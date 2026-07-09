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Darianne Olvera apunta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El boxeo es uno de los deportes que más alegrías le ha dado a México no solamente a nivel regional, sino también en Juegos Olímpicos

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El boxeo es uno de los deportes que más alegrías le ha dado a México no solamente a nivel regional, sino también en Juegos Olímpicos. (Comité Olímpico Mexicano)
El boxeo es uno de los deportes que más alegrías le ha dado a México no solamente a nivel regional, sino también en Juegos Olímpicos. (Comité Olímpico Mexicano)

La potosina Darianne Hernández Olvera, seleccionada nacional en la división de hasta 65 kilogramos, trabaja en el CNAR bajo la supervisión del entrenador Diego Salas, afinando su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Como parte de su proceso de entrenamiento, Hernández Olvera participó en las etapas de la Copa del Mundo de Boxeo realizadas en Brasil y China.

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Estos torneos le permitieron medirse ante rivales de alto nivel y sirvieron como referencia para evaluar su desempeño frente a las principales potencias internacionales del boxeo.

Preparación rumbo a Santo Domingo 2026

Darianne Hernández (X: Comité Olímpico Mexicano)
Darianne Hernández (X: Comité Olímpico Mexicano)

Darianne Hernández Olvera mantiene su preparación en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde entrena a alta intensidad bajo la guía de Diego Salas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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La potosina resaltó que su participación en las Copas del Mundo, tanto en Brasil como en China, ha sido el mayor reto dentro de su proceso competitivo. Enfrentar a rivales de naciones con gran tradición boxística le permitió vivir el nivel de exigencia más alto hasta ahora:

“El fogueo en las Copas del Mundo ha sido el más exigente. Compiten los países más fuertes y es la máxima prueba internacional”, señaló para la página del Gobierno de México.

Hernández Olvera explicó que, tras competir en Brasil, su llegada a China se dio con mayor seguridad y experiencia. Cada evento representó desafíos distintos, ya que tuvo que adaptarse a diferentes ambientes y estilos de competencia, tanto dentro como fuera del ring:

“En China me sentí más confiada y con mayor experiencia. Estas competencias han sido clave para nuestro desarrollo y para prepararnos rumbo a los compromisos más importantes”, afirmó.

Hernández Olvera adquiere experiencia internacional

(Comité Olímpico Mexicano)
(Comité Olímpico Mexicano)

Para Darianne Hernández Olvera, enfrentar a rivales de distintos continentes ha sido clave en su desarrollo deportivo y mental. Competir ante estilos variados y adaptarse a diferencias en horarios, alimentación y costumbres ha enriquecido su preparación y le ha permitido fortalecer su capacidad de adaptación en escenarios internacionales.

Después de su participación en el circuito mundial, la boxeadora potosina concentra ahora sus esfuerzos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este certamen es el principal objetivo de la temporada para la selección nacional, y representa el punto culminante de meses de trabajo y entrenamiento.

“Los Juegos Centroamericanos siempre han sido nuestra meta principal y reflejan el resultado de toda la preparación de estos meses. Estoy convencida de que llegaremos a la competencia con mayor solidez”, afirmó Hernández Olvera.

Asimismo, reiteró su compromiso de representar a México con la mejor versión de sí misma y pelear por los primeros lugares del podio.

“Todo el equipo comparte un mismo sueño y una gran convicción. Espero llegar en mi mejor momento para entregarlo todo y buscar el mejor resultado para México”, expresó.

Fechas del boxeo en los Juegos Centroamericanos

La mexicana Fátima Herrera en el Arena Norte de París ante la española Laura Fuertes (EPA-EFE/YAHYA ARHAB)
La mexicana Fátima Herrera en el Arena Norte de París ante la española Laura Fuertes (EPA-EFE/YAHYA ARHAB)

El boxeo se disputará del 1 al 7 de agosto en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, dentro de los Pabellones de Combate 1 y 2, como parte del programa deportivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La competencia reunirá a los mejores exponentes de la región y será una oportunidad para que la selección mexicana confirme el nivel competitivo adquirido durante su preparación internacional y continúe consolidando su camino hacia los siguientes compromisos del ciclo olímpico.

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