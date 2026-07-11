EEUU planeó captura de ‘El Mayo’ para desestabilizar gobierno de Sheinbaum, acusa Noroña: “¿Qué pasaría si vamos por Cabeza de Vaca?”

CIUDAD DE MÉXICO, 25NOVIEMBRE2025.- Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, realizó una conferencia de prensa en donde ningún reportero se dio cita, esto luego de que el morenista declaró que "la ambición le despertó y buscará la gubernatura de Michoacán" luego de que la viuda de Carlos Manzo pidió a la FGR realizar una investigación a Leonel Godoy y Raúl Morón por el asesinato de su esposo. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, acusó que la forma en que las autoridades de Estados Unidos detuvieron al narcotraficante mexicano, Ismael “El Mayo” Zambada, fue para desestabilizar al gobierno de México, actualmente encabezado por Claudia Sheinbaum.

Esto, luego de que esta semana, la presidenta pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), investigar la presunta participación del FBI en la captura del capo y cuestionó la unilateralidad de la operación, exigiendo transparencia y cooperación binacional.

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En una transmisión a través del canal de YouTube GFNorona Oficial, el legislador sostuvo que la presunta intervención estadounidense, realizada sin coordinación con el Estado mexicano, desencadenó una ola de violencia interna en el Cártel de Sinaloa y en diversas regiones del país.

Según su testimonio, el operativo habría buscado generar “un conflicto de tal magnitud que los grupos se disputaran el liderazgo y se generara la violencia que se generó”.

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“Lo hizo con toda intención para destabilizar al Gobierno”, sostuvo el legislador, quien subrayó que el Estado mexicano no fue informado ni participó en la detención.

Aseguró que, si las autoridades mexicanas hubieran recibido la información sobre el paradero de “El Mayo”, la captura habría ocurrido bajo otra lógica y se habría evitado la ola de violencia que se desató en Sinaloa y otros puntos del país.

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Noroña respaldó los señalamientos de Claudia Sheinbaum sobre que la captura unilateral violó la soberanía nacional y fue un error estratégico por parte de Estados Unidos.

“La información de dónde estaban para que hubiera sido el Estado mexicano quien detuviera a esos delincuentes. El resultado hubiera sido distinto”, expresó la mandataria en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, del 10 de julio pasado.

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Noroña remarcó que la falta de coordinación permitió la escalada de violencia y el asesinato de figuras como Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Por la falta de la estructura que tiene el Estado mexicano y que no tenían los que hicieron esa detención secuestro, pasó todo lo que se dio, el asesinato de Cuén, todo lo que pasó y toda la violencia que desató”, comentó.

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El senador recordó antecedentes en los que gobiernos anteriores permitieron fugas y acuerdos con líderes criminales, y cuestionó la exigencia de explicaciones a la administración actual por hechos ocurridos durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Noroña resaltó que también coincide con Sheinbaum en que la facción de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, son actores clave en la entrega de “El Mayo” a autoridades estadounidenses.

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Asimismo, respaldó el cuestionamiento de la mandatria sobre la preferencia de las autoridades de Estados Unidos por pactar con testigos colaboradores, como Ovidio Guzmán o el propio “Chapo”, en lugar de coordinarse con las instituciones mexicanas.

“El Gobierno estadounidense prefiere pactar, prefiere negociar con un testigo colaborador como puede ser Ovidio Guzmán o Joaquín Guzmán, en lugar de hacerlo con las autoridades y con las más altas esferas políticas mexicanas”, puntualizó.

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Noroña advirtió sobre el riesgo de utilizar acuerdos con criminales para obtener información y fortalecer operaciones de seguridad, y negó que el gobierno mexicano participe en este tipo de estrategias.

“Nuestro gobierno no hace ningún pacto con los grupos criminales”, afirmó.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al rechazar cualquier vínculo o defensa de narcotraficantes por parte de su administración.

“Nadie está defendiendo a ningún narcotraficante, jamás lo haríamos, porque nosotros no hacemos acuerdos como los que hizo Calderón en su momento”, declaró en la misma conferencia mañanera.

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Sheinbaum aseguró que, bajo su mandato, se han detenido y procesado tanto a funcionarios públicos como a integrantes de grupos criminales cuando existen pruebas suficientes.

“Hemos detenido el Gabinete de Seguridad junto con la Fiscalía a funcionarios públicos y hay evidencias de que estaban vinculados con un grupo delictivo. Y si hay pruebas, se sigue haciendo”, sostuvo.

Noroña reforzó esta postura al señalar que la falta de pruebas sobre supuestos vínculos del actual gobierno con el narcotráfico representa un argumento infundado promovido por sectores opositores. “Es la hora que no acreditan”, dijo, respecto a las acusaciones de la derecha.

En este sentido, el senador Gerardo Fernández Noroña planteó una pregunta provocadora sobre la reciprocidad en materia de extradiciones y operativos transfronterizos.

“¿Qué pasaría si nosotros mandáramos un grupo a detener a Cabeza de Vaca a Laredo, que es donde está residiendo?”, cuestionó, en referencia al exgobernador de Tamaulipas, quien cuenta con una solicitud de extradición.

Criticó que Estados Unidos no ha entregado a Cabeza de Vaca ni ha respondido a las solicitudes mexicanas, y advirtió que si México actuara de manera similar, se desataría “un conflicto internacional del tamaño del demonio”.

Noroña calificó como “vendepatria” y “traidor a la patria” al periodista Luis Cárdenas por justificar la intervención estadounidense y reiteró que la responsabilidad de esclarecer el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda recae en los agentes de Estados Unidos, no en el gobierno mexicano.

En su mensaje, Noroña trazó paralelismos históricos sobre la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos mexicanos, citando el caso del agente de la DEA, Kiki Camarena, y los señalamientos infundados contra exfuncionarios como Manuel Bartlett.

Denunció que estas estrategias se han utilizado para presionar a diferentes administraciones, incluso aquellas con mayor afinidad con Washington.

El senador advirtió que la actual administración enfrenta una “ofensiva injerencista” sin precedentes y defendió la firmeza de Claudia Sheinbaum ante la presión internacional.

Sostuvo que “todas las evidencias” apuntan a la entrada de agencias extranjeras como la CIA y la DEA a través de actores locales, y subrayó la importancia de mantener la soberanía nacional en la toma de decisiones.