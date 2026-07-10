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Por qué no debes aplastar una chinche besucona: puede ser mortal

La enfermedad de Chagas puede provocar problemas cardíacos y digestivos graves

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La chinche besucona es la principal trasmisora de la Enfermedad de Chagas. (FB/Servicio Nacional de Salud Pública Querétaro)
La chinche besucona es la principal trasmisora de la Enfermedad de Chagas. (FB/Servicio Nacional de Salud Pública Querétaro)

Aplastar una chinche besucona dentro de casa puede representar un riesgo serio para la salud, ya que este insecto es portador del parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas.

Autoridades sanitarias advierten que al destruir el insecto, el parásito puede liberarse y facilitar la transmisión de la infección a través de heridas, mucosas o superficies contaminadas, lo que convierte a la manipulación inadecuada de la chinche en un factor de riesgo evitable en zonas endémicas.

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(Foto: especial)
Un manejo adecuado de la chinche reduce el riesgo de contraer la enfermedad de Chagas. (Foto: especial)

Cuáles son los riesgos de aplastar a una chinche besucona

Como mencionamos antes, aplastar una chinche besucona implica varios riesgos para la salud, principalmente por la posibilidad de transmisión del parásito Trypanosoma cruzi, responsable de la enfermedad de Chagas.

Cuando este insecto es aplastado, el parásito presente en sus heces o en su cuerpo puede liberarse y entrar en contacto con la piel, heridas abiertas, mucosas o alimentos cercanos.

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Esta vía de transmisión aumenta el riesgo de infección, sobre todo si las heces contaminadas entran en contacto con los ojos, la boca o lesiones cutáneas.

La enfermedad de Chagas puede provocar problemas cardíacos y digestivos graves. En América Latina, el Trypanosoma cruzi afecta a millones de personas y causa más de 10,000 muertes al año.

No existe vacuna ni tratamiento completamente eficaz para la fase crónica de esta infección, lo que convierte la prevención en la principal estrategia de control.

Por este motivo, si se encuentra una chinche besucona, se recomienda no aplastarla.

La chinche besucona es portadora del parásito tripanozoma cruzi, peligrosos para los humanos ya que puede ser mortal de no tratarse. Es una especie diferente a la chinche de cama.
La chinche besucona es portadora del parásito tripanozoma cruzi, peligrosos para los humanos ya que puede ser mortal de no tratarse. Es una especie diferente a la chinche de cama.

Qué hacer si veo o me pica una chinche besucona

Si ves una chinche besucona en casa, evita aplastarla y no la toques con las manos descubiertas. Usa guantes o papel para capturarla, colócala en un frasco hermético y comunícate con las autoridades de salud para su análisis.

Así reduces el riesgo de contacto con el parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas.

Si sospechas que te picó una chinche besucona, lava la zona de la mordedura con agua y jabón, evita rascar o manipular la herida y observa si aparecen síntomas como fiebre, hinchazón o malestar general.

Busca atención médica de inmediato si se presentan estos síntomas, ya que la detección temprana es clave para el tratamiento de la enfermedad de Chagas.

Mantener la vivienda limpia, sellar grietas y eliminar refugios para insectos también ayuda a prevenir la presencia de chinches besuconas.

Infografía que muestra cómo capturar una chinche de Chagas de forma segura. Incluye ilustraciones de un hombre usando guantes, un frasco, el insecto y manos lavándose.
Esta infografía detalla los pasos esenciales para la captura segura de una chinche de Chagas, destacando la importancia de evitar el contacto directo y llevar el insecto a un centro de salud para su análisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la enfermedad de Chagas y cuáles son sus síntomas

La enfermedad de Chagas es una infección causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que se transmite principalmente a través de la picadura de la chinche besucona, un insecto que deposita sus heces cerca de la piel después de alimentarse de sangre.

El parásito puede ingresar al organismo si la persona se rasca o toca la zona de la picadura y luego lleva las manos a la boca, ojos o alguna herida.

En la fase aguda, los síntomas pueden incluir fiebre, inflamación en el sitio de la picadura, malestar general, fatiga, dolor de cabeza, ganglios inflamados y, en algunos casos, hinchazón de párpado (signo de Romaña). Muchas personas pueden no presentar síntomas o tener manifestaciones leves y pasajeras.

Si la enfermedad no se detecta ni se trata, puede avanzar a una fase crónica. En esa etapa, los síntomas más graves aparecen años después e incluyen trastornos cardíacos (arritmias, insuficiencia cardíaca), problemas digestivos (agrandamiento del esófago o colon) y complicaciones potencialmente mortales.

No existe una vacuna y el tratamiento es más efectivo si se inicia en la fase aguda. Por eso, la detección temprana y la atención médica son fundamentales.

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