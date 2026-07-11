Vecinos de Benito Juárez cuestionan uso de veneno para ratas en áreas verdes por riesgo a mascotas y niños

Rata (Freepik)

En la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, autoridades ambientales anunciaron la decisión de implementar veneno para el control de ratas en los parques de la delegación, lo cual ha generado inquietud entre los vecinos, quienes advierten riesgos para mascotas, niños y otras especies que habitan las áreas verdes.

La controversia se intensificó tras la denuncia en redes sociales de Alina (@Alina_Gag), abogada especializada en derecho ambiental, quien alertó a vecinos y pidió que se unan para exigir a las autoridades que se evite esta acción. En su publicación, compartió una captura de pantalla de un mensaje en Whatsapp, donde se lee que el operativo incluye la aplicación de cebo y fumigadores expansivos en 24 parques.

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(X: @Alina_Gag)

Vecinos advierten riesgo para perros, gatos y fauna silvestre

Entre los principales cuestionamientos, habitantes señalaron que el uso de químicos tóxicos podría afectar no solo a los roedores, sino también a ardillas, aves y animales domésticos. Alina denunció en sus redes sociales: “Van a usar veneno y químicos tóxicos para matar ratas y ratoncitos. Eso ya me parece grave, pero además, ¿saben a cuántas ardillas, perros, gatos y fauna local van a matar?”. Añadió que estas acciones están prohibidas por la ley y pidió a los vecinos organizarse para retirar trampas peligrosas de los parques.

En los mensajes de Whatsapp difundidos por Alina, se informó que la fumigación contempla la utilización de cebo y productos expansivos para el control de roedores y se recomendó a los dueños de mascotas llevarlas siempre con correa y evitar que ingresen a las zonas tratadas.

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“Si les ocurre algo por rascar o chupar el químico o cebo es responsabilidad del dueño porque ya está dentro de la Ley de deberes y obligaciones. Además, existe una sanción por lo mismo”, se lee en uno de los mensajes compartidos ya por vecinos.

“Las ardillas no rascan. Las aves no pican tan profundo para sacar el cebo. Y los perros deben estar con correa lejos de las áreas trabajadas y delimitadas”, concluye el mensaje.

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A pesar de estas recomendaciones, el temor persiste entre los residentes, quienes consideran insuficientes las medidas preventivas y alarmante la exterminación de ratas que resulte contraproducente.

(Facebook: Alcaldía de Benito Juárez)

Autoridades defienden la estrategia y piden precaución a vecinos

Por su parte, la alcaldía Benito Juárez sostuvo que el programa responde a una “demanda muy sentida de los vecinos” relacionada con el control de fauna nociva en espacios públicos. Emilio Lauro Castro, subdirector de Programas Ambientales y Áreas Verdes, explicó a través de un video difundido en redes sociales, que las acciones buscan reducir riesgos sanitarios derivados de la presencia de ratas, las cuales pueden transmitir enfermedades, dañar infraestructura y afectar a otras especies. “Tenemos la responsabilidad de proteger la salud de las y los vecinos. La existencia de ratas representa un foco rojo”.

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La estrategia, aseguró el funcionario, será implementada por personal especializado y bajo protocolos que buscan minimizar riesgos para la población, la fauna urbana y los animales de compañía. “Nuestro objetivo no es afectar otras especies, sino recuperar los espacios públicos seguros, limpios y saludables para todas y todos”, señaló.

Castro pidió a la comunidad informarse exclusivamente por canales oficiales y recordó la obligación de pasear a los animales de compañía con correa y evitar su acceso a áreas verdes durante las jornadas de fumigación.

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Las autoridades insistieron en que los parques cuentan con zonas específicas para mascotas y recalcaron la importancia de la corresponsabilidad vecinal en la protección de los animales. La alcaldía anunció que el operativo continuará en los espacios públicos programados, con la promesa de mantener la transparencia y priorizar el bienestar comunitario.

(X: @Alina_Gag)

Denuncian que también colocan trampas para ardillas

En redes sociales, Alina reiteró que las trampas colocadas para ratas en parques de la alcaldía Benito Juárez ponen en riesgo a las ardillas y solicitó a los vecinos retirar estos dispositivos.

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Compartió una captura de pantalla de un mensaje en Whatsapp donde se alertó sobre la colocación de trampas con veneno en el Parque de San Lorenzo, advirtiendo que estos dispositivos, posiblemente dirigidos al control de ardillas, representan un peligro grave para las mascotas.

En el mensaje se pide extremar precauciones, mantener a los perros siempre con correa, evitar el contacto con objetos en áreas verdes y prestar especial atención al suelo, ya que las trampas pueden estar camufladas entre la vegetación.

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En su mensaje, dirigido tanto a la administración local encabezada por Luis Mendoza, Alina enfatizó que “matar ardillas es un delito y podemos proceder penalmente” y pidió a los vecinos levantar estas trampas en caso de encontrarse con una: “Si ves una de esas trampas en ese parque, quítala. Métela a una bolsa de basura y lávate las manos después”.