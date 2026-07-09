Pulisic se une a Santiago Gimenez en la lista de lesionados del Milan tras el Mundial 2026

(Carl Recine/Getty Images/AFP (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El AC Milan recibió un nuevo golpe tras el Mundial 2026. Luego de confirmarse la lesión de Santiago Gimenez con la Selección Mexicana, ahora el conjunto italiano también perderá temporalmente a Christian Pulisic, quien sufrió una microfractura en la pierna derecha durante la eliminación de Estados Unidos ante Bélgica.

Con ello, el club rossonero suma dos bajas sensibles en ataque mientras prepara el inicio de la temporada 2026-27 de la Serie A bajo las órdenes de Ruben Amorim.

PUBLICIDAD

Pulisic sufre microfractura tras el Estados Unidos vs Bélgica

(AP Foto/Manu Fernandez)

La US Soccer informó a través de su cuenta de X que el atacante estadounidense fue diagnosticado con una microfisura y un hematoma óseo en la tibia y el peroné de la pierna derecha, lesión sufrida durante el partido de los octavos de final frente a Bélgica.

El incidente ocurrió al minuto 52, cuando Pulisic impactó su pierna con la del capitán belga Youri Tielemans. Aunque permaneció algunos minutos sobre el terreno de juego, terminó abandonando el encuentro al 59, visiblemente afectado.

PUBLICIDAD

La federación estadounidense confirmó que trabajará de manera conjunta con el AC Milan para definir el proceso de recuperación del futbolista.

Pese al diagnóstico, reportes de The Athletic y AP señalan que existe optimismo para que el estadounidense pueda reincorporarse a los entrenamientos antes del debut del Milan en la Serie A, programado para el 23 de agosto frente al Torino.

PUBLICIDAD

Santiago Gimenez también llega lesionado al Milan

8EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La lesión de Pulisic se suma a la de Santiago Gimenez, quien sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho durante la derrota de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial.

El delantero mexicano ingresó de cambio, pero abandonó el partido tras una desafortunada acción en la que apoyó mal el pie y no pudo continuar. Incluso tuvo que salir auxiliado del campo y posteriormente fue trasladado a un hospital para ser evaluado.

PUBLICIDAD

Con ambos futbolistas lesionados, el Milan enfrenta un complicado panorama de cara a la pretemporada, ya que dos de sus principales referentes ofensivos podrían perderse parte de la preparación rumbo al inicio de la campaña.