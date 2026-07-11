México

Tras 18 años, cierra Centro Fox: cede sus instalaciones por 100 años a universidad de Estados Unidos

El expresidente Vicente Fox anunció el cierre definitivo del Centro Fox, cuyas instalaciones fueron entregadas en comodato por un siglo a la Universidad Incarnate Word, institución privada con sede en Texas

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La Universidad Incarnate Word inauguró un nuevo campus en las instalaciones que durante 18 años ocuparon el Centro Fox. (X @alvaro_delgado)
La Universidad Incarnate Word inauguró un nuevo campus en las instalaciones que durante 18 años ocuparon el Centro Fox. (X @alvaro_delgado)

El Centro Fox concluyó oficialmente sus actividades después de 18 años de operación como espacio dedicado a la formación de líderes, la difusión cultural y la preservación de la historia presidencial. El complejo, ubicado en la Hacienda San Cristóbal, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, inicia ahora una nueva etapa tras ser entregado en comodato por 100 años a la Universidad Incarnate Word (UIW), institución privada de origen estadounidense.

La universidad inauguró esta semana su nuevo campus dentro de las instalaciones que durante casi dos décadas albergaron el proyecto impulsado por el expresidente Vicente Fox Quesada, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

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El exmandatario compartió fotografías de la ceremonia de inauguración y destacó que el inmueble comenzará una nueva etapa enfocada en la educación superior.

“El Centro Fox cumplió su misión. Hoy inicia un nuevo capítulo con la llegada de la Universidad Incarnate Word”, expresó el expresidente en la publicación, en la que destacó el inicio de un proyecto académico que busca ampliar la oferta educativa en la región del Bajío.

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Acuerdo contempla un comodato por 100 años

Durante la inauguración también estuvo presente el senador Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato, quien confirmó que el convenio firmado entre ambas partes establece la entrega de las instalaciones mediante un contrato de comodato con una vigencia de 100 años.

Vicente Fox
Vicente Fox anunció el cierre del Centro Fox y el inicio de una nueva etapa educativa para la Hacienda San Cristóbal.

El legislador reconoció la decisión de Vicente Fox de destinar el inmueble a un proyecto educativo internacional y aseguró que la llegada de la universidad representa una oportunidad para fortalecer la educación superior en la zona metropolitana de León.

“Mi reconocimiento al expresidente Vicente Fox por ceder en comodato, por 100 años, las instalaciones del Centro Fox y abrir paso a una nueva etapa educativa para la zona metropolitana de León”, señaló Márquez Márquez durante el evento.

Con este acuerdo, la Hacienda San Cristóbal conservará su vocación educativa, aunque dejará atrás el modelo con el que operó desde finales de la primera década de este siglo para convertirse en un campus universitario con programas de formación profesional.

El proyecto que Fox impulsó tras dejar la Presidencia

El Centro Fox comenzó a construirse en 2007, poco después de que Vicente Fox concluyera su mandato presidencial. El complejo fue levantado dentro de la Hacienda San Cristóbal, lugar donde nació y creció el exmandatario.

Desde su creación, el proyecto tuvo como objetivo preservar documentos y objetos relacionados con la Presidencia de Fox mediante un museo, además de convertirse en un espacio para el desarrollo de programas de liderazgo, investigación, capacitación y fortalecimiento de organizaciones civiles.

Vicente Fox
El convenio firmado contempla la entrega del inmueble en comodato por un periodo de 100 años. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Para su construcción se invirtieron alrededor de 20 millones de dólares, recursos que fueron obtenidos mediante aportaciones de empresarios privados a través de un patronato.

Durante casi dos décadas, el recinto fue sede de seminarios, congresos, conferencias, exposiciones, encuentros empresariales y actividades de formación para estudiantes, líderes sociales y representantes de distintos sectores.

Universidad Incarnate Word amplía su presencia en México

La institución que ahora ocupará las instalaciones fue fundada en 1881 en San Antonio, Texas. La Universidad Incarnate Word es una universidad católica privada con presencia internacional y desde hace varios años mantiene operaciones académicas en México.

Además del nuevo campus en San Francisco del Rincón, la UIW cuenta con otra sede en Irapuato y centros educativos en distintos países.

Su modelo académico ofrece programas de licenciatura, ingenierías, maestrías y posgrados, además de esquemas de doble titulación entre México y Estados Unidos.

Uno de los principales atractivos de la institución es que sus programas cuentan con acreditación estadounidense, lo que facilita el reconocimiento internacional de los estudios realizados por sus alumnos y abre mayores oportunidades para continuar su formación o incorporarse al mercado laboral en distintos países.

Con la apertura del nuevo campus, la universidad busca ampliar su oferta educativa en Guanajuato y consolidar su presencia en el Bajío, una de las regiones con mayor crecimiento económico e industrial del país.

El cierre del Centro Fox marca el final de un proyecto que durante 18 años buscó convertirse en un referente de liderazgo y formación ciudadana. Al mismo tiempo, abre una nueva etapa para la Hacienda San Cristóbal, que ahora estará enfocada en la educación superior bajo la operación de una institución con presencia internacional.

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