Así fue la última fotografía que publicó Jayden Adams durante el Mundial 2026 en el Estadio Azteca

(Reuters)

El futbol sudafricano vive momentos de luto tras confirmarse la muerte de Jayden Adams, mediocampista de 25 años que militaba en Mamelodi Sundowns y era seleccionado nacional de Bafana Bafana, luego de su participación en el Mundial 2026.

La noticia fue confirmada este 11 de julio por la familia y representantes del jugador, de acuerdo con información de Soccer Laduma. Según el reporte de Sunday World, Adams falleció en su domicilio poco después de regresar del Mundial disputado en Norteamérica, apenas dos semanas después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams.

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La muerte del futbolista provocó múltiples reacciones dentro del balompié sudafricano. La South African Football Players Union (SAFPU) lamentó su partida mediante un mensaje en redes sociales.

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca te olvidaremos”.

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La última publicación de Jayden Adams en el Mundial 2026

(Captura de pantalla)

La última publicación de Jayden Adams en su cuenta de Instagram fue realizada el 25 de junio, cuando compartió un carrusel de fotografías para recordar su participación en la Copa del Mundo.

Entre las imágenes destacan dos tomadas durante el partido entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Azteca el pasado 11 de junio, encuentro que marcó el debut de ambas selecciones en el torneo.

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En una de las fotografías aparece disputando un balón con Roberto “Piojo” Alvarado, mientras que en otra se le observa enfrentando al defensa César Montes, dos de las postales que hoy cobran un significado especial tras su fallecimiento.

Así fue el Mundial 2026 de Jayden Adams

(Captura de pantalla)

Jayden Adams tuvo participación con la selección sudafricana durante la fase de grupos del Mundial 2026. Fue titular en la derrota frente a México, disputó un tiempo en el empate 1-1 contra República Checa e ingresó en los minutos finales de la victoria 1-0 sobre Corea del Sur.

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El mediocampista ya no tuvo actividad en la eliminación de Sudáfrica frente a Canadá en los dieciseisavos de final.

Su actuación en la Copa del Mundo representó uno de los momentos más importantes de una carrera que comenzó en Stellenbosch FC y que lo llevó a consolidarse como una de las figuras de Mamelodi Sundowns y de la selección absoluta de Sudáfrica.

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