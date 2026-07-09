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Entre lágrimas y un abrazo, pequeño fan se reúne con Isaac del Toro en el Tour de Francia | VIDEO

La escena quedó captada por los asistentes al prestigioso evento dejando ver la humildad del ciclista mexicano

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Los seguidores del 'Torito' quedaron encantados con la sencillez del ciclista azteca.
Los seguidores del 'Torito' quedaron encantados con la sencillez del ciclista azteca. (Captura de video)

No cabe duda de que el nombre de Isaac del Toro se ha convertido en un sinónimo de éxito y orgullo mexicano. El impulso que le ha dado el oriundo de Ensenada, Baja California, a la niñez se vio reflejada en la visita de un joven fanático durante su estadía en el Tour de Francia de este 2026.

Un pequeño fan del ‘Torito’ rompió en llanto al conocer al ciclista mexicano en el Tour de Francia 2026, después de viajar desde Guadalajara junto a su padre y esperar dos días en la capital francesa para verlo de cerca.

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El niño, de apenas nueve años, se volvió viral en redes sociales por la escena que protagonizó con el bajacaliforniano, quien disputa su primer Tour de Francia y accedió a recibirlo junto al autobús del UAE Team Emirates-XRG.

El ciclista se ha posicionado como uno de los favoritos para esta temporada. (REUTERS/Papon Bernard)
El ciclista se ha posicionado como uno de los favoritos para esta temporada. (REUTERS/Papon Bernard)

Así fue el emotivo encuentro

Nada se compara con conocer en persona a un ídolo, sobre todo cuando el trayecto para lograrlo parece complicado. Eso fue lo que ocurrió con este seguidor de Isaac del Toro, quien no pudo contener la emoción al tenerlo enfrente, agradecerle y abrazarlo en un momento que conmovió a aficionados del ciclismo.

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En el video que circula en redes sociales se observa al menor totalmente emocionado cuando el corredor le permite saltar la barrera para acercarse al autobús del equipo. Ahí, el ciclista le firma una gorra y recibe de vuelta un abrazo entre lágrimas.

Después de esperar a que Del Toro terminara de dar otro autógrafo, el pequeño le contó que había viajado desde Guadalajara con su padre y que ambos llevaban dos días en París con la intención de verlo. En ese instante soltó una frase que resumió el esfuerzo del viaje: “Lo logramos, papá”.

La escena cerró con otro gesto que dio más fuerza al momento. Del Toro cargó al niño y lo entregó en brazos de su padre, antes de que los tres se fundieran en un abrazo frente al autobús del equipo.

El atleta de Ensenada pudo convivir con un pequeño fan tapatío en su más reciente participación en el Tour de Francia.

En busca del sueño

Actualmente, el ciclista bajacaliforniano compite en su primera participación en la máxima carrera del ciclismo internacional. En esta edición ya se colocó en primer lugar en una de las pruebas y también ayudó a su equipo y a su líder de pelotón, Tadej Pogacar, a conquistar otra etapa del circuito.

El mexicano busca abrirse paso en el Tour de Francia y cuenta con el respaldo de aficionados de su país. Entre ellos destacó este niño, que terminó por robarse la atención de seguidores del deporte y del propio Del Toro.

Tras ese encuentro, el ciclista habló sobre lo que significó para él ver de cerca la ilusión de un niño que sueña con este deporte. “Cuando empiezas, eres como cualquiera de esos chicos, detrás de las barreras”, comentó.

También explicó por qué la escena lo impactó tanto en medio de una competencia de este tamaño. “Esto fue algo realmente especial porque, al final, este niño de nueve años crecerá y tal vez se convierta en uno de nosotros”, aseguró.

Ese encuentro dejó una de las postales más comentadas alrededor del Tour de Francia 2026. Entre autógrafos, lágrimas y un abrazo, el corredor mexicano quedó frente al reflejo de lo que él mismo alguna vez fue: un niño con la mirada puesta del otro lado de la barrera.

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