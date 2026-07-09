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Ejército localiza narco-campamento con 180 mil dosis de cristal y arsenal en El Rosario, Sinaloa

Elementos de la Defensa aseguraron un narco campamento en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa

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Violencia en Culiacán - Sinaloa
Elementos del Ejército localizaron el campamento al sur de Sinaloa. Crédito: SEDENA

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron un campamento que presuntamente era utilizado por un grupo delictivo en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa, lugar en el que decomisaron un importante cargamento de drogas, armamento, municiones y equipo táctico.

Información del hecho señala que el hallazgo ocurrió el miércoles pasado durante recorridos de reconocimiento terrestre realizados por personal militar en las inmediaciones de la cabecera municipal.

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En el sitio, los soldados localizaron y aseguraron 180 mil dosis de cristal, 200 dosis de marihuana y 80 dosis de crack, además de 10 armas largas, 92 cargadores, mil 100 cartruchos útiles y diverso vestuario táctico.

Tras el aseguramiento, el área fue resguardada por el personal militar mientras se realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios.

El material decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Mazatlán, que inició las investigaciones para determinar el origen de los objetos asegurados y la posible identificación de los responsables.

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El material decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Mazatlán. (Foto: Sedena)

El decomiso ocurrió en medio del reforzamiento de los operativos federales en el sur de Sinaloa, una región en la que en los últimos días las fuerzas armadas han intensificado las acciones contra grupos delictivos tras los recientes enfrentamientos registrados en esa zona.

Marina inhabilita narcocampamento de “Los Mayos” en Elota, Sinaloa

Apenas el pasado mes de mayo se dio a conocer que la Secretaría de Marina desmanteló un narcocampamento de la delincuencia organizada en inmediaciones del poblado de Casas Grandes, en el municipio de Elota. En el lugar, personal de la Cuarta Región Naval localizó y aseguró chalecos tácticos, placas balísticas, cargadores, cartuchos, una ojiva de granada, una granada de mano hechiza y una granada para dron de fabricación casera.

El sitio, de acuerdo con fuentes consultadas por Infobae México, estaba ligado a la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

El hallazgo se produjo durante recorridos aéreos y terrestres realizados por elementos navales en la zona, como parte de las labores de vigilancia y patrullaje en municipios con presencia del crimen organizado. La Cuarta Región Naval coordinó el operativo que permitió identificar y acceder al campamento, el cual habría servido como punto de resguardo de equipo táctico y armamento para integrantes del grupo criminal.

En otras acciones, aseguran dos pick ups con presunta droga y equipo táctico en El Rosario

En operativos distintos, elementos de la misma institución localizaron dos vehículos tipo pick up durante patrullajes en inmediaciones del municipio de El Rosario. La revisión de las unidades permitió hallar tres bolsas con hierba seca de características similares a la marihuana, dos uniformes tácticos, cartuchos, un cargador de radio y ponchallantas.

En mayo se desmanteló un narcocampamento en inmediaciones del poblado de Casas Grandes, en el municipio de Elota. (SSP Michoacán)
En mayo se desmanteló un narcocampamento en inmediaciones del poblado de Casas Grandes, en el municipio de Elota. (SSP Michoacán)

Los vehículos y su contenido fueron asegurados por el personal naval, que también detuvo a las personas que se encontraban en el lugar. Tanto los objetos como los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para que determinaran su situación jurídica e integraran los elementos de prueba correspondientes.

Los artefactos explosivos localizados en el campamento de Elota, así como el propio campamento, fueron inhabilitados en el lugar por personal especializado de la Armada de México, a fin de neutralizar cualquier riesgo para la población civil de la zona. El resto de los efectos asegurados en ambos operativos fueron trasladados y puestos a disposición de las instancias ministeriales correspondientes.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte del compromiso institucional para salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses, mediante operativos permanentes de vigilancia terrestre y aérea en zonas con actividad del crimen organizado.

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