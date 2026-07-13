América presenta su nuevo uniforme de cara al 110 aniversario: así es la vestimenta de las Águilas

El Club América presentó su nuevo uniforme local para la temporada 2026-2027, una prenda que enlaza la memoria histórica de la institución con la celebración de su 110 aniversario (X@ClubAmerica)

El Club América presentó su nuevo uniforme local para la temporada 2026-2027, una prenda que enlaza la memoria histórica de la institución con la celebración de su 110 aniversario. A partir de este 13 de julio, la camiseta diseñada por Adidas está disponible para la afición y marca el arranque de una serie de festejos enfocados en la identidad azulcrema.

La nueva indumentaria incorpora una base amarilla vibrante y un patrón de gran formato inspirado en el escudo del club, con el distintivo oficial de las Águilas y el logo de Adidas al centro del pecho. Los detalles en azul y rojo, presentes en modelos icónicos de las décadas de los 80 y 90, regresan para reforzar la identidad del equipo. En los hombros se integran las tres franjas negras y rojas, y en la parte posterior del cuello está inscrita la frase “Grandes de Corazón”, un guiño a la pasión que caracteriza a la institución.

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A partir de este 13 de julio, la camiseta diseñada por Adidas está disponible para la afición y marca el arranque de una serie de festejos enfocados en la identidad azulcrema (X@ClubAmerica)

Santiago Baños, presidente deportivo de club , afirmó: “Rumbo a nuestro 110 aniversario, esta camiseta simboliza lo que representa nuestra institución: historia, liderazgo y búsqueda permanente de excelencia”. Esta presentación del nuevo uniforme tiene la intención de rendir homenaje a la trayectoria del equipo y de consolidar su vínculo con la afición en una etapa de renovación y ambición deportiva.

El diseño también destaca por la incorporación de tecnologías textiles desarrolladas para responder a las exigencias del fútbol actual. Pablo Cavallaro, director de activación de marca de Adidas, sostuvo: “Este jersey representa el equilibrio entre legado e innovación. Tomamos inspiración de una era que marcó a generaciones de aficionados y la reinterpretamos mediante un diseño contemporáneo”.

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A partir de este 13 de julio, la camiseta diseñada por Adidas está disponible para la afición y marca el arranque de una serie de festejos enfocados en la identidad azulcrema (X@ClubAmerica)

El debut del América en el Apertura 2026 y su calendario completo

Las Águilas tienen programado su debut en el torneo Apertura 2026 en la Liga MX el próximo 18 de julio, cuando enfrentarán a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora.

Por otra parte, el primer clásico de la temporada para América será el 12 de septiembre, correspondiente a la Jornada 8, frente a Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula. Siete días más tarde, durante la novena fecha, el club azulcrema será local ante Chivas en el Estadio Azteca.

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El experimentado futbolista se marcha como uno de los elementos más reconocidos de la generación tricampeona.

Jornada 1: Querétaro vs América — 18 de julio, 21:00

Jornada 2: América vs Atlante — 24 de julio, 21:00

Jornada 3: Santos vs América — 2 de agosto, 17:00

Jornada 4: Atlético San Luis vs América — 16 de agosto, 17:00

Jornada 5: FC Juárez vs América — 21 de agosto, 21:00

Jornada 6: América vs Puebla — 29 de agosto, 19:00

Jornada 7: Tijuana vs América — 5 de septiembre, 19:00

Jornada 8: Cruz Azul vs América — 12 de septiembre, horario por confirmar

Jornada 9: América vs Guadalajara — 19 de septiembre, 21:00

Jornada 10: Necaxa vs América — 27 de septiembre, 21:00

El conjunto azulcrema enfrentó a un Galaxy que presentó una alineación cercana a su cuadro estelar (Facebook: Club América)

Jornada 11: América vs Monterrey — 10 de octubre, 21:00

Jornada 12: León vs América — 17 de octubre, 19:00

Jornada 13: Atlas vs América — 21 de octubre, 19:00

Jornada 14: América vs Pachuca — 25 de octubre, 17:00

Jornada 15: Toluca vs América — 31 de octubre, 21:00

Jornada 16: Pumas vs América — 7 de noviembre, 21:00

Jornada 17: América vs Tigres — 21 de noviembre, 21:00

Finalmente, el Clásico Capitalino, con cuentas pendientes entre ambos equipos, está programado para la penúltima jornada, el 7 de noviembre, en el Estadio Olímpico Universitario.