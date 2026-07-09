Jarell Quansah suspendido por dos partidos tras ser expulsado ante México

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Jarell Quansah, de Inglaterra, luce abatido tras ser expulsado después de una revisión del VAR. REUTERS/Paul Childs

La FIFA confirmó una sanción de dos encuentros para Jarell Quansah, defensor de Inglaterra, luego de la tarjeta roja directa que recibió durante el partido frente a México en los Octavos de Final del Mundial 2026. El castigo representa una baja importante para los Three Lions en la recta decisiva de la competencia, ya que el zaguero no podrá ser considerado para los próximos compromisos de su selección.

La expulsión se produjo durante la segunda mitad del encuentro disputado el pasado 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. Quansah fue enviado a los vestidores después de realizar una entrada alta sobre Jesús Gallardo, defensor mexicano. El árbitro determinó que la acción merecía la tarjeta roja directa, por lo que Inglaterra tuvo que enfrentar los minutos finales con un jugador menos.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El árbitro Alireza Faghani muestra tarjeta roja a Jarell Quansah de Inglaterra. REUTERS/Henry Romero

La jugada elevó la tensión en un partido que ya se encontraba cargado de emociones. México buscó aprovechar la superioridad numérica para intentar igualar el marcador, mientras Inglaterra apostó por resistir el cierre del encuentro. A pesar de la presión del Tricolor, el conjunto europeo consiguió mantener la ventaja y selló un triunfo de 3-2 que le permitió instalarse entre los ocho mejores equipos del torneo.

Sin embargo, la clasificación inglesa tuvo una consecuencia inmediata. La FIFA revisó el reporte disciplinario del partido y, este jueves 9 de julio, hizo oficial la suspensión para el jugador. La medida se aplicará en los siguientes dos partidos que dispute Inglaterra dentro de la Copa del Mundo 2026.

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Comunicado de FIFA sobre el castigo a Jarell Quansah, defensor de la Selección de Inglaterra.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto la siguiente sanción al jugador de la selección de Inglaterra, Jarell Quansah, quien fue expulsado con tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México e Inglaterra, disputado el 5 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México:Suspensión de dos partidos por infringir el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA.La sanción se cumplirá en el(los) próximo(s) partido(s) de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA”, publicó la FIFA en su portal oficial.

Con esta resolución, Quansah no estará disponible para el duelo de Cuartos de Final frente a Noruega. En caso de que Inglaterra consiga avanzar, el defensor también quedará descartado para una eventual semifinal, lo que obligará al cuerpo técnico inglés a modificar sus alternativas en la zona baja.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jarell Quansah looks dejected as he comes off the pitch after he is given a red card by the referee after a VAR review REUTERS/Daniel Becerril

El compromiso ante Noruega será uno de los más esperados de la siguiente ronda. Inglaterra llegará después de superar a México en un duelo cerrado, mientras que el cuadro noruego consiguió su boleto tras imponerse 2-1 a Brasil, resultado que se convirtió en una de las sorpresas de los Octavos de Final.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jarell Quansah looks dejected after being sent off after a VAR review REUTERS/Paul Childs

Ambas selecciones europeas se enfrentarán el sábado 11 de julio a las 15:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Miami, ubicado en Florida. El ganador avanzará a las semifinales y se mantendrá en la lucha por el título mundialista.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jarell Quansah looks dejected after being sent off after a VAR review REUTERS/Paul Childs

Para Inglaterra, la ausencia de Quansah se suma a la exigencia propia de una fase de eliminación directa, donde cualquier error puede terminar con el sueño de levantar la Copa del Mundo. El defensor deberá observar desde fuera los próximos dos compromisos, mientras sus compañeros buscan mantener el impulso conseguido tras la victoria ante el Tricolor.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jarell Quansah looks dejected as he comes off the pitch after he is given a red card by the referee after a VAR review REUTERS/Daniel Becerril

La sanción también vuelve a colocar bajo la lupa las entradas de alto riesgo y la importancia de mantener la disciplina durante los partidos decisivos. Aunque Inglaterra logró sobrevivir a la expulsión ante México, ahora tendrá que afrontar el duelo ante Noruega sin uno de los jugadores que participó en su clasificación a los Cuartos de Final.