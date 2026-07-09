México

Yolanda Andrade reaparece con un emotivo mensaje tras mostrar su recaída de salud: “Disfruta mucho la vida”

La conductora volvió a aparecer en redes sociales con una reflexión acompañada de imágenes de distintos momentos de su vida, después de generar inquietud por una recaída

Guardar
Google icon
Yolanda Andrade regresa a Instagram con un video de fotos de distintas etapas de su vida tras hablar de una recaída en su salud.
Yolanda Andrade regresa a Instagram con un video de fotos de distintas etapas de su vida tras hablar de una recaída en su salud.

Luego de causar preocupación entre sus seguidores por un video en el que habló de una recaída en su estado de salud, Yolanda Andrade regresó a Instagram con una publicación de un tono completamente distinto. La conductora compartió un video integrado por fotografías de diferentes etapas de su vida, en las que aparece acompañada de amigos y personas cercanas, entre ellas el exboxeador Julio César Chávez.

La publicación estuvo acompañada por un breve mensaje que no pasó desapercibido: “DISFRUTA MUCHO LA VIDA!!! GRACIAS!”. La frase generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes la interpretaron como una reflexión en medio del momento personal que enfrenta y respondieron con mensajes de apoyo y cariño.

PUBLICIDAD

El nuevo contenido llegó después de que Andrade alarmara a su público al compartir un video en el que hablaba del intenso dolor que experimenta debido a una recaída, por lo que ambas publicaciones provocaron una fuerte conversación en redes sociales.

“Lo que queda de mí”: el video que encendió las alarmas entre sus seguidores

Yolanda Andrade, figura pública, aparece recostada en una cama con un parche ocular blanco en su ojo derecho. Viste una camiseta clara y auriculares. La persona mira directamente a la cámara mientras se dirige a la audiencia. Las imágenes corresponden a una actualización personal de salud publicada en redes sociales.

La mañana del día anterior, Yolanda Andrade publicó un video en Instagram en el que aparece recostada en una cama, con un parche ocular y visiblemente afectada. En ese mensaje relató que el malestar físico ahora también afecta su otro ojo, además de la cabeza, las costillas y, como ella misma describió, “toda la carrocería”.

PUBLICIDAD

Durante esa publicación, la conductora pronunció una de las frases que más impactó a sus seguidores: “lo que queda de mí”. A pesar del difícil momento, también expresó esperanza al afirmar: “mañana voy a amanecer mejor”, palabras que rápidamente fueron retomadas por usuarios que le desearon una pronta recuperación.

El video provocó una ola de comentarios de apoyo. Sus seguidores destacaron su fortaleza para compartir cómo enfrenta esta etapa y le enviaron mensajes de ánimo, deseándole que su estado de salud presente una mejoría.

¿Qué se sabe de la salud de Yolanda Andrade últimamente?

La recaída de Yolanda Andrade provocó una ola de comentarios de apoyo y deseos de pronta recuperación en redes sociales. - (Instagram)
La recaída de Yolanda Andrade provocó una ola de comentarios de apoyo y deseos de pronta recuperación en redes sociales. - (Instagram)

En diciembre de 2025, Yolanda Andrade dio a conocer que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Desde entonces, cada actualización sobre su estado de salud ha generado atención entre sus seguidores, quienes permanecen pendientes de su evolución.

Antes de compartir el video sobre su recaída, la presentadora había enviado un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana de futbol previo a su partido contra Inglaterra en el Mundial 2026, mostrando una actitud optimista. El contraste con la publicación en la que habló del dolor físico hizo que aumentara la preocupación entre quienes siguen su historia.

Hasta ahora, la conductora no ha dado a conocer nueva información sobre su tratamiento o evolución más allá de lo compartido en sus redes sociales, donde continúa recibiendo muestras de afecto y solidaridad.

El mensaje con el que volvió a emocionar a su público

Yolanda Andrade -México- 26 diciembre
La conductora reveló que padece ELA (Gemini)

La publicación más reciente de Yolanda Andrade muestra una recopilación de fotografías de distintas etapas de su vida. En las imágenes aparece disfrutando momentos junto a amigos, entre ellos Julio César Chávez, una amistad que ambos han hecho pública en diversas ocasiones.

A diferencia del video difundido un día antes, esta publicación no contiene un mensaje sobre su estado de salud. En su lugar, la conductora decidió acompañar las imágenes con una reflexión breve que rápidamente captó la atención de sus seguidores: “DISFRUTA MUCHO LA VIDA!!! GRACIAS!”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Decenas de usuarios respondieron con mensajes de cariño, agradecimiento y buenos deseos, mientras otros destacaron que esperan verla recuperarse pronto. Una vez más, Yolanda Andrade logró conectar con su público a través de una publicación que dejó espacio para la reflexión y la esperanza.

Temas Relacionados

Yolanda Andrademexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cinco agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos en Ciudad Juárez por secuestro y extorsión

El expediente describió dos cobros exigidos a las víctimas: 15 mil pesos en un caso y 3 mil pesos en otro, ambos a cambio de permitirles salir de la terminal aérea

Cinco agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos en Ciudad Juárez por secuestro y extorsión

Caso Víctor Rodríguez y denuncias contra Noroña no son lo mismo; Sheinbaum reacciona a violencia contra mujeres por políticos de la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó estar siempre del lado de las víctimas

Caso Víctor Rodríguez y denuncias contra Noroña no son lo mismo; Sheinbaum reacciona a violencia contra mujeres por políticos de la 4T

Mexicana viajó a Venezuela para conocer a su novio, pero el terremoto los separó para siempre

La joven relató que sólo pudo convivir unas horas con su novio antes de que ocurriera la emergencia

Mexicana viajó a Venezuela para conocer a su novio, pero el terremoto los separó para siempre

Ella es la actriz de Televisa que podría ser la nueva Victoria Ruffo y Thalía de las telenovelas

La joven tendrá su primer protagónico en la telenovela ‘Te esperaba’

Ella es la actriz de Televisa que podría ser la nueva Victoria Ruffo y Thalía de las telenovelas

Lluvias, frentes fríos y olas de calor: así cambiará el clima en México por El Niño

Este fenómeno se perfila como uno de los más intensos de las últimas décadas y podría modificar drásticamente el comportamiento del clima los próximos meses

Lluvias, frentes fríos y olas de calor: así cambiará el clima en México por El Niño
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: capturan en Toluca a “El Tucán”, presunto extorsionador de transportistas en Acapulco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: capturan en Toluca a “El Tucán”, presunto extorsionador de transportistas en Acapulco

Adolescentes de secundaria reportados como desaparecidos regresan a casa en Jalisco: acudieron a “trabajar a la sierra”

Centros de rehabilitación y cárceles: el peligroso semillero del narco para reclutar jóvenes en Sinaloa

Gabinete de Seguridad niega que Rubén Rocha Moya esté en instalaciones militares custodiado por el Ejército

Asesinan a menor que se resistió a un asalto en Guadalupe, Nuevo León: vecinos exigen más seguridad

ENTRETENIMIENTO

Ella es la actriz de Televisa que podría ser la nueva Victoria Ruffo y Thalía de las telenovelas

Ella es la actriz de Televisa que podría ser la nueva Victoria Ruffo y Thalía de las telenovelas

“Relájense”: Alan Estrada lanza pronóstico del Mundial 2026 y desata polémica en redes

Mauricio Martínez critica la disculpa de Pedro Sola tras criticar a las mascotas: “Excusarse en tu edad es cobarde”

Más allá de la cancelación: ¿qué sanciones podrían aplicarse a Pedro Sola por promover el maltrato animal?

Murió Bonnie Tyler: así fue la única vez que la cantante se presentó en México

DEPORTES

Diablos Rojos del México y Spiderman se unen para hacer una colaboración en la Liga Mexicana de Beisbol

Diablos Rojos del México y Spiderman se unen para hacer una colaboración en la Liga Mexicana de Beisbol

La maldición del banquillo extranjero resiste en la Copa del Mundo

¿Cuáles son los deportes con mayor esperanza de medalla para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Isaac del Toro finaliza en tercera posición dentro de la Etapa 6 del Tour de Francia

Prensa española retoma el “¿Y si sí?” de México y desata la ilusión por ganar el Mundial 2026