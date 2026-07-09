Samadhi Zendejas habla sobre su romance con Gabito Ballesteros: “No es difícil enamorarse de él”

La actriz expresó ante la prensa el cariño que siente por el cantante y afirma que atraviesan un momento de felicidad como pareja. - (Instagram)

Samadhi Zendejas anunció que será más frecuente verla junto a Gabito Ballesteros en distintas ocasiones, aunque prefirió no dar detalles sobre los planes que comparten como pareja. La actriz dejó en claro que algunos aspectos de su relación seguirán siendo privados, pese al interés de la prensa.

Frente a los medios, Samadhi expresó abiertamente el cariño que siente por el cantante y resaltó las cualidades que la llevaron a enamorarse de él. La protagonista optó por no revelar cómo comenzó su historia de amor, pero sí compartió su entusiasmo por el momento que viven juntos.

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Mostrándose sonriente y relajada durante las entrevistas, la actriz confirmó que disfruta una etapa de felicidad junto al intérprete de corridos tumbados, dejando ver que ambos aprovechan plenamente su noviazgo sin exponerse más de lo que desean.

“Estamos muy felices”: así habló Samadhi Zendejas de su relación

La actriz expresa ante la prensa el cariño que siente por el cantante y afirma que atraviesan un momento de felicidad como pareja. (Instagram/ @samadhiza)

Al ser cuestionada sobre su noviazgo, la actriz respondió sin dudar: “Sí, estoy muy contenta, es un gran ser humano, muy feliz de compartir con él”, una declaración que confirmó el buen momento que vive junto a Gabito Ballesteros.

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Cuando los reporteros intentaron conocer cómo surgió el romance, Samadhi prefirió reservarse esa parte de la historia. Entre risas reaccionó a la pregunta sobre el “flechazo” y evitó profundizar en los detalles de cómo comenzó la relación.

No obstante, sí dejó una frase que llamó la atención al hablar del cantante: “Estamos muy felices, muy contentos, y nada, ustedes ya nos van a poder seguir viendo por ahí”, dejando entrever que ya no ocultarán su relación ante el público.

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“No es difícil enamorarse de él”: la confesión que sorprendió sobre Gabito Ballesteros

Los rumores de una relación amorosa entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros estallaron tras un video en el que se les ve besándose. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando un reportero le dijo que debía ser complicado conquistarla. Ante ello, Samadhi respondió con una sonrisa: “No, él es muy auténtico, muy, muy increíble. Entonces, no es difícil enamorarse de él”.

La actriz también reveló que la relación no surgió de manera improvisada. Al ser cuestionada sobre el tiempo que llevaban conociéndose antes de iniciar el noviazgo, respondió: “Sí, ya, ya mucho tiempo”, dejando claro que el vínculo se construyó antes de convertirse en pareja.

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Aunque evitó revelar cómo ocurrió el primer acercamiento, sus palabras dejaron ver la admiración que siente por el cantante, a quien describió como una persona auténtica y con cualidades que hicieron crecer el cariño entre ambos.

El video que desató los rumores y las declaraciones que terminaron por confirmarlos

Los rumores de una relación entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros han tomado fuerza tras las imágenes de ellos besándose. ((Captura de pantalla: TikTok/feyramirez1))

Antes de que Samadhi Zendejas hablara con la prensa sobre su relación, un video filtrado en redes sociales captó la atención de los usuarios. En las imágenes se observa a la actriz y a Gabito Ballesteros besándose en una habitación privada del Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México, después de una presentación del cantante el domingo 5 de julio de 2026.

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La grabación provocó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos internautas celebraron la aparente relación entre ambos, otros reaccionaron con sorpresa o incluso expresaron escepticismo, al considerar que podría tratarse de una estrategia de marketing. En ese momento, ninguno de los dos artistas había confirmado o desmentido las versiones que circulaban en internet.

Sin embargo, las recientes declaraciones de Samadhi Zendejas terminaron por despejar las dudas. Al afirmar “Sí, estoy muy contenta, es un gran ser humano, muy feliz de compartir con él”, además de asegurar que “Estamos muy felices, muy contentos” y que “No es difícil enamorarse de él”, la actriz confirmó públicamente el romance que comenzó como un rumor tras la viralización de aquel video.

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