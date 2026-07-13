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América presenta su nuevo uniforme de cara al 110 aniversario: así es la vestimenta de las Águilas

La nueva indumentaria incorpora una base amarilla vibrante y un patrón de gran formato inspirado en el escudo del club

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El Club América presentó su nuevo uniforme local para la temporada 2026-2027, una prenda que enlaza la memoria histórica de la institución con la celebración de su 110 aniversario (X@ClubAmerica)
El Club América presentó su nuevo uniforme local para la temporada 2026-2027, una prenda que enlaza la memoria histórica de la institución con la celebración de su 110 aniversario (X@ClubAmerica)

El Club América presentó su nuevo uniforme local para la temporada 2026-2027, una prenda que enlaza la memoria histórica de la institución con la celebración de su 110 aniversario. A partir de este 13 de julio, la camiseta diseñada por Adidas está disponible para la afición y marca el arranque de una serie de festejos enfocados en la identidad azulcrema.

La nueva indumentaria incorpora una base amarilla vibrante y un patrón de gran formato inspirado en el escudo del club, con el distintivo oficial de las Águilas y el logo de Adidas al centro del pecho. Los detalles en azul y rojo, presentes en modelos icónicos de las décadas de los 80 y 90, regresan para reforzar la identidad del equipo. En los hombros se integran las tres franjas negras y rojas, y en la parte posterior del cuello está inscrita la frase “Grandes de Corazón”, un guiño a la pasión que caracteriza a la institución.

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A partir de este 13 de julio, la camiseta diseñada por Adidas está disponible para la afición y marca el arranque de una serie de festejos enfocados en la identidad azulcrema (X@ClubAmerica)
A partir de este 13 de julio, la camiseta diseñada por Adidas está disponible para la afición y marca el arranque de una serie de festejos enfocados en la identidad azulcrema (X@ClubAmerica)

Santiago Baños, presidente deportivo de club , afirmó: “Rumbo a nuestro 110 aniversario, esta camiseta simboliza lo que representa nuestra institución: historia, liderazgo y búsqueda permanente de excelencia”. Esta presentación del nuevo uniforme tiene la intención de rendir homenaje a la trayectoria del equipo y de consolidar su vínculo con la afición en una etapa de renovación y ambición deportiva.

El diseño también destaca por la incorporación de tecnologías textiles desarrolladas para responder a las exigencias del fútbol actual. Pablo Cavallaro, director de activación de marca de Adidas, sostuvo: “Este jersey representa el equilibrio entre legado e innovación. Tomamos inspiración de una era que marcó a generaciones de aficionados y la reinterpretamos mediante un diseño contemporáneo”.

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A partir de este 13 de julio, la camiseta diseñada por Adidas está disponible para la afición y marca el arranque de una serie de festejos enfocados en la identidad azulcrema (X@ClubAmerica)
A partir de este 13 de julio, la camiseta diseñada por Adidas está disponible para la afición y marca el arranque de una serie de festejos enfocados en la identidad azulcrema (X@ClubAmerica)

El debut del América en el Apertura 2026 y su calendario completo

Las Águilas tienen programado su debut en el torneo Apertura 2026 en la Liga MX el próximo 18 de julio, cuando enfrentarán a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora.

Por otra parte, el primer clásico de la temporada para América será el 12 de septiembre, correspondiente a la Jornada 8, frente a Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula. Siete días más tarde, durante la novena fecha, el club azulcrema será local ante Chivas en el Estadio Azteca.

El experimentado futbolista se marcha como uno de los elementos más reconocidos de la generación tricampeona.

  • Jornada 1: Querétaro vs América — 18 de julio, 21:00
  • Jornada 2: América vs Atlante — 24 de julio, 21:00
  • Jornada 3: Santos vs América — 2 de agosto, 17:00
  • Jornada 4: Atlético San Luis vs América — 16 de agosto, 17:00
  • Jornada 5: FC Juárez vs América — 21 de agosto, 21:00
  • Jornada 6: América vs Puebla — 29 de agosto, 19:00
  • Jornada 7: Tijuana vs América — 5 de septiembre, 19:00
  • Jornada 8: Cruz Azul vs América — 12 de septiembre, horario por confirmar
  • Jornada 9: América vs Guadalajara — 19 de septiembre, 21:00
  • Jornada 10: Necaxa vs América — 27 de septiembre, 21:00
Dos jugadores de fútbol saltan para cabecear un balón en el aire; uno viste uniforme amarillo y otro uniforme blanco, con más jugadores y espectadores en un campo de juego
El conjunto azulcrema enfrentó a un Galaxy que presentó una alineación cercana a su cuadro estelar (Facebook: Club América)
  • Jornada 11: América vs Monterrey — 10 de octubre, 21:00
  • Jornada 12: León vs América — 17 de octubre, 19:00
  • Jornada 13: Atlas vs América — 21 de octubre, 19:00
  • Jornada 14: América vs Pachuca — 25 de octubre, 17:00
  • Jornada 15: Toluca vs América — 31 de octubre, 21:00
  • Jornada 16: Pumas vs América — 7 de noviembre, 21:00
  • Jornada 17: América vs Tigres — 21 de noviembre, 21:00

Finalmente, el Clásico Capitalino, con cuentas pendientes entre ambos equipos, está programado para la penúltima jornada, el 7 de noviembre, en el Estadio Olímpico Universitario.

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