de aprehensión

Las investigaciones de campo y de gabinete desarrolladas por la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios permitieron identificar al presunto responsable a partir de los elementos recabados en ambas carpetas: la de feminicidio y la de desaparición. Con base en esos indicios, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Iván “N”, nombre que figura únicamente en el comunicado oficial de la Fiscalía del Estado.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Fiscalía del Estado. Tras su captura, el imputado fue trasladado de inmediato a un complejo penitenciario, donde quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requería, según informó la dependencia.

Contexto de violencia de género en Jalisco

El caso se enmarca en un periodo de actividad sostenida de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia. La dependencia vinculó a proceso a 127 personas por delitos cometidos contra mujeres en el estado, a partir de 122 carpetas de investigación integradas en distintas agencias del Ministerio Público, correspondientes al periodo del 15 al 30 de junio de 2026.

Contorno blanco de un cuerpo humano en el pavimento mojado de un callejón, con una rosa roja y un marcador de evidencia amarillo número 1.
La captura de Iván “N” "ratifica su compromiso de trabajar de manera permanente en el combate a la violencia contra las mujeres" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los municipios atendidos figuraron Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Puerto Vallarta. Las presentaciones ante juzgados de control derivaron del cumplimiento de ocho órdenes de aprehensión, 117 comparecencias por citación judicial y dos reactivaciones por reposición de procedimiento, de acuerdo con el mismo reporte.

La Fiscalía ratifica su postura ante la violencia de género

En su comunicado, la Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que con la captura de Iván “N” "ratifica su compromiso de trabajar de manera permanente en el combate a la violencia contra las mujeres" y en garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género.

La situación jurídica definitiva del imputado será determinada por la autoridad jurisdiccional en la audiencia de resolución constitucional correspondiente. La Fiscalía no informó sobre la fecha programada para dicha audiencia ni sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público en su contra.

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