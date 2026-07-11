México Deportes

Así fue la última fotografía que publicó Jayden Adams durante el Mundial 2026 en el Estadio Azteca

La muerte del futbolista sudafricano se confirmó exactamente un mes después de su debut mundialista frente a la Selección Mexicana

Guardar
Google icon
Hombre calvo, tez oscura, con camiseta y pantalón corto de fútbol amarillo y verde con el número 23. Fondo de estadio borroso
(Reuters)

El futbol sudafricano vive momentos de luto tras confirmarse la muerte de Jayden Adams, mediocampista de 25 años que militaba en Mamelodi Sundowns y era seleccionado nacional de Bafana Bafana, luego de su participación en el Mundial 2026.

La noticia fue confirmada este 11 de julio por la familia y representantes del jugador, de acuerdo con información de Soccer Laduma. Según el reporte de Sunday World, Adams falleció en su domicilio poco después de regresar del Mundial disputado en Norteamérica, apenas dos semanas después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams.

PUBLICIDAD

La muerte del futbolista provocó múltiples reacciones dentro del balompié sudafricano. La South African Football Players Union (SAFPU) lamentó su partida mediante un mensaje en redes sociales.

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca te olvidaremos”.

PUBLICIDAD

La última publicación de Jayden Adams en el Mundial 2026

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La última publicación de Jayden Adams en su cuenta de Instagram fue realizada el 25 de junio, cuando compartió un carrusel de fotografías para recordar su participación en la Copa del Mundo.

Entre las imágenes destacan dos tomadas durante el partido entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Azteca el pasado 11 de junio, encuentro que marcó el debut de ambas selecciones en el torneo.

En una de las fotografías aparece disputando un balón con Roberto “Piojo” Alvarado, mientras que en otra se le observa enfrentando al defensa César Montes, dos de las postales que hoy cobran un significado especial tras su fallecimiento.

Así fue el Mundial 2026 de Jayden Adams

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Jayden Adams tuvo participación con la selección sudafricana durante la fase de grupos del Mundial 2026. Fue titular en la derrota frente a México, disputó un tiempo en el empate 1-1 contra República Checa e ingresó en los minutos finales de la victoria 1-0 sobre Corea del Sur.

El mediocampista ya no tuvo actividad en la eliminación de Sudáfrica frente a Canadá en los dieciseisavos de final.

Su actuación en la Copa del Mundo representó uno de los momentos más importantes de una carrera que comenzó en Stellenbosch FC y que lo llevó a consolidarse como una de las figuras de Mamelodi Sundowns y de la selección absoluta de Sudáfrica.

Temas Relacionados

Selección Sudáfrica Mundial 2026Mundial 2026Copa del MundoEstadio Ciudad de MéxicoEstadio AztecaEstadio Banortemexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cruz Azul vs Comunicaciones: cuándo y dónde ver el partido amistoso de la Máquina previo al Apertura 2026

El club cementero ya se prepara para defender el título obtenido en el torneo pasado con un duelo internacional

Cruz Azul vs Comunicaciones: cuándo y dónde ver el partido amistoso de la Máquina previo al Apertura 2026

Marcas mexicanas se suben a la Noruega de Erling Haaland para apoyarlos en su juego ante Inglaterra del Mundial 2026

Diversas compañías aprovecharon la fiebre por el delantero noruego para lanzar creativas campañas en redes sociales

Marcas mexicanas se suben a la Noruega de Erling Haaland para apoyarlos en su juego ante Inglaterra del Mundial 2026

Cuatro mexicanos competirán en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Porto Flavia 2026

La selección mexicana participará este 11 y 12 de julio en la segunda parada del serial de World Aquatics, que se celebrará en Cerdeña, Italia

Cuatro mexicanos competirán en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Porto Flavia 2026

Místico y Máscara Dorada frenan el regreso de Los Ángeles Celestiales y retienen los títulos de parejas de ROH

El Sky Team superó a Ángel de Oro y Ángel de Plata (Los Hermanos Chávez) en la Arena México para conservar los Campeonatos Mundiales de Parejas de Ring of Honor en su primera defensa

Místico y Máscara Dorada frenan el regreso de Los Ángeles Celestiales y retienen los títulos de parejas de ROH

Mundial 2026: ¿Qué canal de TV transmitirá GRATIS el Noruega vs Inglaterra en México?

El partido podrá verse gratis en México a través de televisión abierta, además de opciones de streaming

Mundial 2026: ¿Qué canal de TV transmitirá GRATIS el Noruega vs Inglaterra en México?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: vinculan a proceso a dos hombres por transportar droga en Yucatán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: vinculan a proceso a dos hombres por transportar droga en Yucatán

Mujer embarazada es apuñalada durante intento de robo de celular en Venustiano Carranza

Royer y Manuel trasladaban cerca de 10 kg de marihuana en la carretera Mérida-Chetumal: fueron detenidos

Ronald Johnson destaca incautación de 50 mil armas luego del reclamo de Sheinbaum sobre el tráfico ilegal

Paola Rojas cuestiona respaldo del gobierno a Rubén Rocha Moya: “Si él cayera solo, ya lo habrían entregado”

ENTRETENIMIENTO

Julio César Chávez Jr. revela si le incomodó el beso en la boca que su papá le dio a Yolanda Andrade: esto dijo

Julio César Chávez Jr. revela si le incomodó el beso en la boca que su papá le dio a Yolanda Andrade: esto dijo

Andrea Legarreta sobre la controversia de Pedro Sola con los ‘perrhijos’: “Hay que saber cómo influimos”

Galilea Montijo revela que se desmayó tres veces en “¿Quién es la máscara?”

“No le creo”: Pável Gaona explicó por qué desconfía del arrepentimiento de Pedro Sola tras polémica con mascotas

¿Cynthia Klitbo entra a La Casa de los Famosos México 4? Las pistas que la perfilan como la sexta habitante

DEPORTES

¿Cuánto cuesta viajar de México a Noruega, el país de Erling Haaland? Esto debes gastar

¿Cuánto cuesta viajar de México a Noruega, el país de Erling Haaland? Esto debes gastar

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el América vs LA Galaxy? Todo sobre el amistoso rumbo al Apertura 2026

Cruz Azul vs Comunicaciones: cuándo y dónde ver el partido amistoso de la Máquina previo al Apertura 2026

Marcas mexicanas se suben a la Noruega de Erling Haaland para apoyarlos en su juego ante Inglaterra del Mundial 2026

Cuatro mexicanos competirán en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Porto Flavia 2026