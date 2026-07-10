Limón y cálculos renales: el remedio que sí funciona

Los cítricos son conocidos por sus beneficios para la salud renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda los cálculos renales son una condición de salud que afecta cada vez a más personas, principalmente debido a malos hábitos alimenticios.

En este contexto, si bien la alimentación y una evaluación médica profesional son fundamentales, es verdad que existen alimentos o remedios naturales que promueven su eliminación.

PUBLICIDAD

Tal es el caso del jugo de limón el cual se posiciona como una de las recomendaciones más frecuentes entre especialistas para prevenir los cálculos renales, gracias a su alto contenido de ácido cítrico.

Estudios citados por la National Kidney Foundation destacan que el consumo regular de esta fruta, diluida en agua y sin azúcar, puede ayudar a reducir la formación de cristales en los riñones y favorecer la hidratación, factores clave en el cuidado de la salud renal.

PUBLICIDAD

Los cálculos renales son uno de los principales problemas que enfrentan los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desconocidos beneficios del limón para combatir los cálculos renales

El consumo de jugo de limón incide en la prevención de cálculos renales por el aporte de ácido cítrico, que incrementa la presencia de citrato en la orina e inhibe la cristalización de oxalato de calcio, sustancia que es la principal responsable de la mayoría de los cálculos que se forman en los riñones.

El efecto preventivo del limón se produce cuando se integra a la dieta diaria, en especial en personas con antecedentes de litiasis renal.

La National Kidney Foundation señala que el jugo de limón, al favorecer la hidratación, contribuye a reducir el riesgo de formación de cálculos al diluir la concentración de minerales en la orina.

PUBLICIDAD

Para lograr este efecto, recomienda el consumo regular de agua con jugo de limón y advierte que el beneficio disminuye si se utilizan jugos industrializados o se combina con azúcar en exceso.

El citrato presente en el limón dificulta que los cristales existentes se compacten y crezcan, lo que disminuye la probabilidad de que se formen piedras grandes.

PUBLICIDAD

Además, se sabe que e el aporte de magnesio en el jugo de limón también puede ayudar a prevenir la cristalización dentro del sistema urinario.

El jugo de limón posee un bajo contenido de oxalato y potasio, lo que lo convierte en una opción segura para la mayoría de quienes padecen esta condición, siempre que no presenten insuficiencia renal avanzada o hayan sido sometidos a procedimientos gástricos, de acuerdo con las recomendaciones de especialistas.

PUBLICIDAD

El exceso de vitamina C, presente si se mezcla el jugo de limón con naranja o toronja, puede revertir el beneficio y aumentar la formación de oxalatos.

Una infografía detalla los mecanismos del jugo de limón en la prevención de cálculos renales y las recomendaciones clave para su consumo diario, según especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir jugo de limón para ayudar a prevenir y reducir cálculos renales

Para ayudar a prevenir y reducir cálculos renales con jugo de limón, especialistas y organismos como la National Kidney Foundation recomiendan consumirlo diluido en agua natural y sin azúcar, distribuyéndolo a lo largo del día.

PUBLICIDAD

El jugo debe ser natural, ya que los jugos industrializados contienen conservadores y altos niveles de azúcar que disminuyen el beneficio.

Se aconseja preparar agua fresca con el jugo de uno a dos limones y consumirla como parte de la hidratación diaria, procurando alcanzar entre 2.5 y 3 litros de líquido total al día.

PUBLICIDAD

Esta práctica incrementa el citrato en la orina, lo que inhibe la formación de cristales de oxalato de calcio.

El consumo ideal es de un vaso pequeño de jugo de limón tres o cuatro veces por semana. Es importante evitar mezclarlo con jugos ricos en vitamina C, como naranja o toronja, ya que el exceso puede aumentar la formación de oxalatos.

PUBLICIDAD

Refrescante vaso de agua con jugo de limón, promoviendo bienestar y salud - (Imagen Ilustrativa Infobae).

También es recomendable no tomarlo en ayunas ni después de ejercicio intenso para reducir el riesgo de molestias gástricas o erosión dental.