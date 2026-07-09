Pedro Sola: de dichos de matar perros a promover la gordofobia, 30 años de una polémica carrera

Pedro Sola genera controversia por sus comentarios sobre personas que llevan perros a supermercados, restaurantes y otros espacios públicos. - Foto: @tiopedritosola, Instagram

La controversia en torno a Pedro Sola se intensificó cuando usuarios de redes sociales recuperaron episodios anteriores en los que el conductor fue criticado por comentarios emitidos a lo largo de sus treinta años en Ventaneando.

Esta nueva polémica surgió por sus recientes declaraciones en televisión, en las que manifestó su molestia por la presencia de perros en supermercados, restaurantes y otros espacios públicos.

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Durante la transmisión, Sola afirmó que sentía deseos de “aventar un trozo de carne envenenada” a los animales y expresó su desaprobación hacia quienes pasean varios perros en carriolas, lo que, según él, también le generaba enojo. Aunque instantes después aclaró que nunca ejecutaría tales acciones, sus palabras suscitaron una reacción inmediata y negativa entre televidentes, usuarios en plataformas digitales y defensores de los animales.

El comentario que volvió a salir a la conversación

Pedro Sola aparece con collarín en Ventaneando; conductor relata qué le ocurrió (Foto: TV Azteca)

La controversia actual hizo que internautas recordaran un episodio ocurrido en 2018, cuando Pedro Sola fue criticado por un comentario realizado sobre alguien con sobrepeso. Aquellas palabras fueron consideradas por numerosos usuarios como una burla hacia y generaron un intenso debate en redes sociales.

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Ese momento volvió a ser compartido en distintas publicaciones tras la reciente polémica, ya que algunos usuarios señalaron que no es la primera ocasión en que el conductor enfrenta cuestionamientos por expresiones hechas durante el programa o en sus redes sociales que son interpretadas como ofensivas o poco empáticas.

Aunque Pedro Sola ha construido una carrera caracterizada por su estilo directo y espontáneo, varios de sus comentarios han provocado controversia entre la audiencia, convirtiéndose en temas de conversación que resurgen cada vez que protagoniza una nueva discusión pública.

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Las declaraciones sobre los perros provocaron críticas y una disculpa pública

La práctica de tratar a los perros como integrantes de la familia incluye perfiles digitales y rutinas cotidianas compartidas en redes sociales. (Captura de pantalla)

Durante la emisión, Pedro Sola expresó: “Yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper... con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”. También comentó que quienes pasean varios perros en carriolas “dan ganas de darles un balazo”, aunque inmediatamente aclaró que nunca haría algo así.

Las declaraciones provocaron una fuerte reacción en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los animales, mientras que varios compañeros del programa mostraron su desacuerdo con la forma en que abordó el tema.

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La discusión se extendió durante horas y colocó nuevamente al conductor entre las principales tendencias.

Ricardo Salinas Pliego fija postura tras la controversia

(Captura de pantalla/Ventaneando)

La discusión llegó hasta Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien fue cuestionado en redes sociales sobre las declaraciones del conductor. Su respuesta fue breve, pero dejó clara su postura sobre lo ocurrido. El empresario calificó las expresiones de Pedro Sola como “lamentables” y lamentó que un colaborador hiciera comentarios de ese tipo en público.

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Mientras tanto, la polémica continúa generando conversación entre los seguidores del conductor. Para algunos, las disculpas que ofreció Sola bastan para cerrar el episodio y consideran que se trató de un error que no amerita mayores consecuencias.

En redes sociales, usuarios dividieron opiniones: unos exigieron mayor cuidado a quienes tienen presencia constante en los medios, mientras otros defendieron el derecho a la libre expresión. La controversia llevó a que otros conductores y figuras mediáticas también se pronunciaran sobre el tema, lo que ha sumado matices a la discusión pública y mantiene el caso vigente en la conversación digital.

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