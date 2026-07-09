En esta fecha FIFA entregará el Estadio Azteca: así luce el inmueble tras albergar 5 partidos del Mundial 2026

El Estadio Azteca albergó 5 partidos del Mundial 2026 (X@MXESTADIOS)

El Estadio Azteca terminará su papel en el Mundial 2026 el lunes 13 de julio, cuando la FIFA entregue el inmueble a Ollamani para los trabajos previos al Apertura 2026. El recinto, que albergó cinco partidos entre fase de grupos y eliminatorias, ya muestra cambios visibles tras el torneo internacional.

Las modificaciones son evidentes en el entorno del estadio. Imágenes difundidas por la página Estadios de México muestran que se retiraron todos los pendones gigantes alusivos al Mundial. Además, el desmontaje de carpas, accesos móviles y torniquetes avanza tanto en la explanada como en el estacionamiento. El regreso del estadio a manos de Ollamani será clave para reactivar la vida futbolística local, pues la Liga MX inicia en las próximas semanas.

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El Estadio Azteca albergó 5 partidos del Mundial 2026 (X@MXESTADIOS)

Según la misma fuente, la FIFA entrega formalmente el inmueble este lunes. El traspaso marca el cierre de una etapa internacional y el inicio de las labores para recibir a los equipos de la capital y reactivar el calendario nacional. La transición incluye la remoción de toda la señalética y estructuras temporales instaladas para el Mundial.

El Estadio Azteca albergó 5 partidos del Mundial 2026 (X@MXESTADIOS)

Partidos que albergó el Estadio Azteca

La primera gran cita de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo lugar en el Estadio Azteca, donde se celebró el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio. La afición mexicana dio la bienvenida a la máxima competencia de selecciones en un ambiente de entusiasmo absoluto.

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Seis días después, el 17 de junio, el recinto albergó el enfrentamiento entre Uzbekistán y Colombia, un duelo que aportó diversidad futbolística y atrajo a seguidores de ambos países. El estadio, con su imponente presencia, fue testigo de estrategias contrastantes y momentos de tensión deportiva.

En la última jornada de la fase de grupos, el 24 de junio, Chequia y México se disputaron la clasificación. La expectativa se mantuvo alta en las tribunas, donde los hinchas locales volvieron a alentar a su selección y vibraron con cada jugada.

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Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Vista general mientras se muestra un aviso meteorológico en la pantalla gigante del estadio antes del partido. REUTERS/Daniel Becerril

El Estadio Ciudad de México se ilumina bajo un cielo con tormenta eléctrica, mostrando su campo verde y la ciudad en la noche. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El torneo avanzó hacia la fase de eliminatorias y el 30 de junio, el Estadio Azteca fue escenario de los dieciseisavos de final entre México y Ecuador. La presión aumentó, sabiendo que el margen de error era nulo y que cada acción podía definir el destino de ambas selecciones.

Por último, el 5 de julio, el recinto albergó el choque de octavos de final entre Inglaterra y México, cerrando así su participación en la edición 2026 del Mundial.

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Estadio Banorte: casa de 3 equipos para el Apertura 2026

El lunes 13 de julio inicia la cuenta regresiva para el debut de los tres equipos capitalinos que utilizarán el Azteca como casa en el Apertura 2026. América, Cruz Azul y Atlante tienen programados sus primeros partidos oficiales en el inmueble durante las dos primeras jornadas del torneo. El calendario de la Liga MX contempla encuentros consecutivos y la directiva del estadio realiza ajustes para garantizar la operatividad tras el desmontaje mundialista.

Ollamani prevé una intervención rápida en vestidores, palcos y zonas VIP, así como la reinstalación de señalética de la Liga MX. El protocolo incluye la revisión de los accesos electrónicos y la limpieza de las áreas comunes, que estuvieron bajo control de la FIFA durante el Mundial. Los clubes ya enviaron personal técnico para supervisar las adecuaciones necesarias antes de sus debuts.

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El regreso del público local será escalonado, de acuerdo con la logística de reapertura y la demanda esperada en los primeros partidos.