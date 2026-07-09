México

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 9 de julio

La divisa estadounidense experimentó un retroceso en su valor respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este jueves 9 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este jueves 9 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 17,53 pesos mexicanos, una disminución del 0,27% respecto al precio de cierre anterior de 17,58 pesos, según Dow Jones.

El dólar estadounidense experimentó un avance del 0,37% en la última semana, aunque a nivel interanual muestra una bajada del 5,63%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa. La volatilidad actual del 6,02% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 7,57%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

PUBLICIDAD

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de julio de 2026

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio: vecinos de Valle de Aragón bloquean Periférico Río de los Medios por falta de agua

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio: vecinos de Valle de Aragón bloquean Periférico Río de los Medios por falta de agua

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

Cristhian Guadalupe fue neutralizado en un operativo realizado en la capital sinaloense en un complejo departamental

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Las manifestantes acusaron al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, de incumplir una reunión pactada; tras los enfrentamientos, la Guardia Nacional las dispersó con extintores y mangueras

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Vinculan a proceso al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández: afirma que continuará desempeñando el cargo

El servidor público es investigado por abuso de autoridad, luego de que fuera revelado un video en el que irrumpe con presuntos escoltas armados en un club deportivo

Vinculan a proceso al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández: afirma que continuará desempeñando el cargo
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

“El Texas” era el principal responsable de los homicidios en Culiacán: autoridades prevén que disminuyan tras su abatimiento

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Cártel Independiente de Acapulco: quién era El Tucán y cómo afectó al transporte público de la ciudad turística

Las pistas que apuntan a que El Jando sería el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU

UIF y CONDUSEF revisarán transferencias de usuarios por posible lavado de dinero: firman acuerdo

ENTRETENIMIENTO

“No basta con una campaña emotiva”: Académica de la IBERO explica los retos de consolidar a la Selección Femenil

“No basta con una campaña emotiva”: Académica de la IBERO explica los retos de consolidar a la Selección Femenil

¿Cuándo sale el videojuego de Los Polinesios? La sorpresa con la que celebran sus 15 años

Diego Boneta reacciona a las declaraciones de Renata Notni tras su separación: “Tomé la decisión correcta”

¿Qué hará Fátima Bosch después de su reinado? La actual Miss Universo lo cuenta todo

Pedro Sola: de dichos de matar perros a promover la gordofobia, 30 años de una polémica carrera

DEPORTES

Así será el Pumas Fan Fest 2026 con lucha libre, trofeos y sorpresas para aficionados

Así será el Pumas Fan Fest 2026 con lucha libre, trofeos y sorpresas para aficionados

Periodistas se enganchan en discusión sobre la incorporación de Rafa Márquez como técnico de México: “Bajito nivel de educación”

Quién es Landon Zúñiga, el posible fichaje de Chivas para el Apertura 2026 proveniente de la MLS

Haaland ya tiene su corrido duranguense: así suena la canción mexicana dedicada al goleador

CMLL revela más nombres para el Grand Prix Internacional 2026: así van los equipos de México y Extranjeros