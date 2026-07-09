Tráfico de fentanilo a EEUU no ha sido afectado por guerra del Cártel de Sinaloa, revela informe

La detención de Joaquín Guzmán López e Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024 provocó una ruptura entre las dos principales facciones que integraban el Cártel de Sinaloa. Foto: Infobae México

Pese a la guerra que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, y que ha provocado una ofensiva por parte de las autoridades de Estados Unidos y México para detener sus actividades ilícitas, el tráfico de fentanilo no ha sufrido afectaciones.

Los Chapitos son identificados por el Departamento de Estado de EEUU como los principales distribuidores de esta droga sintética, la cual ha provocado la muerte de más de 320 mil personas en ese país desde 2021. A esta facción le siguen sus exaliados Los Mayos en el tráfico del fentanilo.

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Pese a la ola de violencia que provocó el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada por su propio ahijado, Joaquín Guzmán López, la disponibilidad y los precios del fentanilo en las principales ciudades de Estados Unidos se mantienen estables, según un informe de Crisis Group en el que citan a funcionarios de ese país.

Los informantes también aseguraron a la organización que la mayor parte de la producción de drogas en México “todavía proviene de Sinaloa”. Esto lo atribuyen al auge de otros grupos criminales en Sinaloa que han mantenido la producción y contrabando.

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El documento, La Guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EEUU, señala que pese a la reducción del flujo de drogas en la frontera que han logrado las autoridades mediante acciones bilaterales, la oferta de estupefacientes se ha mantenido prácticamente inalterada.

Y es que el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) identificó una disminución sostenida en las muertes por sobredosis relacionadas con estupefacientes sintéticos en los últimos dos años, pero su disponibilidad no ha mostrado afectaciones.

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Precios del fentanilo se mantienen iguales, así como el suministro de metanfetamina

El fentanilo es uno de los medicamentos más controlados utilizados en pacientes críticos y procedimientos quirúrgicos. (FOTO: Senado)

De acuerdo con Crisis Group, consumidores de fentanilo en Tijuana les dijeron que no percibieron ningún cambio en el precio de la droga tras el inicio de la disputa del Cártel, vendiéndose en 50 pesos mexicanos pequeñas dosis.

El Cártel de Sinaloa también trafica otras drogas, principalmente la metanfetamina, la cual afirmaron continúa siendo “abundante” su distribución. Una persona residente de Sinaloa afirmó a la organización que en las zonas serranas se encuentran narcolaboratorios de esta droga en los que se “emplea mucha gente” y también provocaba lesiones en jóvenes.

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Ante la migración a la drogas sintéticas, la producción de las de origen vegetal disminuyó, pero no se radicó, ya que el informe detalla que en las tierras altas y cercanas a Badiraguato aún se cultiva amapola y se vende la goma.

Aunque el tráfico de fentanilo se mantiene estable, así como el dominio de las facciones del Cártel de Sinaloa de rutas transcontinentales, el documento refiere que la disputa interna habría ocasionado complicaciones a Los Chapitos, ya que una fuente de inteligencia regional les refirió que están comprando menos cocaína a sus proveedores suramericanos y a causado una acumulación de droga disponible en Colombia.

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DEA aseguró que el CJNG y el Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU

El CJNG y el CDS son las dos organizaciones más peligrosas de México, según la DEA. Imagen: Infobae México

La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aseguró que tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) redujeron el potencial letal de las dosis de fentanilo a causa de las medidas que han realizado contra los grupos criminales para detener la cadena de suministro.

El informe lo realizó en diciembre de 2025, donde afirmó que se modificaron las prácticas comerciales de los cárteles a comparación con las dosis detectadas en 2023.

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Mediante análisis de laboratorio realizados por la DEA se detectó que solo el 29 por ciento de las pastillas de fentanilo analizadas en 2025 contenían una dosis potencialmente letal, representando una disminución significativa respecto al 76 por ciento detectado en 2023; dando una reducción de poco más del 40 por ciento en dos años.

Además de la letalidad de las dosis, la DEA señaló que la pureza del polvo del fentanilo también disminuyó a 10.3 por ciento respecto al anterior detectado en 2023, de 19.5 por ciento.

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Aseguramiento de 1,7 millones de pastillas de fentanilo en Colorado. (Créditos: DEA)

Para continuar con sus actividades ilícitas, los cárteles también habrían optado por diversificar sus operaciones para minimizar riesgos y maximizar sus ganancias a través del aumento del tráfico de fentanilo en polvo.

En tanto, la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos parece no tener fin a casi dos años del inicio de la violencia que ha afectado tanto Sinaloa como otras entidades aledañas, como son Sonora, Durango y Baja California.

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