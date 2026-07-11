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INAH reporta el descubrimiento de ochos nuevos sitios con pintura rupestre en sierra de Valdecañas, Zacatecas

El INAH descubrió nuevos sitios con pintura rupestre en la sierra de Valdecañas, ubicada en el municipio de Fresnillo, Zacatecas

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El INAH descubre ocho nuevos sitios de pintura rupestre en Zacatecas. Crédito: INAH
Arqueólogos del INAH logran descubrir ocho nuevos sitios de pintura rupestre en Zacatecas. Crédito: INAH

Este viernes, la Secretaría de Cultura informó que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hallaron ocho nuevos sitios con vestigios de pintura rupestre en la sierra de Valdecañas, en Fresnillo, Zacatecas.

De acuerdo con el INAH, los vestigios tendrían una antigüedad estimada de entre 600 y mil 200 años.

Este nuevo hallazgo confirma que el patrimonio arqueológico documentado en la zona asciende a nueve sitios, en un área de estudio de aproximadamente cinco kilómetros.

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Este nuevo descubrimiento fue resultado de recorridos sistemáticos impulsados por el proyecto “Imágenes en rocas: manifestaciones rupestres en el estado de Zacatecas”, llevado a cabo en colaboración con la empresa minera Fresnillo plc.

¿Qué incluyen los hallazgos hechos por el INAH?

Las nuevas evidencias incluyen paneles de gran formato, algunos alcanzan los 200 metros de longitud con motivos en paredes y techos de abrigos rocosos.

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También hallaron una galería ritual, ubicada en el cauce de un arroyo, presuntamente vinculado con ceremonias de fertilidad y cacería.

El INAH logran descubre ocho nuevos sitios de pintura rupestre en Zacatecas. Crédito: INAH
Arqueólogos del INAH logran descubrir ocho nuevos sitios de pintura rupestre en Zacatecas. Crédito: INAH

Otra evidencia encontrada fue de estilo pictórico, donde predominan los motivos geométricos en color rojo, tales como zigzags, puntos y triángulos, con una presencia menor de figuras animales y humanas.

Cultura destaca el valor histórico del descubrimiento

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura destacó que este descubrimiento aporta indicios novedosos para comprender las manifestaciones simbólicas de los grupos que habitaron esa región durante la época prehispánica.

De acuerdo con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, la investigación científica, la protección de este legado y la colaboración entre instituciones ayudan a generar conocimiento, fortalecer su conservación y ampliar el acceso público.

Habitantes aportaron datos para el hallazgo

Los arqueólogos del Centro INAH Zacatecas pudieron intensificar sus investigaciones después de que habitantes de la zona informaron sobre la existencia de manifestaciones gráfico-rupestres más allá de la Cañada de Linares, donde el Instituto realizó labores de prospección y conservación en 2024.

Los arqueólogos Paola Moulinie Córdova y Jorge Rafael Quiroz Martínez ampliaron este año la prospección y reportaron el hallazgo de nuevas evidencias tras recorridos coordinados por su colega Carlos Alberto Torreblanca Padilla.

El INAH logran descubrir ocho nuevos sitios de pintura rupestre en Zacatecas. Crédito: INAH
Arqueólogos del INAH logran descubrir ocho nuevos sitios de pintura rupestre en Zacatecas. Crédito: INAH

Estudio rupestre en Zacatecas apenas comienza

Torre Blanca Padilla afirmó que el estudio del arte rupestre en Zacatecas “apenas comienza” y que desde 2021 el proyecto “Imágenes en rocas” reúne información para trazar un panorama de estas expresiones e identificar posibles estilos regionales.

En la sierra de Valdecañas, según el especialista, hasta hace poco solo se conocía el sitio Cañada de Linares, descrito por composiciones exclusivamente geométricas.

A esa referencia se agrega un segundo estilo documentado en El Capulín (El Dominguejo), donde se observan algunas representaciones de cabras y pocas figuras humanas, de acuerdo con lo expuesto por el arqueólogo.

“En nuestra hipótesis tenemos, por lo menos, dos estilos: Valdecañas y Dominguejo, pero la investigación apenas inicia y hay mucho que estudiar para confirmarlo”, señaló Torreblanca Padilla.

Alistan protección de sitios documentados

Las acciones de conservación contemplan que el INAH y Fresnillo plc instalen polígonos de protección para cada uno de los sitios recién documentados, con el objetivo de reducir los riesgos derivados de la práctica de la escalada, algo frecuente en la zona.

Además, el INAH tiene registrados 480 sitios arqueológicos en Zacatecas, pero solo 61 cuentan con manifestaciones gráfico-rupestres. El organismo señala que la mayoría únicamente se había limitado a labores de registro e identificación.

El INAH logran descubrir ocho nuevos sitios de pintura rupestre en Zacatecas. Crédito: INAH
Arqueólogos del INAH logran descubrir ocho nuevos sitios de pintura rupestre en Zacatecas. Crédito: INAH

Asimismo, el proyecto “Imágenes en rocas: manifestaciones rupestres en el estado de Zacatecas” es el primer esfuerzo enfocado en interpretar de manera sistemática ese patrimonio.

Como parte de los trabajos, de manera provisional cada uno de los nuevos sitios recibe un nombre con la abreviatura CDL, por Cañada de Linares, seguida de un número consecutivo del uno al ocho.

Gracias a los habitantes de la zona, a los arqueólogos y a la investigación privada, en la sierra de Valdecañas, Zacateca hallan nuevas pinturas rupestres.

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