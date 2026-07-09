CMLL revela más nombres para el Grand Prix Internacional 2026: así van los equipos de México y Extranjeros

El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó a los luchadores que participarán el Grand Prix Internacional 2026.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tendrá un intenso fin de semana de funciones en la Ciudad de México, con presencia de estrellas nacionales e internacionales que comenzarán a elevar la expectativa rumbo al Grand Prix Internacional 2026, torneo que celebrará su vigésima edición el próximo viernes 7 de agosto.

La Arena México y la Arena Coliseo recibirán carteleras con luchas titulares, duelos entre representantes de distintas empresas y enfrentamientos que permitirán ver de cerca a varios gladiadores que ya fueron confirmados para el tradicional choque entre México y el resto del mundo.

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(Cortesía: CMLL)

Durante la emisión de CMLL Informa del miércoles 8 de julio, Julio César Rivera reveló nuevos integrantes de los dos equipos que competirán en el Grand Prix. El conjunto mexicano sumó a Último Guerrero, Hechicero y Máscara Dorada, quienes acompañarán a Xelhua, Volador Jr. y Titán.

(Foto: Diego Cedrix)

Por su parte, el bando internacional contará con Roderick Strong, representante de All Elite Wrestling; Yujiro, de New Japan Pro Wrestling; y Leon Cage, procedente de Revolution Pro Wrestling. Los tres se unirán a Austin Aries, de Major League Wrestling; DOUKI, de NJPW; y PAC, figura de AEW.

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Cada equipo estará conformado por 11 luchadores, por lo que el CMLL todavía tiene pendientes cinco nombres para cada lado. La empresa informó que los últimos anuncios llegarán durante la siguiente semana.

(Foto: Diego Cedrix)

El Grand Prix Internacional es uno de los eventos más importantes del calendario luchístico en México. A lo largo de su historia ha reunido a figuras de diferentes países y promociones, además de permitir que estrellas nacionales midan fuerzas ante representantes de Japón, Estados Unidos, Reino Unido y otras escenas del pancracio mundial.

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Entre los ganadores históricos destaca Volador Jr., quien buscará volver a marcar diferencia con el equipo mexicano. El enmascarado posee tres triunfos en el certamen, conseguidos en 2016, 2019 y 2022, por lo que se mantiene como el máximo ganador del Grand Prix Internacional.

El líder de los Depredadores del Aire admitió que no es igual competir hoy que hace 10 o 15 años, pero no se rinde. (Cortesía CMLL)

Rayo de Jalisco Jr., Último Guerrero y Místico aparecen detrás de Volador Jr. con dos conquistas cada uno. En la lista de vencedores también figuran nombres como Hijo del Santo, Dr. Wagner Jr., Atlantis, Alex Shelley, Diamante Azul, Michael Elgin y Claudio Castagnoli, quien ganó la edición de 2024.

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Funciones del CMLL en la Arena México y Coliseo

(Cortesía: CMLL)

Mientras llega agosto, el CMLL ofrecerá una función especial este viernes 10 de julio en la Arena México. La velada tendrá una defensa de campeonato de parejas de Ring of Honor, ya que Místico y Máscara Dorada pondrán en juego los cinturones frente a Ángel de Oro y Niebla Roja.

Los monarcas conquistaron recientemente el Campeonato Mundial de Parejas de ROH y ahora tendrán su primera defensa ante una dupla que lanzó el reto para buscar nuevos títulos en su trayectoria.

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La lucha semifinal también tendrá un atractivo especial, pues Blue Panther enfrentará en un mano a mano a Claudio Castagnoli, quien volverá a presentarse en la Arena México después de su triunfo en el Grand Prix Internacional de 2024.

En otro duelo destacado, Templario, Titán y Flip Gordon chocarán contra Último Guerrero, Volador Jr. e Ikuro Kwon. El combate reunirá experiencia, rapidez y estilos distintos, además de incluir a tres luchadores que ya aparecen entre los anunciados o posibles participantes de la edición 2026 del Grand Prix.

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La función del viernes también contará con la rivalidad entre Star Jr. y Dragón Rojo Jr. contra Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario, quienes protagonizarán una revancha luego de semanas de tensión.

Además, El Cobarde, Felino Jr. e Hijo de Stuka Jr. expondrán el Campeonato Nacional de Tríos ante Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr. La cartelera abrirá con Full Metal, Pequeño Pólvora y Rostro de Acero ante Pequeño Volador Jr., Mercurio y Minos II.

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(Cortesía: CMLL)

La actividad continuará el sábado 11 de julio en la Arena Coliseo, donde Titán defenderá el Campeonato Mundial de Peso Welter del CMLL frente al japonés Yutani. La lucha estelar será un duelo de relevos entre Neón y Esfinge contra Soberano Jr. y Hechicero.

(Cortesía: CMLL)

Finalmente, el Domingo Familiar del 12 de julio en la Arena México tendrá como combate principal a Templario, Titán y Star Jr. frente a Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja. El camino rumbo al Grand Prix Internacional ya comenzó y el CMLL promete una edición histórica para agosto.

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