Antonio Mohamed respalda a Aguirre y asegura que México merecía seguir en el Mundial 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 continúa generando reacciones.

Ahora fue Antonio Mohamed, técnico del Toluca, quien salió en defensa de Javier Aguirre y aseguró que las decisiones tomadas durante el partido frente a Inglaterra solo pueden entenderse desde el interior del equipo.

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Mohamed defiende las decisiones de Aguirre

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En entrevista con ESPN, el estratega argentino señaló que es sencillo opinar desde fuera, pero recordó que únicamente el cuerpo técnico conoce el contexto de cada decisión durante un encuentro de esa magnitud.

El “Turco” evitó cuestionar los cambios realizados por Javier Aguirre durante el partido ante Inglaterra y aseguró que el entonces seleccionador nacional actuó con la información que tenía en ese momento.

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“No estoy en ese lugar. Creo que los que están en ese sitio sabían lo que tenían que hacer. A veces sale, a veces no. Uno, cuando ve desde afuera, siempre nota otras cosas; hay que estar ahí adentro realmente para tomar decisiones”, afirmó.

Mohamed también lamentó la eliminación del Tricolor y consideró que México hizo méritos para seguir con vida en la Copa del Mundo.

“Una lástima que no se haya ganado el partido con Inglaterra. Tuve la sensación, desde que inició el juego, de que México lo podía ganar, pero creo que los errores lo dejaron fuera. Me parece que lo pagaron muy caro”.

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El entrenador escarlata añadió que los errores fueron determinantes frente a un rival de ese nivel.

“Fueron muy duros los errores, se los hicieron pagar muy caro, y creo que México merecía jugar un partido más”.

Habla de Toluca, Marcel Ruiz y Lionel Messi

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Mohamed también se refirió al panorama de Toluca para el Apertura 2026 tras la lesión de Marcel Ruiz, quien permanecerá fuera varios meses por una lesión de ligamentos en la rodilla derecha.

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El técnico explicó que el club ya incorporó dos futbolistas para cubrir su ausencia y espera recuperar al mediocampista a principios de 2027.

“Han llegado dos jugadores a suplir la baja de Marcel, que para nosotros es una ausencia muy importante; esperemos que los que vengan estén a la altura”.

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Finalmente, el argentino volvió a mostrar su admiración por Lionel Messi, a quien calificó como un futbolista único, incluso por encima de Cristiano Ronaldo.

“Cristiano Ronaldo es un grande, de verdad, con todas las letras. Solamente tuvo la mala suerte de que, en su misma época, jugó Messi. Messi es de otro planeta”.

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