Cuándo se estrena en México la cuarta temporada de la Casa de los Famosos y cuántos integrantes tendrá

La producción, encabezada por Rosa María Noguerón, mantiene el formato de revelaciones diarias: un nuevo habitante confirmado cada día desde el 6 de julio hasta el arranque del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae/Redes sociales)

La Casa de los Famosos México 4 arranca el 26 de julio de 2026 con cuatro participantes confirmados, una lista filtrada que anticipa el elenco completo y la promesa de una nueva temporada que buscará superar los récords de audiencia de sus ediciones anteriores. El reality de TelevisaUnivision estrena a las 8:30 p.m. por Las Estrellas, con transmisión continua las 24 horas en ViX Premium.

La producción, encabezada por Rosa María Noguerón, mantiene el formato de revelaciones diarias: un nuevo habitante confirmado cada día desde el 6 de julio hasta el arranque del programa. De los 16 participantes que competirán en la casa, solo cuatro han sido presentados de forma oficial al cierre de esta edición.

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Ernesto Laguardia: el galán clásico que se somete al escrutinio total

Su trayectoria abarca villanos memorables como Humberto Peñalver en Amor real (2003) y Rómulo Ancira en Corona de lágrimas (2022), conducción en el matutino Hoy y trabajos en TV Azteca, Telemundo y Netflix (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ernesto Laguardia, de 66 años, es el primer habitante confirmado. Con más de cuatro décadas de carrera y más de 20 telenovelas, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva desde 1987, cuando interpretó a “Pancho” en Quinceañera junto a Adela Noriega y Thalía.

Su trayectoria abarca villanos memorables como Humberto Peñalver en Amor real (2003) y Rómulo Ancira en Corona de lágrimas (2022), conducción en el matutino Hoy y trabajos en TV Azteca, Telemundo y Netflix. Su salida del programa Hoy estuvo marcada por desacuerdos que él mismo calificó como “una injusticia”. Fuera de las cámaras, fundó su escuela de actuación Laguardia Actores y en 2018 intentó una candidatura a diputado federal en el Estado de México.

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Al ser anunciado, describió su participación como “un experimento social”. Es la primera vez que una figura de su perfil “clásico” se somete al encierro total de las 24 horas.

Karina Torres: “La Licenciada” de Las Perdidas llega a la casa

Su apodo no viene de ningún título universitario: cuando obtuvo su certificado como estilista profesional en 2023, sus seguidores la llamaron en broma “Licenciada Edna Karina Torres Hernández” (Infobae México Especial)

Karina Torres fue confirmada el 7 de julio como la segunda habitante. Oriunda de León, Guanajuato, alcanzó popularidad masiva como integrante del colectivo Las Perdidas, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez.

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Su apodo no viene de ningún título universitario: cuando obtuvo su certificado como estilista profesional en 2023, sus seguidores la llamaron en broma “Licenciada Edna Karina Torres Hernández” y el mote se quedó. Torres ha sido abierta sobre su paso por un anexo para tratar problemas de adicción, experiencia que ella misma comparó con el encierro que le espera: “Lo que más marcó mi vida fue haber pasado por adicciones y ahora estoy en recuperación”, declaró al ser confirmada.

Ximena Herrera: dos décadas en la televisión mexicana

Además de la actuación, lanzó en 2013 el disco Aló?, grabado en cuatro idiomas, y en 2025 participó como concursante en La isla: desafío extremo, su experiencia más reciente en el formato de reality. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ximena Herrera, nacida en La Paz, Bolivia, en 1979, llegó a México en 2002 y se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Desde su debut en Corazones al límite (2004) acumula más de 20 créditos, entre ellos El señor de los cielos (2013-2018) y Vuelve a mí (2023-2024). Su trabajo más reciente en pantalla es Con esa misma mirada (2025).

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Además de la actuación, lanzó en 2013 el disco Aló?, grabado en cuatro idiomas, y en 2025 participó como concursante en La isla: desafío extremo, su experiencia más reciente en el formato de reality.

La lista filtrada: nombres, fechas y predicciones fallidas

Bellakath quiere entrar a La Casa de los Famosos México y manda mensaje: “Sólo Dios me puede funar” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Antes de que la producción confirmara al segundo habitante, circuló en redes sociales un documento extraoficial con los 16 nombres del elenco y sus fechas de revelación. La lista, que no ha sido validada por TelevisaUnivision, incluye figuras como Polo Morín, Cynthia Klitbo, Armando Hernández, Consuelo Duval, Bellakath, Benny Emmanuel y Emmanuel Palomares, entre otros.

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Sin embargo, las predicciones ya acumulan fallos: la lista situaba a Karina Torres como la última revelación, el 26 de julio, pero fue confirmada el 7 de julio como la segunda habitante. Ximena Herrera tampoco figuraba en ese documento. La producción no ha desmentido ni validado ninguno de los nombres restantes.

También se reportó que la actriz Mariana Ochoa fue contactada por el equipo del programa pero rechazó la invitación. El nombre de Alex Bisogno también circuló en filtraciones previas, en el contexto de su distanciamiento público con la conductora Pati Chapoy.

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Aldo Rendón: el estilista de las estrellas con 21 millones de seguidores

(Instagram)

Aldo Rendón fue confirmado este 9 de julio como el cuarto habitante. Nacido el 18 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa, acumula 25 años de trayectoria como estilista y ha creado looks para figuras como Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Anahí y Galilea Montijo, con quien colaboró en las dos primeras temporadas del mismo programa que ahora lo tendrá como concursante.

Tres temporadas, tres ganadores y una fórmula que no falla

Abelito, excompañero en La Casa de los Famosos México, apoya públicamente a Alexis Ayala tras el anuncio del divorcio (Archivo)

La Casa de los Famosos México se estrenó el 4 de junio de 2023 y desde su primera edición se posicionó como uno de los realities con mayor audiencia de la televisión nacional, con más de 21 millones de televidentes en su transmisión final inaugural.

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Wendy Guevara ganó la primera temporada (2023) y se convirtió en la primera mujer trans en ganar un reality en México, superando a Nicola Porcella y Poncho de Nigris. Mario Bezares se llevó la segunda edición (2024) con una estrategia discreta, aunque esa temporada estuvo marcada por la polémica salida de Adrián Marcelo en el día 45 y el retiro de patrocinadores como Rexona, Nescafé y Unilever. La tercera temporada (2025) la ganó Aldo Tamez de Nigris con un perfil sin conflictos que lo llevó directo a la final.

Las tres ediciones duraron 71 días cada una. La cuarta temporada mantiene a Galilea Montijo como conductora principal, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice en las galas. Wendy Guevara —quien pasó de ganadora a conductora— y Ricardo Margaleff estarán al frente de las pregalas y posgalas junto a Marie Claire Harp en el contenido digital.

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