Musical de Frida Kahlo tendrá película luego de su paso por el Fan Fest del Zócalo: cuándo y dónde ver

Una pantalla de monitor profesional, que forma parte de un set de grabación, capta a una mujer vestida de colores mientras pinta en un caballete junto a una fuente ornamental. (Teatro Centenario Coyoacan/FB)

Frida Kahlo: El Musical llevó su historia al Zócalo capitalino el 6 de julio y anunció el estreno mundial de su versión cinematográfica en Vimeo, disponible desde ese mismo día para el público internacional.

La presentación formó parte de las actividades culturales del Fan Fest de la Copa Mundial 2026 en el corazón de la Ciudad de México. La fecha no fue casual: ese día se conmemoró el natalicio de la pintora mexicana.

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Frida Kahlo el musical Película/Vimeo

Frida en el Zócalo, entre miles de aficionados al Mundial

Un afiche promociona el evento teatral Frida Kahlo El Musical, que se presentará el 6 de julio en el Zócalo de Ciudad de México, en el marco del FIFA Fan Festival 2026. (Teatro Centenario Coyoacan/FB)

Miles de personas que vivían el ambiente mundialista en la Plaza de la Constitución presenciaron una puesta en escena que combinó música, teatro, danza y recursos audiovisuales para recorrer distintos momentos de la vida de la artista.

La función comenzó a las 15:00 horas. Al término, el productor y director Gerardo Quiroz Acosta reveló el siguiente paso del proyecto: el lanzamiento de Frida Kahlo el Musical: La Película, ya disponible en Vimeo con distribución para espectadores de distintos países.

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Una película que nace de las tablas

Frida Kahlo: La vida de un ícono recorre la vida de la pintora desde 1918 hasta 1954 en 70 minutos de música en vivo, danza aérea, video mapping e inteligencia artificial que da vida a fotografías y pinturas originales.

El libreto fue escrito por Quiroz Acosta en colaboración con Samantha Salgado, a partir del libro La vida de un ícono de Beatriz Alvarado, directora de la Frida Kahlo Corporation. La producción obtuvo los derechos del nombre de la pintora tanto de esa corporación como del Fideicomiso del Banco de México.

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Karen Espriu: música, voz y personaje

El elenco del Zócalo estuvo encabezado por Karen Espriu, actriz, cantante y compositora que interpreta a Frida Kahlo en su etapa adulta y es además autora de los 11 temas originales del musical.

Sofía Galeana dio vida a la pintora en su juventud. Los completaron Ale Monterde, Daniel Piña, Itzel Gaytán, Nala Cárdenas, Ale Muñoz, Jimena Portela y Aleli.

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La actriz Karen Espriu, caracterizada como Frida Kahlo, ilustra el anuncio del musical "Frida Kahlo: La vida de un ícono", producido por Gerardo Quiroz. (Teatro Centenario Coyoacan/FB)

Del Teatro Centenario Coyoacán al mundo

El musical se estrenó en 2025 en el Teatro Centenario Coyoacán 2, en la misma alcaldía donde nació Frida Kahlo. Ese año, la Asociación Nacional de Locutores de México le otorgó el Micrófono de Oro, uno de los reconocimientos más relevantes del ámbito artístico nacional.

Antes de la función en el Zócalo, la producción ya tenía en marcha una gira internacional con fechas en Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos.

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Dónde ver la obra de Frida Kahlo en la Ciudad de México

(Crédito: Gobierno de México)

El natalicio de la pintora encontró este año a la capital con varios recintos donde su obra puede verse de cerca.

La parada más completa es el Museo Dolores Olmedo, reabierto el 30 de mayo de 2026 tras seis años de cierre, en Xochimilco. Alberga 26 obras de Frida Kahlo —la mayor colección de la artista en el mundo—, entre ellas Autorretrato con mono (1945), Unos cuantos piquetitos (1935) y Hospital Henry Ford (1932). La nueva propuesta expositiva articula dos muestras centrales: Diego Rivera de Europa a Acapulco y Frida Kahlo en dos tiempos, con más de 100 obras en total. La entrada general cuesta $162 MXN para nacionales y $432 MXN para visitantes extranjeros. El recinto opera de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

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En el Museo de Arte Moderno (MAM), en el Bosque de Chapultepec, se exhibe Las dos Fridas en la Sala B, en un espacio diseñado para contemplarla a solas. La obra forma parte de la exposición La colección. Redes y trayectorias del arte mexicano, 1910-1950, que reúne 116 piezas de 57 artistas y permanecerá abierta hasta 2027. La entrada cuesta $95 MXN; los domingos es gratuita. Además, hasta el 19 de julio el MAM exhibe en su Sala A Relatos Modernos, con 10 óleos adicionales de Kahlo de la colección Gelman Santander que no se veían en México desde 2008.

El Museo Frida Kahlo, la Casa Azul de Coyoacán, conserva la casa donde la pintora nació, vivió y murió, con objetos personales, vestidos, corsés y obras como Viva la vida. Está en Londres 247, Del Carmen. La entrada parte de $160 MXN para nacionales. Abre de martes a domingo; los miércoles desde las 11:00 horas.

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Para quienes buscan conocer su espacio de trabajo, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, en San Ángel, permite recorrer las casas funcionalistas diseñadas por Juan O’Gorman donde ambos artistas desarrollaron parte de su obra. La entrada cuesta $50 MXN, con pago únicamente en efectivo. Abre de martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas.

Por último, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ofrece una experiencia gratuita en el Jardín Flotante Tlallipan, el corredor peatonal elevado entre las estaciones Pino Suárez y Chabacano del Metro. Todos los días a las 19:30 horas se proyecta un videomapping que incluye Me pinto, luego existo, pieza dedicada a Kahlo con Las dos Fridas entre las obras proyectadas.

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