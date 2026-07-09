México

Capturan a “El Tucán”, presunto extorsionador de transportistas y objetivo prioritario en Acapulco

El hombre fue detenido en Toluca, Estado de México, por una orden de aprehensión por extorsión agravada; las autoridades lo identifican como un presunto generador de violencia vinculado con un grupo criminal que operaba en Guerrero

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(Crédito: X | @FGEGuerrero)
(Crédito: X | @FGEGuerrero)

Autoridades federales y estatales detuvieron en Toluca, Estado de México, a José “N”, alias “El Tucán”, señalado como presunto responsable de extorsión agravada contra trabajadores del transporte público en Acapulco.

La captura fue resultado de labores de inteligencia e investigación encabezadas por la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión de Guerrero, en coordinación con autoridades del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

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De acuerdo con información extraoficial, “El Tucán” habría pertenecido al Cártel Independiente de Acapulco, organización con presencia en la zona, donde presuntamente habría participado en actividades de extorsión. Posteriormente, los señalamientos apuntan a que habría formado un grupo independiente desde el que operaba cobros ilegales contra transportistas del puerto.

Según estas versiones, la célula que presuntamente encabezaba habría reclutado personas provenientes del Estado de México para realizar actividades de extorsión en Acapulco y estaría relacionada con agresiones contra trabajadores del transporte público, incluidos señalamientos por homicidios de conductores de taxis y operadores de unidades urbanas, así como ataques contra vehículos.

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Entre los hechos que se le atribuyen de manera extraoficial se encuentra la presunta orden de incendiar más de seis unidades del transporte público como parte de las acciones de presión contra trabajadores del sector. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente estos señalamientos ni han informado sobre su posible responsabilidad en otros delitos.

La Fiscalía de Guerrero informó que José “N” es considerado un presunto generador de violencia y un objetivo prioritario. El detenido quedó a disposición del juez de Control que emitió la orden de aprehensión para determinar su situación jurídica.

Seis grupos criminales disputan el control del transporte público en Acapulco mediante extorsiones y ataques

La captura de José “N”, alias “El Tucán”, ocurre en un contexto de presión criminal sobre el transporte público de Acapulco, donde operadores de taxis, camionetas y autobuses han denunciado amenazas, cobros de cuotas y agresiones relacionadas con la disputa por el control de rutas y territorios. Reportes periodísticos señalan que alrededor de 20 mil unidades del puerto y sus rutas alimentadoras han sido afectadas por esquemas de extorsión, en algunos casos con pagos exigidos por más de un grupo delictivo.

De acuerdo con investigaciones periodísticas sobre la violencia en el puerto, entre los grupos señalados con presencia en Acapulco se encuentran el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), Los Rusos, Los Capuchinos, Los Maldonado, Los Granados y Los Viagras. La disputa entre estas organizaciones por el control de actividades ilícitas habría alcanzado al sector transportista, convertido en uno de los principales objetivos para la obtención de recursos mediante cobros ilegales.

La presión contra los operadores se ha reflejado en ataques armados, asesinatos de conductores e incendios de unidades. En distintos episodios, transportistas han suspendido actividades ante amenazas y agresiones, mientras autoridades estatales y federales han desplegado operativos contra presuntas células dedicadas a la extorsión en el puerto.

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